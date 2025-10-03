"Tolerancia cero": Milei y Bullrich presentaron un proyecto para reformar el Código Penal
El Ejecutivo presentó una serie de iniciativas con el objetivo de endurecer las sanciones para los criminales. "Con el presidente Milei nace una nueva doctrina, la doctrina penal de la tolerancia cero", postuló Bullrich.Nacional03 de octubre de 2025Redacción Alfil
El Presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, presentaron en el Penal de Ezeiza un proyecto para endurecer las condenas criminales bajo la filosofía "Tolerancia Cero". La propuesta fue realizada en el marco del escándalo del candidato a diputado, José Luis Espert, tras ser vinculado con el narcotráfico.
La iniciativa propone endurecer las penas, la imprescriptibilidad para delitos graves y la modificación de las condiciones para la libertad condicional, la baja de edad de imputabilidad, entre otras reformas.
Durante su presentación, Javier Milei sostuvo: "Con estas reformas de tolerancia cero la delincuencia la va a pagar en serio si es que el Congreso las aprueba. Ahora depende del Congreso que se ponga del lado de las víctimas y no de los delincuentes. Esperemos que los diputados y senadores comprendan esto".
Por su parte, Bullrich, quién también es candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires, afirmó que el objetivo es "dar respuesta a la sociedad que reclama más seguridad".
La ministra annunció que se elevarán las penas para todos los delitos, no solo los graves, y afirmó que serán imprescriptibles los delitos de tráfico de drogas, terrorismo, financiamiento del terrorismo, promoción sexual infantil, secuestro extorsivo y los “atentados contra de la democracia”.
Los cambios en el Proyecto
El Ejecutivo postuló el proyecto con el objetivo de reemplazar el texto que se encuentra vigente desde 1921. A continuación, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó los cambios en el acto.
- Homicidio: La pena para el homicidio simple aumenta de 10 a 30 años y se incorporarán agravantes si las víctimas son maestros, niños, adolecentes o personas mayores. En el caso para los homicidios cometidos por barra bravas en eventos masivos, se aplicará prisión perpetua.
- Portación de armas: La tenencia de armas de fuego sin permiso tendrá una pena no excarcelable. La existencia de antecedentes penales funcionará como un agravante. La portación de armas blancas también se incorpora como un delito grave.
- Robo y hurto: El hurto tendrá una pena de hasta tres años. Para el robo, se eliminan las penas mínimas que permitían la excarcelación. Se crea un agravante para los robos cometidos por motochorros, con una pena de hasta 15 años. El robo de teléfonos celulares, carteras o mochilas tendrá una sanción de tres a 12 años de prisión.
- Nuevos delitos: Se tipifican como delitos graves figuras como las estafas piramidales, los secuestros virtuales, la pornovenganza, el hostigamiento y las denominadas "viudas negras". Muchas de estas conductas eran consideradas contravenciones.
- Usurpación: El proyecto establece la restitución inmediata del inmueble a sus titulares en casos de usurpación.
- Corrupción: Se elevan las penas para delitos de cohecho y corrupción contra el Estado. La sanción se agrava si el responsable es el Presidente o el Vicepresidente de la Nación. La medida también alcanza a ministros, gobernadores, jueces, diputados y senadores.
- Legítima defensa para fuerzas de seguridad: Se amplía el concepto de legítima defensa para los efectivos policiales. Se incorpora la figura de “cumplimiento del deber” para proteger a los agentes que actúan en el marco de la ley.
- Imprescriptibilidad: Varios delitos dejarán de prescribir. La lista incluye homicidios agravados, delitos de abuso sexual, trata de personas, secuestros extorsivos, terrorismo, narcotráfico y atentados contra el orden constitucional.
- Cumplimiento efectivo de la pena: Según el Gobierno, el 82% de los delitos contemplados en el nuevo código serán de cumplimiento efectivo en prisión. No tendrán ejecución condicional el grooming, las amenazas con armas, el robo, la usurpación y el enriquecimiento ilícito, entre otros.
- Edad de imputabilidad: Se propone la reducción de la edad de imputabilidad a los 13 años. Esta modificación se tratará en una ley aparte, pero forma parte del paquete de reformas del sistema penal.
Bullrich le pidió aclaraciones a Espert tras su vinculación con el narco
La ministra de Seguridad dejó en claro que, "no se pueden aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco" dentro del Gobierno.
