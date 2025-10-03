"Tolerancia cero": Milei y Bullrich presentaron un proyecto para reformar el Código Penal

El Presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, presentaron en el Penal de Ezeiza un proyecto para endurecer las condenas criminales bajo la filosofía "Tolerancia Cero". La propuesta fue realizada en el marco del escándalo del candidato a diputado, José Luis Espert, tras ser vinculado con el narcotráfico.

La iniciativa propone endurecer las penas, la imprescriptibilidad para delitos graves y la modificación de las condiciones para la libertad condicional, la baja de edad de imputabilidad, entre otras reformas.

Durante su presentación, Javier Milei sostuvo: "Con estas reformas de tolerancia cero la delincuencia la va a pagar en serio si es que el Congreso las aprueba. Ahora depende del Congreso que se ponga del lado de las víctimas y no de los delincuentes. Esperemos que los diputados y senadores comprendan esto".

Por su parte, Bullrich, quién también es candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires, afirmó que el objetivo es "dar respuesta a la sociedad que reclama más seguridad".

La ministra annunció que se elevarán las penas para todos los delitos, no solo los graves, y afirmó que serán imprescriptibles los delitos de tráfico de drogas, terrorismo, financiamiento del terrorismo, promoción sexual infantil, secuestro extorsivo y los “atentados contra de la democracia”.

Los cambios en el Proyecto

El Ejecutivo postuló el proyecto con el objetivo de reemplazar el texto que se encuentra vigente desde 1921. A continuación, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó los cambios en el acto.