Humillación y derrota

Por Javier Boher

[email protected]



Todo el mundo avisó que había que bajar a Espert para evitar que escale la crisis, pero no hubo forma. No la vieron, como le gusta decir a los trolls libertarios. Quizás en los primeros días estuvo bien la idea de no tirar a uno propio por la borda, pero con el correr de los días (y el fuego amigo de Bullrich, Francos y alguno más) deberían haberse dado cuenta de que a nadie le interesaba defenderlo ni inmolarse por él, quizás porque cosechó su propia siembra.

El escándalo narco del ahora ex candidato a diputado creció a partir de algo muy chiquito, un dato que incluso podría haber sido usado a favor de recuperar algo de credibilidad a favor del gobierno.



Antecedentes

Espert y Milei entraron al Congreso en 2021 como referentes de “la libertad”, cada uno en su distrito y con su propia lista. Muy poco tiempo después se distanciaron y no armaron un único bloque, como buenos trostkistas de derecha que son.

2019 es el año en el que ocurrieron los hechos de los que se habla ahora, cuando Espert tuvo una candidatura presidencial que le restó algunos votos a Macri. La pregunta lógica es por qué un narco financiaría la campaña de un candidato que no tenía ningún tipo de chance de ganar y beneficiario en una eventual gestión, pero es una pregunta que nadie quiere hacer porque elige no creer en la respuesta más probable. Lo que muchos olvidan es que tiempo después Espert arregló con Horacio Rodríguez Larreta en CABA para acompañar su esfuerzo por reelegir en la ciudad. Quizás por cosas como esas a Larreta lo asesinaron las urnas en agosto de 2023.



La crisis

Luego del acuerdo firmado por Reino Unido y Alemania por la crisis de Checoslovaquia, Winston Churchill dijo que Neville Chamberlain había elegido humillarse para evitar la guerra, pero que finalmente tendría primero la humillación y después la guerra.

En esta crisis pasó más o menos lo mismo.

Javier Milei, golpeado por las sucesivas crisis que lo hacen ver como un político más, eligió la humillación de sostener a un candidato como Espert considerando que era competitivo y que lo iba a ayudar a repetir una derrota, pero lo hizo durante demasiado tiempo, al punto que casi con certeza el oficialismo va a perder la elección después de esta humillación.

La movida lógica hubiese sido entregar a un tipo que no estuvo desde la primera hora, que siempre trabajó para él y que lo único que le podía dar era una imagen que ante la primera denuncia ya se había desplomado. Que banque a la hermana es una cosa, que lo haga con alguien que apoyó al “gusano comunista” de Larreta parece bastante irracional.

Ahora al gobierno solo le queda cruzar los dedos y esperar que este escándalo solamente impacte en el distrito de la elección, aunque es difícil de creer que pueda ocurrir tal cosa, ya que los mismos libertarios se encargaron de hacer crecer el escándalo hasta nacionalizarlo y convertirlo en un plebiscito sobre la gestión. Pocas veces visto que le hagan tan fácil la campaña a los del otro lado.

Hace unos días escuché una entrevista al influencer liberal Emmanuel Danann. Lo más importante de ese encuentro no fue el despliegue de ideas que hizo (bastante modesto, a decir verdad) sino la forma en la que hablaba sobre el presidente y las cosas que los habían alejado. Los dos estuvieron en la génesis del cambio social que permitió que Milei llegue al poder, pero Danann se refería a él casi como si hablara de un extraño.

Las revoluciones que se institucionalizan neutralizan de algún modo a los más revolucionarios. Acá Milei no consiguió ninguna cosa, ni la otra. Ha alejado a los fieles antes de tener el poder real. Situaciones como la fuerza con la que sostuvo a Espert lo dañan mucho más de lo imagina: qué difícil sobrevivir a la humillación y la derrota en un país hiperpresidencialista como Argentina.

