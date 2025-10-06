Por Gabriel Marclé y Julieta Fernandez



Alerta en el PAMI

El periodista recibía un mensaje de su informante, quien comentaba sobre la situación del PAMI local y la reacción que puede generar un hecho que se concretaría en los próximos días.

Informante: Che, le cuento que en las últimas horas empezó a sonar fuerte la versión de marchas y protestas en el PAMI Río Cuarto.

Periodista: ¿Qué pasó ahí ahora?

I: Lo que se comenta es que todos los gremios con representación en la institución están en estado de alerta. Dicen que es inminente el ingreso de Pablo Carrizo al organismo. ¿Entiende por qué sería un problema?

P: Estoy al tanto de que su prontuario incomoda bastante.

I: ¡Pero hay más! El tema de su condena por violencia de género es problemático, pero más todavía que logre ingresar al equipo del PAMI pese a ese antecedente. Por eso, el poder y las influencias políticas que llevaron a su designación es lo que más enciende el enojo de los gremios.

P: ¿Cómo sería eso?

I: Más que el ingreso en sí, lo que genera tensión es quién lo hizo nombrar. Hasta hace unas semanas, la pregunta circulaba entre pasillos. Pero ahora están seguros de que vendría por el lado de Laura Soldano, quien habría intervenido en favor de Carrizo.

P: Ajá… o sea que la bronca no es solo con el que entra.

I: Exacto. Como dicen algunos, no hay que pegarle solo al chancho, sino también al que le da de comer.



Sindicatos “de aquí y allá”

El informante llegaba a la periodista para comentarle sobre algunas presencias del acto sindical encabezado por Juan Manuel Llamosas.

Informante: Seguramente vio algo del acto sindical del jueves.

Periodista: Se veía bastante lleno el lugar.

I: Así fue. Muchos sindicatos nucleados en Las 62 Organizaciones Peronistas y la CGT. La mayoría son los que hace meses vienen planteando su acompañamiento a Schiaretti. Pero me interesa contarle otra cosa: fue tanta la presencia que hasta hubo un par de sindicatos que, se supone, están con Natalia (de la Sota).

P: ¿Quienes?

I: Claramente, no me refiero al núcleo más duro que está con ella pero le puedo asegurar que uno es un sindicato que desde un principio se posicionó con Natalia. Por ejemplo, SECASFPI, cuyo referente es Marcos Aostri. En el video que subió (Juan Manuel) Llamosas, justo se lo ve dándole un abrazo en ese acto.

P: Esa toma quizás no fue inocente.

I: Pienso igual. ¿Se acuerda cuando la Muni y la Provincia difundieron fotos de una reunión de varios dirigentes sindicales de la CGT?

P: Creo que sí. Fue un poquito después del cierre de listas.

I: Claro. En ese momento le puedo asegurar que varios de los que fueron ahí tenían intenciones de ir a recibir a Natalia en su primera visita de la campaña. Obviamente, como ellos solos se expusieron en esa reunión, quizás se dieron cuenta de que no daba mostrarse con Juan Manuel y a los dos días con Natalia. Todo comunica. Por eso no creo que sea inocente que algunos dirigentes, a tan poco de las urnas, hayan ido a acompañar a Juan Manuel la semana pasada. Ahora, si ya se subieron a este barco, que no se bajen…