Enroque corto en Río Cuarto

Río Cuarto06 de octubre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
multimedia.normal.b9a130b6c8a2cafd.bm9ybWFsLndlYnA=

Por Gabriel Marclé y Julieta Fernandez


Alerta en el PAMI

El periodista recibía un mensaje de su informante, quien comentaba sobre la situación del PAMI local y la reacción que puede generar un hecho que se concretaría en los próximos días.

Informante: Che, le cuento que en las últimas horas empezó a sonar fuerte la versión de marchas y protestas en el PAMI Río Cuarto. 

Periodista: ¿Qué pasó ahí ahora?

I: Lo que se comenta es que todos los gremios con representación en la institución están en estado de alerta. Dicen que es inminente el ingreso de Pablo Carrizo al organismo. ¿Entiende por qué sería un problema?

P: Estoy al tanto de que su prontuario incomoda bastante.

I: ¡Pero hay más! El tema de su condena por violencia de género es problemático, pero más todavía que logre ingresar al equipo del PAMI pese a ese antecedente. Por eso, el poder y las influencias políticas que llevaron a su designación es lo que más enciende el enojo de los gremios.

P: ¿Cómo sería eso?

I: Más que el ingreso en sí, lo que genera tensión es quién lo hizo nombrar. Hasta hace unas semanas, la pregunta circulaba entre pasillos. Pero ahora están seguros de que vendría por el lado de Laura Soldano, quien habría intervenido en favor de Carrizo.

P: Ajá… o sea que la bronca no es solo con el que entra.

I: Exacto. Como dicen algunos, no hay que pegarle solo al chancho, sino también al que le da de comer. 


Sindicatos “de aquí y allá”

El informante llegaba a la periodista para comentarle sobre algunas presencias del acto sindical encabezado por Juan Manuel Llamosas. 

Informante: Seguramente vio algo del acto sindical del jueves.

Periodista: Se veía bastante lleno el lugar. 

I: Así fue. Muchos sindicatos nucleados en Las 62 Organizaciones Peronistas y la CGT. La mayoría son los que hace meses vienen planteando su acompañamiento a Schiaretti. Pero me interesa contarle otra cosa: fue tanta la presencia que hasta hubo un par de sindicatos que, se supone, están con Natalia (de la Sota).

P: ¿Quienes?

I: Claramente, no me refiero al núcleo más duro que está con ella pero le puedo asegurar que uno es un sindicato que desde un principio se posicionó con Natalia. Por ejemplo, SECASFPI, cuyo referente es Marcos Aostri. En el video que subió (Juan Manuel) Llamosas, justo se lo ve dándole un abrazo en ese acto.

P: Esa toma quizás no fue inocente.

I: Pienso igual. ¿Se acuerda cuando la Muni y la Provincia difundieron fotos de una reunión de  varios dirigentes sindicales de la CGT? 

P: Creo que sí. Fue un poquito después del cierre de listas. 

I: Claro. En ese momento le puedo asegurar que varios de los que fueron ahí tenían intenciones de ir a recibir a Natalia en su primera visita de la campaña. Obviamente, como ellos solos se expusieron en esa reunión, quizás se dieron cuenta de que no daba mostrarse con Juan Manuel y a los dos días con Natalia. Todo comunica. Por eso no creo que sea inocente que algunos dirigentes, a tan poco de las urnas, hayan ido a acompañar a Juan Manuel la semana pasada. Ahora, si ya se subieron a este barco, que no se bajen… 

Te puede interesar
FotoJet---2025-10-02T210951.272

PJ defendió la ampliación y la oposición cuestionó los “superpoderes”

Julieta Fernandez
Río Cuarto03 de octubre de 2025

En soledad, el oficialismo aprobó en primera lectura la ampliación presupuestaria para lo que resta del 2025. Por ahora, no se modificaron los artículos que le otorgan más facultades al secretario de Economía para reasignar presupuesto de distintos órganos municipales. Primero Río Cuarto votó en contra. El nazarismo y el Partido Libertario se abstuvieron.

ilustra-llaryora-y-ponen-la-gorra

Intendentes empiezan a pasar la gorra frente a un cierre de año en rojo

Gabriel Marclé
Río Cuarto03 de octubre de 2025

La conversación sobre las complicaciones de fin de año empezó a sentirse con fuerza en el sur, especialmente entre los intendentes no peronistas que se comprometieron con Provincias Unidas. Pedidos de ayuda en época de gastos excepcionales, a la espera de un mayor acompañamiento del Panal. ¿Se viene el nuevo Acuerdo Federal?

WhatsApp Image 2025-10-01 at 12.10.35

Enroque corto en Río Cuarto

Redacción Alfil
Río Cuarto03 de octubre de 2025

Repercusiones de la foto con Espert | Acto de la CGT en apoyo a “los juanes” | “El león, la candidata y el ropero” | Viene Mestre

ilustra-nalli-vasquetto-benitez-y-abrile-bloquequebrandose

Primero Río Cuarto, atrapado en la rosca nacional y con fisuras locales

Gabriel Marclé
Río Cuarto02 de octubre de 2025

La principal alianza opositora en Río Cuarto exhibe fracturas internas que pueden tener repercusiones más allá de la campaña. Peleas por la atención mileísta, el factor Provincias Unidas y “carpetazos”. Cuestionamientos al liderazgo de Abrile, mientras el peronismo mira de reojo y aprovecha el desconcierto.

rio-4

Ampliación presupuestaria y cuestionamientos por “mayor discrecionalidad”

Julieta Fernandez
Río Cuarto02 de octubre de 2025

Este jueves se tratará en primera lectura el proyecto de ampliación presupuestaria. Aunque el pedido no resulta extraño en este contexto, Primero Río Cuarto advirtió que dos artículos dotarían de mayor discrecionalidad a Economía y habilitarían la reasignación de presupuesto proveniente de otras secretarías, el Concejo Deliberante, el Tribunal de Cuentas o la Defensoría del Pueblo.

Lo más visto
ilustra-album-de-figuritas

Con la visita de Sturzenegger se va completando el álbum de LLA en Córdoba

Carolina Biedermann
Provincial03 de octubre de 2025

En una jornada impulsada por Laura Rodríguez Machado, Federico Sturzenegger, visitó ayer la ciudad de Córdoba para reunirse con empresarios locales. Bornoroni adelantó que están trabajando para que vuelva Milei. La Libertad Avanza seguirá recibiendo visitas nacionales para levantar a los candidatos.

amelia-lopez

¿Qué es la casta?

Javier Boher
Provincial03 de octubre de 2025

La denuncia contra Amelia López por hacerse pagar las cervezas en el extranjero con fondos públicos expone la clave del fenómeno

images (21)

Juez apuntó contra Espert: "es un espanto"

Redacción Alfil
Provincial03 de octubre de 2025

El senador nacional habló sobre la reacción del candidato a diputado tras la publicación del video que explica su vinculación con Machado. "Tratar de zafar con el argumento que estamos a cuatro semanas de una elección, me parece una desmesura absoluta", calificó Juez.