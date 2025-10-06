Francos sostuvo que Espert "no tuvo la suficiente claridad para expresar la situación"

Ante la renuncia de José Luis Espert a su candidatura en la Provincia de Buenos Aires, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos reconoció que el diputado "no tuvo la suficiente claridad" para explicar su situación judicial, por lo que su renuncia se realizó "pese al respaldo del Presidente",

Ante Radio Mitre, el coordinador de ministros consideró que José Luis Espert no fue lo suficientemente claro en su defensa tras ser vinculado con el empresario Fred Machado, acusado de cargos de narcotráfico en Estados Unidos. "Espert al principio no tuvo la suficiente claridad para expresar la situación, eso generó dudas y sospechas", sostuvo el funcionario.

El funcionario explicó que "el presidente Milei lo sostuvo creyendo absolutamente en la inocencia de Espert, y porque entendió que esto era una acción del kirchnerismo que trató de ensuciar la campaña". Sin embargo, "Espert reflexionó sobre el impacto que este episodio estaba teniendo en la campaña bonaerense, entendió que no podía continuar en esa situación y decidió presentar su renuncia", relató Francos.

Ante las acusaciones surgidas, Francos sostuvo que no cree que el ahora excandidato esté vinculado con Machado "en el sentido que algunos pretenden vincularlo".Sin embargo, reconoció que "esa fue la sensación que se generó en la opinión pública", algo que el propio legislador "intentó reparar" al presentar su renuncia.

"Lo importante de todo esto es que Espert, al renunciar a su candidatura, también renuncia a cualquier tipo de fueros. Se someterá a la Justicia si así corresponde", señaló Francos al destacar que el diputado "hizo todo lo contrario" a lo que suelen hacer dirigentes de la oposición, "que se amparan en los fueros para no enfrentar a la Justicia".

Ante la reconfiguración del armado electoral para las elecciones legislativas del 26 de octubre, Francos confirmó que será Diego Santilli, el que lo reemplazará en su candidatura. Consultado sobre la posibilidad de que La Libertad Avanza solicite la reimpresión de boletas, Francos explicó: “Hoy se hará la presentación judicial ante la Justicia Federal de La Plata. El juez deberá evaluar si los plazos permiten imprimir una boleta diferente”

Ante la posibilidad de que el partido deba afrontar un gasto de USD10.000.000, el jefe de Gabinete fue tajante: “No tengo ese número. Tendrá que resolver el juez cómo se procede en estas circunstancias. Y, por supuesto, si tiene que asumir algún costo la Libertad Avanza, verá cómo lo asume... tendrá que requerir apoyos, donaciones, etcétera. Por eso es algo que tiene que resolver la justicia”.

La semana pasada, José Luis Espert fue vinculado con el empresario Fred Machado, acusado de cargos de narcotráfico, lavado de dinero y estafas en Estados Unidos. El caso se agravó cuando el candidato kirchnerista Juan Grabois denunció el cobro de USD200.000 en 2020. En ese contexto, el presidente Javier Milei mantuvo su respaldo, convencido de la inocencia de Espert.

Ante una serie de señalaciones y una clara perjudicación de la campaña de LLA, el domingo, el diputado anunció que renunciaba a su candidatura y el presidente Milei la aceptó y agradeció el gesto: “Lo más maravilloso que hizo Espert fue que demostró que no somos lo mismo, porque antepuso los intereses de la Nación y de las ideas de la libertad, que es el que nos va a sacar adelante, versus el interés personal”.