El abogado de CFK denunció a Milei por abuso de autoridad: "hubo lawfare"

El presidente Javier Milei fue denunciado este lunes por el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón. El escrito está basado en declaraciones que el Presidente hizo este domingo durante una entrevista televisiva con Luis Majul, donde afirmó: "Soy el primer Presidente que tomó la decisión de que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa".

El abogado dio a conocer la denuncia a través de su cuenta de X y calificó la situación como "lawfare". "Esa frase no es una opinión política: es la admisión de un acto de poder ilegal, una decisión manifiestamente contraria al orden constitucional y a la independencia del Poder Judicial", aseguró Dalbón.

"Al atribuirse la facultad de decidir quién va preso, el Presidente se coloca por encima de los jueces, violando el artículo 109 de la Constitución Nacional y configurando una forma explícita de abuso de autoridad", explicó el letrado.

En ese sentido prosigió: "Además, esta declaración encuadra en el supuesto del artículo 366 inciso b del Código Procesal Penal Federal, ya que, si un jefe de Estado reconoce haber influido en un proceso judicial, resulta evidente la falsedad o la ilegitimidad de la prueba y de la sentencia dictada bajo esa influencia, habilitando su revisión aun cuando sea firme."

La otra denuncia fue realizada por la abogada Valeria Carreras, quién afirmó en la denuncia que la confesión de Milei "deja expuesta explícitamente, la intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial".

"Es una barbaridad que en la Argentina no solo se perpetre la persecución política, sino que el Presidente decida a quién meter preso, proscribir, por encima de la división de poderes, y las garantías de debido proceso entre otras de los ciudadanos".

Ambas presentaciones tramitarán en los tribunales de Comodoro Py. Para los denunciantes, los dichos de Milei implican "un claro ejercicio abusivo del poder y una violación directa a la independencia del Poder Judicial".

La entrevista que originó la denuncia

En una entrevista en el canal LN+, el presidente Javier Milei afirmó el domingo por la noche que él "quién tomó la desición de que vaya presa", en referencia a la condena contra la expresidenta.

Durante la entrevista en el programa "La Cornisa", el presidente dijo textualmente a Luis Majul: "Usted tiene, desde febrero, marzo de este año, al kirchnerismo tirando con todo lo que hay; recrudecido porque la condenada" -en referencia a la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner- "está presa". Y continuó: "Le puedo asegurar que esto es la venganza de que soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa".

Ante esta afirmación, el periodista exclamó: "Pero... pero usted no se mete con la Justicia". En ese sentido, Milei respondió: "Y ahí está el problema. Yo no me meto con la Justicia. Le puedo asegurar que si yo hubiera sido sucio y me hubiera metido con la Justicia, yo no estaría padeciendo esto", dijo, en alusión a una supuesta operación de desprestigio de José Luis Espert a manos de la oposición.