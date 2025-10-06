Espert renunció a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados

Esta lunes a la mañana, el diputado José Luis Espert presentó su renuncia a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados tras desisistir de su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

La desición se realizó en el marco del escándalo que se desató luego de que el diputado haya sido vinculado con el empresario "Fred" Machado, quién esta acusado de cargos de narcotráfico, extorsión y estafas en Estados Unidos.

En una breve carta fechada este 6 de octubre que fue enviada al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, el libertario anunció: "Por medio de la presente, me dirijo a Ud. a fin de comunicarle mi renuncia a integrar la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Honorable Casa".

Hasta hace algunas horas, el Gobierno Nacional estaba buscando exigir los dos tercios de los votos para que quedara habilitado el tratamiento de la remoción de Espert de ese cargo clave, ante el inicio del debate del proyecto de Presupuesto 2026.

El domingo Espert decidió "dar un paso al costado por la Argentina" y, según Milei, demostró que fue un acto "maravilloso" porque dejó demostrado que "no son lo mismo" y que "antepuso el país a una situación personal", remarcó el mandatario.

Ante la renuncia de Espert a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, al que también presidía, el oficialismo está pensando ubicar como presidente a Bertie Benegas Lynch, uno de los pocos economistas que milita en las fuerzas libertarias en la Cámara Baja.