Espert renunció a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados

Santilli se acomoda para encabezar la lista de LLA en PBA
Tras la salida de Espert, el diputado libertario fue presentado a la Justicia Electoral como el sustituto del ya mencionado, "voy a dejar el alma", expresó el exministro.
Esta lunes a la mañana, el diputado José Luis Espert presentó su renuncia a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados tras desisistir de su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.
La desición se realizó en el marco del escándalo que se desató luego de que el diputado haya sido vinculado con el empresario "Fred" Machado, quién esta acusado de cargos de narcotráfico, extorsión y estafas en Estados Unidos.
En una breve carta fechada este 6 de octubre que fue enviada al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, el libertario anunció: "Por medio de la presente, me dirijo a Ud. a fin de comunicarle mi renuncia a integrar la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Honorable Casa".
Hasta hace algunas horas, el Gobierno Nacional estaba buscando exigir los dos tercios de los votos para que quedara habilitado el tratamiento de la remoción de Espert de ese cargo clave, ante el inicio del debate del proyecto de Presupuesto 2026.
El domingo Espert decidió "dar un paso al costado por la Argentina" y, según Milei, demostró que fue un acto "maravilloso" porque dejó demostrado que "no son lo mismo" y que "antepuso el país a una situación personal", remarcó el mandatario.
Ante la renuncia de Espert a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, al que también presidía, el oficialismo está pensando ubicar como presidente a Bertie Benegas Lynch, uno de los pocos economistas que milita en las fuerzas libertarias en la Cámara Baja.
Gregorio Dalbón, representante legal de la expresidenta, presentó la denuncia a raíz de las declaraciones que Javier Milei realizó la noche del domingo.
El jefe de Gabinete sostuvo que el escándalo fue "un error de comunicación" por parte del diputado y confirmó que será reemplazado por Diego Santilli.
El pésimo manejo de la crisis ha pegado duramente en el gobierno, que va a sufrir la obstinación presidencial por bancar a Espert
El Ejecutivo presentó una serie de iniciativas con el objetivo de endurecer las sanciones para los criminales. "Con el presidente Milei nace una nueva doctrina, la doctrina penal de la tolerancia cero", postuló Bullrich.
