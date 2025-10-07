La Corte Suprema y el Gobierno nacional habilitaron la extradición de "Fred" Machado

Este martes quedó confirmado el proceso de extradición del empresario "Fred" Machado tras ser acusado en Estados Unidos de delitos de narcotráfico, lavado de dinero y fraude.

Los jueces que integran la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti firmaron el fallo al considerar que el pedido de extradición formulado por la justicia de los EE.UU. se ajusta a las normas sobre cooperación internacional en materia judicial.

Machado será juzgado por una serie de delitos graves, entre los que se incluyen asociación ilícita, narcotráfico, lavado de activos y fraude electrónico.

Por la tarde de este martes, el Gobierno confirmó y aprobó la decisión mediante un comunicado oficial, en el mismo dejaron claro que: "el Presidente de la Nación ha instruido a la Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica y a la Jefatura de Gabinete de Ministros a instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para dar cumplimiento a la decisión judicial y avanzar con el acto ejecutivo previsto por ley”.

De acuero con el expediente, Machado deberá enfrentar cinco cargos. El primero lo acusa de integrar una organización criminal dedicada a la posesión, con intención de distribuir, de al menos cinco kilogramos de cocaína. El segundo y tercer cargos amplían la imputación a la fabricación y distribución de la misma cantidad de droga, con la presunción de que sería importada ilegalmente a Estados Unidos, y lo señalan también como cómplice en la comisión de estos delitos. El cuarto cargo lo vincula a una asociación ilícita para cometer lavado de dinero, mientras que el séptimo lo implica en una conspiración para perpetrar fraude electrónico.