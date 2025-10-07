La Corte Suprema y el Gobierno nacional habilitaron la extradición de "Fred" Machado

Tras su renuncia: Espert fue imputado por lavado de dinero
El excandidato a diputado nacional por La Libertad Avanza fue acusado e investigado por el fiscal federal de San Isidro, luego de la extradición de Machado a Estados Unidos.
El empresario fue vinculado con Espert por haberle transferido US$200.000 y por haber contribuido económicamente a su campaña en 2019. El máximo tribunal rechazó los planteos de la defensa y Milei lo aprobó.
Este martes quedó confirmado el proceso de extradición del empresario "Fred" Machado tras ser acusado en Estados Unidos de delitos de narcotráfico, lavado de dinero y fraude.
Los jueces que integran la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti firmaron el fallo al considerar que el pedido de extradición formulado por la justicia de los EE.UU. se ajusta a las normas sobre cooperación internacional en materia judicial.
Machado será juzgado por una serie de delitos graves, entre los que se incluyen asociación ilícita, narcotráfico, lavado de activos y fraude electrónico.
Por la tarde de este martes, el Gobierno confirmó y aprobó la decisión mediante un comunicado oficial, en el mismo dejaron claro que: "el Presidente de la Nación ha instruido a la Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica y a la Jefatura de Gabinete de Ministros a instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para dar cumplimiento a la decisión judicial y avanzar con el acto ejecutivo previsto por ley”.
De acuero con el expediente, Machado deberá enfrentar cinco cargos. El primero lo acusa de integrar una organización criminal dedicada a la posesión, con intención de distribuir, de al menos cinco kilogramos de cocaína. El segundo y tercer cargos amplían la imputación a la fabricación y distribución de la misma cantidad de droga, con la presunción de que sería importada ilegalmente a Estados Unidos, y lo señalan también como cómplice en la comisión de estos delitos. El cuarto cargo lo vincula a una asociación ilícita para cometer lavado de dinero, mientras que el séptimo lo implica en una conspiración para perpetrar fraude electrónico.
El empresario acusado de cargos de narcotráfico en Estados Unidos reveló detalles de su relación con el diputado: contrataciones, vuelos y apoyo logístico antes de la campaña, mientras mantiene que no financió campañas millonarias y cuestiona la versión de Espert sobre sus vínculos.
Tras la salida de Espert, el diputado libertario fue presentado a la Justicia Electoral como el sustituto del ya mencionado, "voy a dejar el alma", expresó el exministro.
Ante el escándalo desatado por su vinculación con el empresario "Fred" Machado, el diputado nacional presentó su renuncia al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Gregorio Dalbón, representante legal de la expresidenta, presentó la denuncia a raíz de las declaraciones que Javier Milei realizó la noche del domingo.
