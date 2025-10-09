Morteros inauguró el Centro de Atención al Ciudadano

La Municipalidad de Morteros inauguró el nuevo Centro de Atención al Ciudadano, ubicado en calle Juan B. Justo 216, un espacio pensado para brindar un servicio más ágil, accesible y cercano a cada vecino y vecina. La obra, financiada con recursos propios, forma parte del proceso de modernización que impulsa la gestión municipal, no solo desde lo tecnológico, sino también desde la puesta en valor del patrimonio histórico y edilicio de la ciudad.

Durante el acto, que contó con la presencia de autoridades locales, trabajadores municipales, representantes institucionales y vecinos, el padre Gabriel Camusso realizó la bendición del nuevo edificio, y posteriormente el intendente Sebastián Demarchi dirigió unas palabras destacando el valor simbólico del lugar.

“El municipio que queremos construir es cercano, moderno y accesible. Este edificio, que fue testigo de gran parte de la historia de Morteros, hoy vuelve a cobrar vida para seguir al servicio de todos”, expresó el intendente. Además, subrayó que el nuevo Centro no solo mejora las condiciones laborales de los empleados municipales, sino que también optimiza la atención a los vecinos, ofreciendo un entorno más cómodo y funcional.

Demarchi reiteró los agradecimientos a todos los que trabajaron pero especialmente a los vecinos porque con su apoyo permanente “podemos hacer las obras de infraestructura que a la ciudad le hacen falta y llevar adelante los programas tanto en salud, como educación, deporte, integración, seguridad y en cada una de las áreas que hacen que tengamos una ciudad cada vez mas fuerte y cada día mas armónica y que responda a las demandas de cada uno de los sectores y de los distintos barrios y lugares de la ciudad”. Además, adelantó que esta es solo la primera etapa de un plan integral de refuncionalización del edificio municipal.

Como parte del acto, se reconoció a los trabajadores municipales jubilados, se descubrió una placa conmemorativa y se realizó el tradicional corte de cintas, dejando oficialmente inaugurado el espacio.

Tras la ceremonia, los vecinos pudieron recorrer las instalaciones y visitar el renovado “centro de manzana”, que también fue intervenido para integrarse a este nuevo entorno cívico.

"El Centro de Atención al Ciudadano representa un paso más en la construcción de una ciudad más eficiente, moderna y con un Estado local presente, que escucha y responde a las necesidades de su comunidad" afirmaron desde el municipio