Morteros inauguró el Centro de Atención al Ciudadano

Un espacio pensado para brindar un servicio más ágil .

Provincial09 de octubre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
gace2-Morteros

La Municipalidad de Morteros inauguró el nuevo Centro de Atención al Ciudadano, ubicado en calle Juan B. Justo 216, un espacio pensado para brindar un servicio más ágil, accesible y cercano a cada vecino y vecina. La obra, financiada con recursos propios, forma parte del proceso de modernización que impulsa la gestión municipal, no solo desde lo tecnológico, sino también desde la puesta en valor del patrimonio histórico y edilicio de la ciudad.

gace1Morteros

Durante el acto, que contó con la presencia de autoridades locales, trabajadores municipales, representantes institucionales y vecinos, el padre Gabriel Camusso realizó la bendición del nuevo edificio, y posteriormente el intendente Sebastián Demarchi dirigió unas palabras destacando el valor simbólico del lugar.

“El municipio que queremos construir es cercano, moderno y accesible. Este edificio, que fue testigo de gran parte de la historia de Morteros, hoy vuelve a cobrar vida para seguir al servicio de todos”, expresó el intendente. Además, subrayó que el nuevo Centro no solo mejora las condiciones laborales de los empleados municipales, sino que también optimiza la atención a los vecinos, ofreciendo un entorno más cómodo y funcional.

Demarchi reiteró los agradecimientos a todos los que trabajaron pero especialmente a los vecinos porque con su apoyo permanente “podemos hacer las obras de infraestructura que a la ciudad le hacen falta y llevar adelante los programas tanto en salud, como educación, deporte, integración, seguridad y en cada una de las áreas que hacen que tengamos una ciudad cada vez mas fuerte y cada día mas armónica y que responda a las demandas de cada uno de los sectores y de los distintos barrios y lugares de la ciudad”. Además, adelantó que esta es solo la primera etapa de un plan integral de refuncionalización del edificio municipal.

Como parte del acto, se reconoció a los trabajadores municipales jubilados, se descubrió una placa conmemorativa y se realizó el tradicional corte de cintas, dejando oficialmente inaugurado el espacio.

gaceMorteros

Tras la ceremonia, los vecinos pudieron recorrer las instalaciones y visitar el renovado “centro de manzana”, que también fue intervenido para integrarse a este nuevo entorno cívico.

"El Centro de Atención al Ciudadano representa un paso más en la construcción de una ciudad más eficiente, moderna y con un Estado local presente, que escucha y responde a las necesidades de su comunidad" afirmaron desde el municipio

Te puede interesar
ilustra-schiaretti-pullaro-llaryora-en-nave-orbita-vidal

Vidal orbita Provincias Unidas

Felipe Osman
Provincial09 de octubre de 2025

La exgobernadora de Buenos Aires apoyó, en Mendoza, a la boleta de Provincias Unidas, que en ese distrito es lidera un dirigente del PRO. Su discurso y su reticencia a integrar un acuerdo con La Libertad Avanza la llevan a la rivera del armado que pertrecha Schiaretti.

schiaretti3

El PJ tercerizó el 17-O; “lo arman los gremios”

Yanina Soria
Provincial09 de octubre de 2025

El día de la Lealtad Peronista se celebrará en el club Junior. Organiza un sector del sindicalismo afín al Gobierno. Se espera la presencia de los candidatos de Provincias Unidas. Foto de unidad, mensaje anti Milei y fidelización del voto peronista en el tramo final de la campaña.

ilustra-mestre-entrando-casa-radical-curletto-y-jure-aplauden

Primera visita de campaña de Mestre, en pos de la banca “pura” para la UCR

Julieta Fernandez
Provincial09 de octubre de 2025

A 17 días de las urnas, Ramón Mestre tendrá su primera actividad oficial de campaña en la Capital Alterna. Con agenda en defensa de las universidades y reuniones con el sector productivo, el candidato de la Lista 3 busca mostrar una alternativa para los radicales “puros”. Expectativas por las presencias en el acto en la Casa Radical.

Lo más visto
ilustra-llaryora-autovia

Autovía: Inminente habilitación y la incertidumbre de la 2° etapa

Julieta Fernandez
Río Cuarto07 de octubre de 2025

En noviembre se habilitaría la primera etapa de la autovía Río Cuarto-Holmberg y daría paso a la habilitación del primer tramo de la Circunvalación, obra insignia del gobierno provincial. Incertidumbre por la segunda etapa de la autovía que, por ahora, no sería tenida en cuenta por parte de Nación. Además, el reclamo de legisladores por el estado de la RN 35.