Manes panza arriba

Por Javier Boher

[email protected]



Puede que Twitter sea una cloaca y tenga muy pocos usuarios en relación al resto de las redes, pero es el único refugio que hay para quienes les gusta la política pero no se la quieren tomar muy en serio.

Hace ya cuatro años, en plena elección intermedia en contexto de pandemia, el usuario Mr. Bugman lanzó una serie de citas falsas de Facundo Manes, quien estaba arrancando su carrera política. El neurólogo era conocido por sus textos sobre neurociencia, que en aquellos años era el futuro de la humanidad (hasta que llegó la IA y la hizo desaparecer del medio). Así, Bugman creó a ‘Facundo Memes, neurocoso’ y se dedicó a publicar placas con citas tan absurdas como “En la moto, la carrocería es uno”, “tenemos que distinguir los problemas de las soluciones, porque si no todo es un problema y después quién te lo soluciona”, “el cerebro humano es mucho más complejo que, por ejemplo, una plancha” o “somos seres pensantes, pensémonos pensando”, que incluso llegaron a programas de televisión como si fuesen reales.

Todo eso me vino a la memoria cuando ayer el diputado volvió a denunciar amenazas, como a principios de año con el asesor presidencial Santiago Caputo, aunque esta vez fue contra el presidente de la cámara de diputados, Martín Menem. El neurólogo aseguró que este último le dijo que lo iba a hacer mierda y que iban a largar una operación de prensa contra él, a pesar de que luego apareció un vídeo en el que se puede observar un diálogo cordial y una despedida dentro de los términos normales de cualquier conversación.

Es muy difícil creer las cosas que dice Manes, porque todo pasa por el filtro de sus declaraciones absurdas (que hacen creíbles las placas de Facundo Memes) y su permanente papel de víctima.

El radical cumple a rajatabla con ese aspecto del progresismo boina blanca que los empuja a comportarse como inválidos o eunucos políticos, incapaces de defenderse sin ponerse en víctima. Esa actitud es como la de esos gatos que se tiran panza arriba para reaccionar ante una amenaza, tratando de minimizar el daño que pueden sufrir pero incapaces de atacar activamente a su adversario. A la gente no le gustan los políticos que se hacen las víctimas, prefieren a los que transmiten fuerza para defenderse (aunque no necesariamente le caigan bien los matones).

Lo que es raro de la denuncia en Twitter es esa última referencia a la “operación de prensa brutal”, justo cuando el narco involucrado en el caso Espert aseguró haberse reunido con él, aunque también mencionó al ex ministro de salud Juan Manzur y al ex gobernador rionegrino Horacio Massaccesi. En cualquier caso, las sospechas sobre plata mal habida financiando su campaña son inevitables, a pesar de que Manes dijo no recordar bien la reunión y que quizás habría ocurrido antes de su ingreso a la política. Ante el mínimo indicio de que podría salir el tema de la reunión, por las dudas Manes se puso panza arriba como un gato con miedo.

Manes pretende representar de algún modo el auténtico espíritu radical, aunque a esta altura ya no se puede saber muy bien cuál es. Se para en un progresismo de lugares comunes y frases vacías, como cuando hace una semana declaró que “no avanzó la libertad, avanzó la narcopolítica”, que quizás es cierto, pero no hace falta decirla con aires de superioridad intelectual, como si por decir tal cosa debiera tener algún tipo de reconocimiento especial.

Hace unos días, en una entrevista a Jorge Fernández Díaz, éste dijo que un problema de la actualidad es que está lleno de personas que quieren ser escritores, pero en donde hay cada vez menos lectores. La lógica detrás de ello es inapelable: la gente quiere decir cosas, pero no sé preocupa tanto por formarse para tener qué decir.

Manes y su desempeño político parecen ir en esa misma línea, porque el diputado se preocupa más por figurar en los titulares que por hacer política de verdad. Necesita declararse como víctima bajo amenaza porque su desempeño legislativo es más bien pobre, presentando diversos proyectos que apenas si consiguen el apoyo de sus compañeros de bloque. No pudo cerrar el acuerdo con el otro radical progre con aspiraciones nacionales, Martín Lousteau, dividiendo los pocos votos que tienen.

Nunca está de más denunciar la posible deriva autoritaria de cualquier gobierno, pero en un contexto de extrema debilidad libertaria, con elecciones que difícilmente le aseguren a Milei un tercio de alguna cámara, con su jefe de gabinete amenazado por el congreso para su remoción, con acusados de corrupción, con los gobernadores armando un bloque propio de poder por fuera de la grieta y un creciente malestar en las calles y en las redes, salir a ponerse en víctima de un gobierno que algunos creen no llegaría a término es señal de debilidad absoluta y de incapacidad para conducir.

Cualquiera que vea a su rival trastabillar en medio de una pelea va a abalanzarse sobre él para buscar el nocaut. Manes elige tirarse panza arriba para que vean que el otro es malo y pega fuerte. No sé si la neurociencia tiene algo para decir sobre eso, pero la gente seguramente que si.