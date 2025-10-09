Bessent hizo oficial el salvataje para Argentina: se anuncio el swap por USD 20.000 millones

Manes panza arriba
El diputado radical denunció amenazas de Martín Menem, a pesar de que los videos muestran otra cosa
El secretario del tesoro estadounidense confirmó la inyección de dólares a nuestro país, esto se logró luego de intensas reuniones en Washintong D.C.Nacional09 de octubre de 2025Redacción Alfil
Por Redacción Alfil
Este jueves por la tarde, el secretario del tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, informó de manera oficial que se llevará a cabo el "salvataje" para Argentina. El estadounidense confirmó que el país norteamericano le inyectará USD 20.000 millones al país presidido por Javier Milei, esto se logró tras largas reuniones en Washingtong D.C.
"Hemos finalizado un acuerdo de swap de divisas por 20.000 millones de dólares con el Banco Central de Argentina. El Tesoro de Estados Unidos está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados", expresó Bessent en sus redes.
Por parte del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, hubo un agradecimiento al secretario estadounidense por haber acordado el swap. "Gracias por su gran compromiso y el de todo el equipo en el Tesoro, al cual le estoy profundamente agradecido por sus incansables esfuerzos, profesionalismo, y su dedicación demostrada durante nuestras reuniones en Washington", indicó el argentino.
Tanto Caputo como Bessent tendrán una nueva reunión la semana que viene, mientras que Trump y Milei podrán tener su reencuentro el próximo 14 de octubre.
“Juntos, como aliados más cercanos, construiremos un hemisferio de libertad económica y prosperidad. Trabajaremos arduamente cada día para brindar oportunidades a nuestra gente”, expresó Milei en sus redes sociales tras la confirmación del swap.
Tras dar de baja su candidatura y de renunciar a la Comisión de Presupuesto, el diputado nacional decidió suspender sus funciones como legislador nacional, alegando que fue por "motivos particulares".
Luego de que el Juez Federal, Alejo Ramón Padilla, haya dictaminado la ubicación de Karen Reichardt como primera en la lista, Nación confirmó que recurrirá ante la Cámara Nacional Electoral para intentar colocar a Diego Santilli como el reemplazo de José Luis Espert.
El presidente cantando para su núcleo duro es una muestra de que no termina de entender cuál es el rol de un Jefe de Estado
El 1r escrito de Anotaciones se publicó el 1ro de octubre
En noviembre se habilitaría la primera etapa de la autovía Río Cuarto-Holmberg y daría paso a la habilitación del primer tramo de la Circunvalación, obra insignia del gobierno provincial. Incertidumbre por la segunda etapa de la autovía que, por ahora, no sería tenida en cuenta por parte de Nación. Además, el reclamo de legisladores por el estado de la RN 35.
El cordobés que conduce el bloque radical logró acompañar y le dio aire al Gobierno con la modificación de un artículo que lleva ahora la discusión al Senado. El diputado pidió que la nueva reglamentación comience en diciembre del 2027.
La “Trinchera pierista” | Cuestionan convenio con Aerolíneas | Natalia en Roque Sáenz Peña | Elorrio en la Capital Alterna
Carro sobre el intento de magnicidio | ¿Hay sesiones o no? | Casado redobla la apuesta | Limia con proyecto
La exgobernadora de Buenos Aires apoyó, en Mendoza, a la boleta de Provincias Unidas, que en ese distrito es lidera un dirigente del PRO. Su discurso y su reticencia a integrar un acuerdo con La Libertad Avanza la llevan a la rivera del armado que pertrecha Schiaretti.