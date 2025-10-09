Bessent hizo oficial el salvataje para Argentina: se anuncio el swap por USD 20.000 millones

El secretario del tesoro estadounidense confirmó la inyección de dólares a nuestro país, esto se logró luego de intensas reuniones en Washintong D.C.

Nacional09 de octubre de 2025
treasury-secretary-scott-bessent-x-20251006-2113425

Redacción Alfil

Este jueves por la tarde, el secretario del tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, informó de manera oficial que se llevará a cabo el "salvataje" para Argentina. El estadounidense confirmó que el país norteamericano le inyectará USD 20.000 millones al país presidido por Javier Milei, esto se logró tras largas reuniones en Washingtong D.C.

"Hemos finalizado un acuerdo de swap de divisas por 20.000 millones de dólares con el Banco Central de Argentina. El Tesoro de Estados Unidos está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados", expresó Bessent en sus redes.

Por parte del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, hubo un agradecimiento al secretario estadounidense por haber acordado el swap. "Gracias por su gran compromiso y el de todo el equipo en el Tesoro, al cual le estoy profundamente agradecido por sus incansables esfuerzos, profesionalismo, y su dedicación demostrada durante nuestras reuniones en Washington", indicó el argentino.

Tanto Caputo como Bessent tendrán una nueva reunión la semana que viene, mientras que Trump y Milei podrán tener su reencuentro el próximo 14 de octubre.

“Juntos, como aliados más cercanos, construiremos un hemisferio de libertad económica y prosperidad. Trabajaremos arduamente cada día para brindar oportunidades a nuestra gente”, expresó Milei en sus redes sociales tras la confirmación del swap.

