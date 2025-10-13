Provincias Unidas refuerza el protagonismo de Llamosas en la campaña

Juan Manuel Llamosas se instala en la contienda para conquistar en base a los buenos recuerdos de su gestión como intend

Juan Manuel Llamosas se instala en la contienda para conquistar en base a los buenos recuerdos de su gestión como intend

Por Gabriel Marclé

En menos de dos semanas se celebrarán las elecciones legislativas y comenzarán las primeras lecturas políticas de la disputa electoral, con interpretaciones de todo tipo, incluso en distritos donde se juegan pequeñas batallas dentro de la gran pelea nacional. Así se vive la campaña en Río Cuarto, una de las localidades que más veces fue a las urnas en los últimos tres años y de donde se esperan señales políticas relevantes para el tablero nacional.

Provincias Unidas, el megaespacio de los gobernadores que lleva como candidato n°1 en Córdoba a Juan Schiaretti, es el más movilizado en la capital alterna y pone en juego a uno de sus principales referentes: Juan Manuel Llamosas. El exintendente tiene la misión de ganar en un distrito que al cordobesismo le resulta esquivo; más allá de las victorias locales acumuladas desde 2016, sus candidatos perdieron sistemáticamente en elecciones provinciales y nacionales.

El ímpetu peronista por conseguir una presea en el Imperio se percibe con fuerza, especialmente en el sprint final de la campaña. La ciudad está empapelada con los carteles de Schiaretti y Llamosas, un nombre que, pese a ocupar el poco expectable séptimo lugar en la lista, se mueve por la ciudad como si se definiera el destino político de Río Cuarto. Llamosas aparece en todos lados —spots, cartelería y redes sociales— actuando como si aún ocupara el sillón de Mójica. No es casualidad: para ganar en el Imperio, PU necesita al más competitivo de los suyos en modo hiperactivo.

Aunque públicamente no lo admitan, para los armadores de la lista que responde a Martín Llaryora y Juan Schiaretti no ha sido fácil instalar a Llamosas como candidato a diputado en esta elección puntual. Más allá del efecto marquesina, muchos ciudadanos todavía no dimensionan la magnitud de esta elección y, quienes sí lo hacen, advierten que el riocuartense no figura en una posición competitiva dentro de la boleta -algo que reprocha internamente la propia militancia.

Por eso, PU implementa una estrategia centrada en rescatar la imagen de la gestión municipal que Llamosas concluyó hace poco más de un año —calificada como “excelente” por los estrategas del espacio—, buscando posicionarlo como figura clave del 26 de octubre, aunque su foto no esté en la boleta única.

“Experiencia, diálogo y gestión para un desarrollo inclusivo y sostenible con una mirada desde el sur cordobés. Compromiso con la producción y la participación ciudadana”, dice el perfil que la comunicación oficial difunde en redes. Los mensajes destacan los atributos que forjaron la buena imagen de Llamosas tras ocho años de gestión, y que hoy PU pretende capitalizar.

Las expectativas del espacio son positivas: confían en una victoria de Schiaretti y Llamosas en Río Cuarto, impulsada tanto por el rechazo al Gobierno de Javier Milei como por el reconocimiento a las gestiones peronistas en Córdoba, frente a otras opciones —particularmente la de Natalia de la Sota—. Sin embargo, los antecedentes de derrotas frente a La Libertad Avanza en las elecciones nacionales recientes obligan a redoblar los esfuerzos territoriales ante el núcleo duro mileísta.

El punto más delicado para el comando de campaña de Llamosas es la disputa del voto peronista con Defendamos Córdoba. El temor es que, como en 2023, la división del electorado justicialista provoque una fuga de votos para PU que beneficie a los libertarios de Gonzalo Roca y la riocuartense por adopción Laura Soldano.

Por eso, el jugador en cancha es Llamosas, el único capaz de inclinar la balanza dentro del electorado delasotista y quien fue votado para gobernar dos términos con gran apoyo del electorado más permeable al antiperonismo. Es valorado por su experiencia en gestión, lo que le permite hacer campaña sobre logros concretos como las cuentas equilibradas y la defensa de los valores que PU contrasta con los “disvalores” de sus rivales libertarios —en materia de obra pública, discapacidad, educación y salud—.

“La gente valora la transformación que Juan Manuel trajo a Río Cuarto y eso se verá el 26”, señaló a Alfil un dirigente del PJ provincial que anticipa una victoria importante en la ciudad, sin dejar de reconocer el desafío que implica revertir los antecedentes: la última vez que fue candidato, Llamosas —entonces primero en la lista de legisladores de Llaryora— no logró imponerse en el Imperio.