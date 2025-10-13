Ante la baja del dolar y el apoyo estadounidense, Milei aseguró que: "Nos van a salir dólares por las orejas"

En la previa al encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump y ante el impacto positivo de los mercados argentinos, el mandatario Javier Milei manifestó su optimismo respecto al soporte económico del país norteamericano y expresó: “Nos van a salir dólares de las orejas”.

Luego de que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunció el acuerdo con Argentina para activar una línea de swap de u$s 20.000 millones, el mandatario anticipó una “avalancha de dólares” y ratificó su convicción de que el país atraviesa el inicio de un ciclo de recuperación.

“Nos van a salir dólares por las orejas”, expresó durante una entrevista con Luis Majuel. Y agregó al respecto: “Va a haber un aumento fenomenal de los ingresos de los argentinos. Estamos haciendo historia. Las condiciones naturales y productivas de la Argentina son las mejores del mundo, y ahora tenemos el rumbo correcto”.

En concreto, Milei sostuvo que este flujo de divisas tendrá un efecto multiplicador en un área específica: “El sector servicios es intensivo en mano de obra, con lo cual los salarios en Argentina se van a disparar fuertemente. Si seguimos adelante, nos espera un futuro maravilloso”.

En cuanto a su programa económico, el Presidente aseguró que “no se moverá un ápice”, inclusive ante una posible derrota electoral el 26 de octubre. En ese marco, el mandatario aseguró que están preparados “para lo peor. A todos los que apostaron en contra de Argentina les está yendo muy mal”, advirtió.

“No voy a cambiar la política. La dirección es la correcta”, enfatizó varias veces. “¿Quiere que abandonemos el equilibrio fiscal? De ninguna manera”, insistió, al justificar la continuidad de la apuesta por el ajuste, la desregulación y el alineamiento internacional.

A lo largo de la entrevista, el Presidente enfatizó la importancia del gobierno estadounidense para estabilizar los mercados. En ese sentido, el jefe de Estado aseguró que el país cuenta con el respaldo internacional necesario y herramientas preventivas para enfrentar posibles episodios de volatilidad cambiaria o ataques especulativos. “Estados Unidos ha decidido liderar el continente americano y define a Argentina como su aliado”, analizó.