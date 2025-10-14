Trump dejó en claro que "si Milei no gana las elecciones" no serán generosos

Durante su reunión en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense elogió al argentino pero le exigió que ganara las elecciones. "No perderemos el tiempo", aseguró Trump.

Nacional14 de octubre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
Por Redacción Alfil

Este martes, el presidente Javier Milei se reunió en la Casa Blanca con el mandatario estadounidense, Donald Trump, allí tuvieron un extensa reunión en donde se elogiaron y también tuvieron espacio para hablar acerca del reciente salvataje.

A pesar de esto, Trump aseguró y advirtió que el acuerdo económico se mantendrá en pie siempre y cuando Milei gane las próximas elecciones, "si pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina", indicó el estadounidense.

En paralelo a su advertencia, el mandatario estadounidense expresó que, si un socialista gana, uno se siente diferente sobre hacer una inversión. Estas declaraciones impactaron a los activos argentinos presentes e incomodaron al presidente libertario.

Pese a esto, el norteamericano elogió el trabajo que está haciendo Milei en Argentina destacando que, "el país está al borde de una gran recuperación, de un tremendo éxito económico". Aunque no descartó que podría llegar a fracasar en un futuro.

