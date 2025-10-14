Según el Indec: la inflación de septiembre fue de 2,1%

El Instituto Nacional de Encuestas y Censos publicó el indicador inflacionario del noveno mes del año, el mismo superó el 2%, algo que no sucedía desde abril de este año.

Nacional14 de octubre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
sueldos-salarios

Por Redacción Alfil

Este martes, el Indice de Encuestas y Censos (Indec) hizo oficial el porcentaje inflacionario del mes de septiembre, el mismo fue de 2,1% y acumuló un alza del 22 por ciento. Con respecto a la interanual, el incremento del noveno mes del año sumó un 31,8

Desde abril de este año la economía del país no sufría una inflación por encima del 2%, cabe destacar que esta suba de inflación va de la mano con la del dólar y las elecciones bonaerenses

Otro de los datos que brindó el instituto fue que, el rubro que más aumento tuvo fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con una variación de 3,1 por ciento. Mismo porcentaje que el rubro de educación y mayor que transporte (3%).

Algunos de los rubros que estuvieron por encima del dos por ciento fueron: salud, que contó con un porcentual de 2,3%; equipamiento y mantenimiento del hogar con 2,2%; comunicación también con un 2,2% y bienes y servicios varios siendo el de menor porcentaje (2,1).

Por otro lado, los rubros por debajo del 2% fueron los siguientes: prendas de vestir y calzado (2,1%), alimentos y bebidas no alcohólicas (1,9%), bebidas alcohólicas y tabaco (1,6%), recreación y cultura (1,3%) y restaurantes y hoteles (1,1%).

G3JPj0bXoAAkVNs

enroque-juez

ilustra-preparativos-milei-discurso

