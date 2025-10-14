Según el Indec: la inflación de septiembre fue de 2,1%

La alternativa a Milei (según Trump)
Aunque no lo nombró explícitamente, el presidente norteamericano dejó entrever que Kicillof es el único candidato opositor que ve para 2027
El Instituto Nacional de Encuestas y Censos publicó el indicador inflacionario del noveno mes del año, el mismo superó el 2%, algo que no sucedía desde abril de este año.
Por Redacción Alfil
Este martes, el Indice de Encuestas y Censos (Indec) hizo oficial el porcentaje inflacionario del mes de septiembre, el mismo fue de 2,1% y acumuló un alza del 22 por ciento. Con respecto a la interanual, el incremento del noveno mes del año sumó un 31,8.
Desde abril de este año la economía del país no sufría una inflación por encima del 2%, cabe destacar que esta suba de inflación va de la mano con la del dólar y las elecciones bonaerenses.
Otro de los datos que brindó el instituto fue que, el rubro que más aumento tuvo fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con una variación de 3,1 por ciento. Mismo porcentaje que el rubro de educación y mayor que transporte (3%).
Algunos de los rubros que estuvieron por encima del dos por ciento fueron: salud, que contó con un porcentual de 2,3%; equipamiento y mantenimiento del hogar con 2,2%; comunicación también con un 2,2% y bienes y servicios varios siendo el de menor porcentaje (2,1).
Por otro lado, los rubros por debajo del 2% fueron los siguientes: prendas de vestir y calzado (2,1%), alimentos y bebidas no alcohólicas (1,9%), bebidas alcohólicas y tabaco (1,6%), recreación y cultura (1,3%) y restaurantes y hoteles (1,1%).
La diputada radical argumentó su denegación ante el proyecto elaborado por la oposición, el cual busca que el Jefe de Gabinete sea interpelado y removido
Durante su reunión en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense elogió al argentino pero le exigió que ganara las elecciones. "No perderemos el tiempo", aseguró Trump.
El presidente se reunirá este martes en Washington con el objetivo de avanzar en el paquete de respaldo económico. En ese sentido, el ministro de Desregulación aseguró que se anunciará un tratado económico entre ambos paises.
Hasta julio de este año, la proyección de crecimiento era del 5,5%. La estimación más reciente apunta a una expansión menor que la prevista anteriormente, aunque persiste una perspectiva optimista sobre la evolución económica.
La diputada del bloque Unión por la Patria, Gabriela Estevez, señaló en su cuenta de X el supuesto vínculo entre el politólogo con el presidente de "Varones Unidos": " ¿Quién hubiera dicho que detrás de toda esa misoginia se encuentre un femicida, no?".
Schiaretti y Llaryora hablaron del “primer triunfo municipal de Provincias Unidas”. Un modelo de construcción transversal que en el interior priorizaría a quien mejor mida, más allá de su color político. La discusión que se viene.
El candidato de Provincias Unidas hizo un discurso en la Bolsa de Comercio surfeando entre críticas al gobierno nacional y promesas de diálogo post elecciones. Sarcasmo con Macri por la funcionalidad del espacio federal y “paso a paso” sobre el 2027.
Será el jueves 23. El cierre bonaerense tendrá lugar un día antes en Ezeiza. Y la veda de 48 horas previas al inicio de los comicios no daría -en principio- margen para otro acto. Los delegados cordobeses de LLA, a cargo de ofrecer a Milei un marco a la altura de las circunstancias.