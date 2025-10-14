Carrizo rechazó el pedido de interpelación para la censura de Francos

La diputada radical argumentó su denegación ante el proyecto elaborado por la oposición, el cual busca que el Jefe de Gabinete sea interpelado y removido

Nacional14 de octubre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
Por Redacción Alfil

Este martes, la diputada nacional de la UCR, Soledad Carrizo, expresó en sus redes sociales su argumento en contra de la medida impulsada de la oposición en Diputados. La misma busca la interpelación, con posible moción de Censura hacia el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. 

"Rechacé el pedido de interpelación para la censura al Jefe de Gabinete de Ministros porque entiendo que las urgencias y los reclamos de la ciudadanía son otros", fue lo que expresó la diputada.

El proyecto había sido desarrollado por un incumplimiento con la ley que declara la emergencia en discapacidad por parte de Francos, tras haber devuelto al Congreso la ley mencionada anteriormente y haber evitado ponerla en funcionamiento

Según lo presentado por Unión por la Patria y Encuentro Federal, el ministro deberá ser interpelado en el recinto para que explique los motivos por los que desde el Gobierno tomaron la decisión dicha en el párrafo anterior.

"El Ejecutivo debe activar de inmediato la Ley de emergencia en discapacidad. El Congreso Nacional no puede ser un espacio de desestabilización y amenaza, avanzando con herramientas excepcionales, carentes de fundamentos jurídicos políticos e institucionales", concluyó Carrizo.

