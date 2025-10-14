Carrizo rechazó el pedido de interpelación para la censura de Francos

La alternativa a Milei (según Trump)
La diputada radical argumentó su denegación ante el proyecto elaborado por la oposición, el cual busca que el Jefe de Gabinete sea interpelado y removidoNacional14 de octubre de 2025Redacción Alfil
Este martes, la diputada nacional de la UCR, Soledad Carrizo, expresó en sus redes sociales su argumento en contra de la medida impulsada de la oposición en Diputados. La misma busca la interpelación, con posible moción de Censura hacia el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
"Rechacé el pedido de interpelación para la censura al Jefe de Gabinete de Ministros porque entiendo que las urgencias y los reclamos de la ciudadanía son otros", fue lo que expresó la diputada.
El proyecto había sido desarrollado por un incumplimiento con la ley que declara la emergencia en discapacidad por parte de Francos, tras haber devuelto al Congreso la ley mencionada anteriormente y haber evitado ponerla en funcionamiento.
Según lo presentado por Unión por la Patria y Encuentro Federal, el ministro deberá ser interpelado en el recinto para que explique los motivos por los que desde el Gobierno tomaron la decisión dicha en el párrafo anterior.
"El Ejecutivo debe activar de inmediato la Ley de emergencia en discapacidad. El Congreso Nacional no puede ser un espacio de desestabilización y amenaza, avanzando con herramientas excepcionales, carentes de fundamentos jurídicos políticos e institucionales", concluyó Carrizo.
El 2do escrito de Anotaciones se publicó el 8 de octubre
El Instituto Nacional de Encuestas y Censos publicó el indicador inflacionario del noveno mes del año, el mismo superó el 2%, algo que no sucedía desde abril de este año.
Durante su reunión en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense elogió al argentino pero le exigió que ganara las elecciones. "No perderemos el tiempo", aseguró Trump.
El presidente se reunirá este martes en Washington con el objetivo de avanzar en el paquete de respaldo económico. En ese sentido, el ministro de Desregulación aseguró que se anunciará un tratado económico entre ambos paises.
Hasta julio de este año, la proyección de crecimiento era del 5,5%. La estimación más reciente apunta a una expansión menor que la prevista anteriormente, aunque persiste una perspectiva optimista sobre la evolución económica.
La diputada del bloque Unión por la Patria, Gabriela Estevez, señaló en su cuenta de X el supuesto vínculo entre el politólogo con el presidente de "Varones Unidos": " ¿Quién hubiera dicho que detrás de toda esa misoginia se encuentre un femicida, no?".
Juez con Iñaki de campaña | Bullrich vuelve a Córdoba | Pablo Tissera, el cooperativista que camina | Caputo y un guiño a PU
Schiaretti y Llaryora hablaron del “primer triunfo municipal de Provincias Unidas”. Un modelo de construcción transversal que en el interior priorizaría a quien mejor mida, más allá de su color político. La discusión que se viene.
El candidato de Provincias Unidas hizo un discurso en la Bolsa de Comercio surfeando entre críticas al gobierno nacional y promesas de diálogo post elecciones. Sarcasmo con Macri por la funcionalidad del espacio federal y “paso a paso” sobre el 2027.
Será el jueves 23. El cierre bonaerense tendrá lugar un día antes en Ezeiza. Y la veda de 48 horas previas al inicio de los comicios no daría -en principio- margen para otro acto. Los delegados cordobeses de LLA, a cargo de ofrecer a Milei un marco a la altura de las circunstancias.