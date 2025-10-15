La gestión De Rivas se mide en la campaña y prepara un nuevo arranque

De Rivas afronta el tramo final de la campaña entre el aporte de su gestión a la valoración de Provincias Unidas y el te

Por Gabriel Marclé

La frase se repite como mantra en los pasillos del Palacio de Mójica: “la mejor política es la mejor gestión”. Guillermo De Rivas la convirtió en consigna durante los días más intensos de campaña y la bajó con precisión a su equipo. No hubo margen para bajar el ritmo ni refugiarse en el argumento electoral. “Nunca se descuidó, justamente para que no entren las balas que duelen en tiempos de campaña”, apuntó un funcionario con experiencia en estas contiendas.

El punto de inflexión fue la reunión de Gabinete Ampliado que encabezó el propio intendente el pasado viernes, en pleno feriado. No fue un acto administrativo ni una foto más: fue el inicio de un examen colectivo. “Todos en modo de prueba”, sintetizó una voz del Ejecutivo. El intendente observa, mide y toma nota del nivel de compromiso de cada área. La campaña, más que una simple etapa proselitista, se transformó en una instancia de evaluación interna: quién transpira la camiseta y quién se conforma con el simple rol de espectador.

“La gestión nos pide ponerle el cuerpo”, reconocen cerca del intendente, conscientes de que el criterio de continuidad no será solo técnico sino también político. En el esquema derrivista, la lealtad se traduce en presencia, gestión y visibilidad. Quien no se muestra, difícilmente se mantenga. El mensaje circula entre líneas, pero nadie lo desconoce.

A medida que se acerca el 26 de octubre, la mirada del intendente se corre del tablero electoral al horizonte inmediato. Puertas adentro ya se habla del “día después”, cuando De Rivas empiece a recorrer su propio camino de gestión, sin la mochila de la campaña ni la sombra de las definiciones provinciales, algo que no pudo completar desde que arrancó su era al frente del Mójica. “Después del 26 arranca la exhibición plena de la gestión De Rivas, con definiciones claves para los próximos años”, anticipan desde su entorno.

La expectativa se sostiene sobre un diagnóstico compartido: la falta de recursos y la estrategia política de este año impidieron mostrar todo el potencial del nuevo ciclo. “Necesitamos recursos y vamos a tomar todas las medidas que tengamos que tomar para que 2026 y 2027 sean los años de la obra pública en las calles”, deslizan en el entorno del jefe municipal.

Pero no todo depende de la billetera. El área social y la seguridad se convirtieron en los dos termómetros más sensibles de la gestión. En el municipio destacan que, pese a las dificultades económicas, ambos frentes se sostuvieron con resultados positivos. Los programas de seguridad —con Ojos en Alerta como emblema, que ya suma más de 20 mil vecinos adheridos en un año. En paralelo, la Secretaría de Desarrollo Social atiende a más de 30 mil personas por día, una cifra que ilustra la magnitud de la crisis, pero también el músculo operativo del municipio.

“El imponderable es la seguridad”, reconocen, pero transmitiendo que tanto ese tema como la asistencia social no han sido puntos débiles de este año derrivista. “Los resultados revelan que hemos contenido una situación creciente y acuciante por la situación nacional”, afirman. Asimismo, en su entorno aclaran que esto no surge de la improvisación, sino de la capacidad de trabajo para sostener servicios, obras públicas y asistencia: “Nada es casualidad”.

En el círculo chico del intendente asumen que el fin de año puede traer escenarios complejos, aunque aseguran estar preparados. La prioridad será mantener el equilibrio social mientras se reorganiza el tablero político interno. Y, aunque nadie lo dice abiertamente, todos parecen repetir un secreto a voces: el cierre de la campaña podría también marcar el inicio de una revisión del gabinete. Aun no se sabe por dónde podrían venir los cambios, pero de aquí al 26 de octubre seguramente habrá nombres que se consoliden y otros que asuman el fin de ciclo.

Con el calendario electoral llegando a su fin y el Partido Justicialista en pleno reordenamiento, De Rivas se encamina a consolidar su rol como armador político. Su eventual presidencia partidaria lo colocará como figura central de la organización peronista. Asimismo, en su equipo aseguran que el día después de las urnas marcará el comienzo de una etapa en la que De Rivas podrá, por fin, gobernar en nombre propio.