Karina Milei, Caputo y Lugones se ausentaron en la Cámara Baja

La alternativa a Milei (según Trump)
Aunque no lo nombró explícitamente, el presidente norteamericano dejó entrever que Kicillof es el único candidato opositor que ve para 2027
Tras una espera larga en el Congreso, los funcionarios faltaron por "cuestiones de agenda", desde la oposición seguirán presionando para que hayan interpelaciones.Nacional15 de octubre de 2025Redacción Alfil
Por Redacción Alfil
Este miércoles hubo tensión en el Congreso tras el faltazo de los funcionarios que iban a ser interpelados en la Cámara de Diputados, Karina Milei, Luis Caputo y Mario Lugones no se presentaron por tener una agenda ajustada. Desde la oposción, bloque que había pedido interpelaciones para los funcionarios, planean otro llamado.
La sesión contó con 12 diputados y con la presencia de Martín Menem en el estrado, al cual le exigieron desde la oposición una retransmisión de interpelación para los 3 funcionarios que se han ausentado. El pedido fue mediante a un texto que elaboraron los siguientes diputados: Germán Martínez, Miguel Pichetto, Pablo Juliano, Oscar Zago, Carlos D'Alessandro, Christian Castillo, Oscar Agost Carreño, Carla Carrizo, Paula Penacca, Juan Carlos Giordano, Cecilia Moreau, Eduardo Falcone, Vilma Ripoll, Lourdes Arrieta, Gerardo González y Pagano.
"Si bien comprendemos que la gestión y administración diaria del gobierno implica una agenda intensa, esto no puede ser un impedimento para acatar la interpelación", expresaron los diputados en el texto.
El argumento de la ausencia de Karina Milei fue presentado por el subsecretario Legal de la Secretaría General de Presidencia, Juan Manuel Galli, el cual definió que: "(Karina) se verá imposibilitada de concurrir al recinto debido a compromisos previamente asumidos".
El 2do escrito de Anotaciones se publicó el 8 de octubre
La diputada radical argumentó su denegación ante el proyecto elaborado por la oposición, el cual busca que el Jefe de Gabinete sea interpelado y removido
El Instituto Nacional de Encuestas y Censos publicó el indicador inflacionario del noveno mes del año, el mismo superó el 2%, algo que no sucedía desde abril de este año.
Durante su reunión en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense elogió al argentino pero le exigió que ganara las elecciones. "No perderemos el tiempo", aseguró Trump.
El presidente se reunirá este martes en Washington con el objetivo de avanzar en el paquete de respaldo económico. En ese sentido, el ministro de Desregulación aseguró que se anunciará un tratado económico entre ambos paises.
El streaming conducido por un amigo de Llaryora, el periodista Alejandro Fantino, tiró la “bomba” de Natalia de la Sota como vice del bonaerense, un distrito que seguramente dejará mal parado electoralmente a Javier Milei. Lo mismo que quiera hacer Schiaretti en Córdoba.
Juez y Natalia de la Sota preparan la ambulancia, mientras Schiaretti aguarda por un triunfo que lo catapulte al plano nacional. Mestre, con o sin banca, irá por todo en el radicalismo. Y el kirchnerismo se enfrenta a un panorama desolador y sin un anclaje a la vista.
Aunque prefiere no confesarlo, el oficialismo se ve ganador en todas las seccionales, consiguiendo revertir la ola violeta de agosto y octubre de 2023.