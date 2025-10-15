Karina Milei, Caputo y Lugones se ausentaron en la Cámara Baja

Por Redacción Alfil

Este miércoles hubo tensión en el Congreso tras el faltazo de los funcionarios que iban a ser interpelados en la Cámara de Diputados, Karina Milei, Luis Caputo y Mario Lugones no se presentaron por tener una agenda ajustada. Desde la oposción, bloque que había pedido interpelaciones para los funcionarios, planean otro llamado.

La sesión contó con 12 diputados y con la presencia de Martín Menem en el estrado, al cual le exigieron desde la oposición una retransmisión de interpelación para los 3 funcionarios que se han ausentado. El pedido fue mediante a un texto que elaboraron los siguientes diputados: Germán Martínez, Miguel Pichetto, Pablo Juliano, Oscar Zago, Carlos D'Alessandro, Christian Castillo, Oscar Agost Carreño, Carla Carrizo, Paula Penacca, Juan Carlos Giordano, Cecilia Moreau, Eduardo Falcone, Vilma Ripoll, Lourdes Arrieta, Gerardo González y Pagano.

"Si bien comprendemos que la gestión y administración diaria del gobierno implica una agenda intensa, esto no puede ser un impedimento para acatar la interpelación", expresaron los diputados en el texto.

El argumento de la ausencia de Karina Milei fue presentado por el subsecretario Legal de la Secretaría General de Presidencia, Juan Manuel Galli, el cual definió que: "(Karina) se verá imposibilitada de concurrir al recinto debido a compromisos previamente asumidos".