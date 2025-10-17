Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández



“Hace un año era impensado”

La periodista recibía un mensaje del informante sobre el acto de Provincias Unidas en CABA y la presencia de la candidata oriunda de Río Cuarto, Piera Fernández, en una foto en la que también aparecen Juan Schiaretti y Martín Llaryora.

Informante: Lo volátil que es la política en este país y en esta provincia. Hace un año era impensado ver a una radical, del mismo núcleo que Gonzalo Parodi, en una foto con Llaryora y Schiaretti.

Periodista: Sí pero tampoco es que está abrazada a ellos.

I: De hecho, si uno ve la postura, no parece cómoda. Y me puse a chusmear y claramente no ha sido una foto que la propia Piera replique en sus redes. Casi todo lo que compartió fue con Lousteau y Pullaro.

P: ¿Cómo ven esto los radicales de Río Cuarto? Me da la impresión de que se ha respetado mucho su decisión.

I: Es uno de los últimos grandes cuadros que ha dado el radicalismo en la ciudad y creo que, genuinamente, muchos se alegran por ella. Y el otro día escuché a (Marcos) Curletto decir que ser de Provincias Unidas, en CABA, es distinto. No es lo mismo que estar en Córdoba con Schiaretti y Llaryora marcándote la cancha. Fuera de estos actos puntuales, yo la veo muy bien en el día a día de su campaña. Digo, parece estar a gusto en ese espacio. Todo tiene su contrapunto. En este caso, compartir foto con el “Gringo” al que criticó en más de una oportunidad por cuestiones como el recorte en el Boleto Educativo.



Pase de factura a La Bancaria

El periodista dialogaba con su informante sobre la reacción a los despidos en el Banco Nación, un hecho que volvió a agitar las aguas sindicales y provocó respuestas hasta del Ejecutivo local.

Periodista: Leo que La Bancaria salió a repudiar los despidos de dos empleados en el Banco Nación. Los calificó de “abusivos” y “exagerados”.

I: Sí, el gremio que dirige Jorge Montón se plantó, Dicen que la medida es desmedida y que los casos vienen de un conflicto interno que arrastran desde hace más de un año. Prometió acompañar a los despedidos “hasta las últimas consecuencias”. Lo interesante es cómo esa disputa nacional tuvo eco en Río Cuarto. Desde acá, algunos funcionarios municipales aprovecharon para recordar viejas cuentas pendientes con el gremio.

P: ¿Por qué lo decís?

I: Porque el subsecretario de Economía, Gastón Maldonado, salió a escribir en redes algo que muchos en el municipio venían mascando en silencio. “Está bueno que se den cuenta en carne propia, así la próxima vez que sus ‘dirigentes’ salgan a hablar a favor del Gobierno nacional lo piensen dos veces”.

P: ¿De dónde salió eso?

I: Les apuntó por bancar públicamente al Gobierno Nacional cuando “atacaron” a los municipios con las tasas de comercio e industria. Se negaban a pagarlo, ¿se acuerda?

P: Claro. Pero me sorprende lo público del pase de factura.

I: A mí también. Se supone que debe reinar la paz en este momento, pero evidentemente hay pica entre la Muni y el gremio que en su momento salió a respaldar al banco, argumentando que la carga impositiva sobre las entidades financieras era excesiva. Desde el municipio, sintieron que los dejaron solos frente a una embestida nacional contra la autonomía fiscal local.

P: Quién iba a decir que los despidos terminarían destapando viejos rencores.

I: Yo creo que es una cuestión que está esperando por explotar. Lo raro es que salte ahora. Se ve que es mucho el enojo…