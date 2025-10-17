Estevez apuntó contra Bullrich: "¿Así nos cuida el Estado?"

La diputada nacional de Unión por la Patria, Gabriela Estévez, apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por sus recientes declaraciones sobre el feminismo. "¿Así nos cuida el Estado?", cuestionó la diputada.

"A días del triple femicidio en Florencio Varela y del doble femicidio en Córdoba, la ministra de Seguridad no tiene mejor idea que acusar al "feminismo extremo" y decir que "si estás empoderada finalmente se te viene en contra". ¿Así nos cuida el Estado?"

A través de su cuenta de X, la legisladora nacional compartió un fragmento del canal de streaming Carajo, el medio que apoya a La Libertad Avanza. Allí, la funcionaria sostuvo una idea que generó repudio en redes sociales

"Si lo que vos hacés es generar una idea de que estás empoderada y sos capaz de pisotear a cualquiera, sea hombre, tu padre o tu madre; si a alguien lo pisoteás, finalmente lo que termina pasando es que te viene en contra", lanzó la funcionaria del gobierno de Javier Milei.

Finalmente, consideró que "el desequilibrio que se generó con el feminismo extremo lleva a situaciones donde la violencia es tan fuerte que termina destruyendo a la misma persona que genera esa lógica".

Las declaraciones de Bullrich se dieron en el marco de los recientes casos de feminicidio en el país, - el tríple feminicidio en Florencio Varela y el doble femicidio en la ciudad de Córdoba - por lo que en ese sentido, la frase generó polémica en diferentes rincones de la política.