Estevez apuntó contra Bullrich: "¿Así nos cuida el Estado?"

La diputada de Unión por la Patria se refirió a un comentario que hizo la ministra de Seguridad en el canadl de streaming Carajo.

Nacional17 de octubre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
portadas (14)

La diputada nacional de Unión por la Patria, Gabriela Estévez, apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por sus recientes declaraciones sobre el feminismo. "¿Así nos cuida el Estado?", cuestionó la diputada.

"A días del triple femicidio en Florencio Varela y del doble femicidio en Córdoba, la ministra de Seguridad no tiene mejor idea que acusar al "feminismo extremo" y decir que "si estás empoderada finalmente se te viene en contra". ¿Así nos cuida el Estado?"

A través de su cuenta de X, la legisladora nacional compartió un fragmento del canal de streaming Carajo, el medio que apoya a La Libertad Avanza. Allí, la funcionaria sostuvo una idea que generó repudio en redes sociales

"Si lo que vos hacés es generar una idea de que estás empoderada y sos capaz de pisotear a cualquiera, sea hombre, tu padre o tu madre; si a alguien lo pisoteás, finalmente lo que termina pasando es que te viene en contra", lanzó la funcionaria del gobierno de Javier Milei.

 Finalmente, consideró que "el desequilibrio que se generó con el feminismo extremo lleva a situaciones donde la violencia es tan fuerte que termina destruyendo a la misma persona que genera esa lógica".

Las declaraciones de Bullrich se dieron en el marco de los recientes casos de feminicidio en el país, - el tríple feminicidio en Florencio Varela y el doble femicidio en la ciudad de Córdoba - por lo que en ese sentido, la frase generó polémica en diferentes rincones de la política.

Te puede interesar
peronista-radical

¡Adelante, compañeros!

Javier Boher
Nacional17 de octubre de 2025

Radicales y peronistas ya no representan a nadie como partidos, aunque sus identidades estén todavía dando vueltas en la sociedad

gatos

Cordobeses comegatos

Javier Boher
Nacional16 de octubre de 2025

La denuncia de los vecinos de Güemes de que hay gente comiendo gatos nos acerca aún más a Rosario

Lo más visto
foto-p4

Ciudades Unidas, “la brigada B” de Provincias Unidas

Yanina Soria
Provincial16 de octubre de 2025

En el sprint final de la campaña, los intendentes del interior movieron su última ficha: presentaron la pata municipal del armado de los gobernadores. El cordobés Daniel Passerini y el rosarino Pablo Javkin encabezan un bloque de 500 alcaldes. Apoyo electoral y agenda post 26-O.

ilustra schiaretti llaryora en cole llamosas hace dedo

Schiaretti cierra su campaña en el Imperio y rompe con una vieja costumbre

Gabriel Marclé
Río Cuarto17 de octubre de 2025

El exgobernador encabezará este sábado el acto final de Provincias Unidas en Río Cuarto, acompañado por Martín Llaryora y los candidatos a diputados. A diferencia de otras campañas, la capital alterna no ocupará el segundo lugar en el calendario de cierres. El nuevo mapa demográfico redefine el peso político del sur provincial.

cnne-1436583-javier-milei-el-candidato-mas-votado-en-argentina

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto17 de octubre de 2025

Milei levanta el cierre de Córdoba: lo lleva a Rosario | Sigue la movida de intendentes UCR en el interior | Delasotista con Boretto

ilustra-schiaretti-y-de-la-sota-a-la-ruleta-17

El 17-O pone la campaña en cuenta regresiva

Felipe Osman
Provincial17 de octubre de 2025

El Día de la Lealtad marca el inicio del sprint final. Provincias Unidas lo celebra en Juniors, junto a los gremios; y activa micro-actos en las seccionales. El domingo, acto de la Juventud en el Hindú. Luego, recorridas. Y cierre el miércoles en la Plaza de la Música. Natalia conmemora la fecha en Río Segundo.