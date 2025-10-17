Estevez apuntó contra Bullrich: "¿Así nos cuida el Estado?"

Scott Bessent confirmó que compró pesos: intervino en el mercado financiero
El secretario del Tesoro estadounidense reafirmó su "apoyo" al país en su cuenta de X, al igual que hablo sobre el intercambio de la divisa.
La diputada de Unión por la Patria se refirió a un comentario que hizo la ministra de Seguridad en el canadl de streaming Carajo.Nacional17 de octubre de 2025Redacción Alfil
La diputada nacional de Unión por la Patria, Gabriela Estévez, apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por sus recientes declaraciones sobre el feminismo. "¿Así nos cuida el Estado?", cuestionó la diputada.
"A días del triple femicidio en Florencio Varela y del doble femicidio en Córdoba, la ministra de Seguridad no tiene mejor idea que acusar al "feminismo extremo" y decir que "si estás empoderada finalmente se te viene en contra". ¿Así nos cuida el Estado?"
A través de su cuenta de X, la legisladora nacional compartió un fragmento del canal de streaming Carajo, el medio que apoya a La Libertad Avanza. Allí, la funcionaria sostuvo una idea que generó repudio en redes sociales
A días del triple femicidio en Florencio Varela y del doble femicidio en Córdoba, la ministra de Seguridad no tiene mejor idea que acusar al "feminismo extremo" y decir que "si estás empoderada finalmente se te viene en contra". ¿Así nos cuida el Estado? pic.twitter.com/Q6neBlBZLB— Gabriela Estévez (@gabiestevezok) October 17, 2025
"Si lo que vos hacés es generar una idea de que estás empoderada y sos capaz de pisotear a cualquiera, sea hombre, tu padre o tu madre; si a alguien lo pisoteás, finalmente lo que termina pasando es que te viene en contra", lanzó la funcionaria del gobierno de Javier Milei.
Finalmente, consideró que "el desequilibrio que se generó con el feminismo extremo lleva a situaciones donde la violencia es tan fuerte que termina destruyendo a la misma persona que genera esa lógica".
Las declaraciones de Bullrich se dieron en el marco de los recientes casos de feminicidio en el país, - el tríple feminicidio en Florencio Varela y el doble femicidio en la ciudad de Córdoba - por lo que en ese sentido, la frase generó polémica en diferentes rincones de la política.
El secretario del Tesoro estadounidense reafirmó su "apoyo" al país en su cuenta de X, al igual que hablo sobre el intercambio de la divisa.
Radicales y peronistas ya no representan a nadie como partidos, aunque sus identidades estén todavía dando vueltas en la sociedad
Tras un nuevo informe de la Fundación Ecosur de la Bolsa de Comercio, se ha percibido una gran disparidad entre los oficios provinciales y el proceso de ajuste nacional.
La Cámara Nacional Electoral revocó la resolución de la Junta Electoral bonaerense y autorizó la reimpresión de los afiches que deberán exhibirse en los lugares de votación, con el rostro de Diego Santilli y el nuevo orden de postulantes,
La denuncia de los vecinos de Güemes de que hay gente comiendo gatos nos acerca aún más a Rosario
En el sprint final de la campaña, los intendentes del interior movieron su última ficha: presentaron la pata municipal del armado de los gobernadores. El cordobés Daniel Passerini y el rosarino Pablo Javkin encabezan un bloque de 500 alcaldes. Apoyo electoral y agenda post 26-O.
El exgobernador encabezará este sábado el acto final de Provincias Unidas en Río Cuarto, acompañado por Martín Llaryora y los candidatos a diputados. A diferencia de otras campañas, la capital alterna no ocupará el segundo lugar en el calendario de cierres. El nuevo mapa demográfico redefine el peso político del sur provincial.
Milei levanta el cierre de Córdoba: lo lleva a Rosario | Sigue la movida de intendentes UCR en el interior | Delasotista con Boretto
El Día de la Lealtad marca el inicio del sprint final. Provincias Unidas lo celebra en Juniors, junto a los gremios; y activa micro-actos en las seccionales. El domingo, acto de la Juventud en el Hindú. Luego, recorridas. Y cierre el miércoles en la Plaza de la Música. Natalia conmemora la fecha en Río Segundo.
Entra Negri y sale Cortés Olmedo. Ya está todo listo para que la silla en el directorio del Ersep sea ocupada por el exconcejal radical.