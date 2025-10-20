Tras el swap con Estados Unidos, suben los bonos y el dolar

Los mercados argentinos reaccionaron con optimismo a la nueva operación de swap de USD 20.000 millones entre el Banco Central (BCRA) y el Tesoro de los Estados Unidos.

Nacional20 de octubre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
Los mercados argentinos reaccionaron ante el "swap" de USD 20.000 millones entre el Banco Central argentino y el Tesoro de los EEUU, los activos bursátiles retomaron las subas este lunes, que llegaron a registrar subas de 5% para los ADR de los bancos, mientras que el índice S&P Merval llegó a superar los 2 millones de puntos.

Mientras que los ADR de compañías argentinas en Wall Street operan con pérdidas de hasta 3% y los bonos alcanzaron un incremento de hasta un 1%, el riesgo país se mantien por encima de los 1000 puntos. 

En tanto, el dólar oficial escaló $20, alcanzando los $1.495 en el Banco Nación. En cuanto a las otras cotizaciones, el dólar "blue" se vendió a $1.490, el MEP a $1.528 y el CCL a $1.537.

Estos cambios en los mercados bursátiles se da en el contexto del acuerdo entre el Banco Central (BCRA) con el Tesoro de Estados Unidos, luego de que se volviera a brindar apoyo al presidente Javier Milei a través de este swap de monedas y un programa adicional con fondos de inversión por un monto similar.

Esta reacción también se da en el contexto de las elecciones legislativas, en el que el presidente Javier Milei busca aumentar el número de diputados libertarios que soporten su plan económico hasta el 2027.

