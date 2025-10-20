Novaira banca a De la Sota

La periodista recibía un mensaje del militante peronista sobre el posicionamiento de la ex secretaria de Educación Municipal, Mercedes Novaira, frente al escenario electoral. La ex funcionaria compartió una imagen junto a Natalia de la Sota en el marco de la campaña electoral y aseguró que “representa coherencia y una mano de hierro que supo votar en el Congreso”, además de remarcar su amistad con la candidata de Defendamos Córdoba.

Militante peronista: No me sorprende que la Mecha banque a Natalia porque hace años que son muy cercanas. Pero creo que el mensaje de ella dice mucho más que un apoyo a Natalia. Dijo que no habría mejor tema musical para definir esta campaña que “A mi manera”. ¿Qué interpreta?

Periodista: Que no responde a estructuras externas ahora, que puede hacer las cosas como mejor le parezcan.

M P: Exacto. Y es lo que puede que le ocurra a algunos peronistas que quizás comulgan más con la figura de Natalia pero, cuando hay que ser orgánicos, hay que ser orgánicos. Y ahora que Mercedes no está más en la función municipal o provincial, tiene toda la libertad de bancar a otras listas Y en este caso, no es menor que sea a Natalia. Más si uno piensa que el discurso en el cierre de campaña de Provincias Unidas fue que “un voto en contra del Gringo es un voto a Milei”.

P: Sí, la señalaron explícitamente de funcional a LLA.

M P: Lo que me queda también de esto es que, aunque Novaira no venía del schiarettismo o alguna de esas líneas, no se puede negar que tuvo mucha cercanía a Llamosas. Fue una de sus funcionarias más allegadas y de las más valoradas en la gestión. Después estuvo un tiempo como delegada en Educación, cuando Llamosas había sido nombrado como asesor Ejecutivo para el sur.

P: Me acuerdo. Pero ya hace varios meses que renunció Novaira.

M P: Así es, volvió al llano, a la docencia. No creo que bancar a Natalia sea en “desmedro” de Juan Manuel pero me parece que es una señal fuerte de que las cosas quizás no quedaron muy bien con el PJ provincial.

¿Hay video?

En una conversación con el dirigente radical, el periodista preguntaba sobre la última semana de campaña.

Periodista: ¿Ustedes tampoco lo traen a Ramón Mestre para que cierre la campaña acá?

Informante: El cierre es siempre en Capital. ¿Por qué lo dice?

P: El peronismo lo trae el sábado a Juan Schiaretti. Ya no somos tan importantes (risas).

I: ¡Ah! Pero eso es sabido. ¿Acaso vio algún radical en la lista de la UCR?

P: Es cierto.

I: Lo que seguramente se verá es un mayor movimiento en redes sociales. Van a salir algunos videítos de dirigentes locales llamando a votar por Ramón.

P: ¿Quiénes?

I: No podría decirle todavía, porque la mayoría no ha aceptado. Así que hay que esperar. El pedido aparentemente fue hecho. Me dicen que hasta a Gabriel Abrile le preguntaron si podía hacerlo…

P: ¿Y lo grabará?

I: Me parece que está difícil. Se le van a enojar algunos. Mire que esto sigue después del 26…

P: Pero fiscalizaría, ¿no?

I: No sé. No estoy seguro. Habrá que ver cómo se mueven el domingo ese. Yo desconfío, la verdad.

P: ¿Y qué dirán en los videítos?

I: Lo mismo que viene planteando el candidato. Lo importante que es elegir la coherencia, que hay más opciones que las que plantea la grieta y que hay que tener representación radical en el Congreso. Obvio, la cara del dirigente es lo que le suma cercanía a Mestre, que no es tan conocido por acá como creen algunos.