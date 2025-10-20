Bullrich acompañó a Roca en Córdoba y criticó a Vigo

Por Redacción Alfil

A menos de una semana de las elecciones legislativas, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich llegó a Córdoba para respaldar al candidato libertario, Gonzalo Roca. En sus declaraciones, la funcionaria criticó al candidato de Provincias Unidas, Juan Schiaretti.

"Yo lo respeto a Schiaretti. A los cordobeses les digo: fíjense como votó su mujer (Alejandra Vigo). Ojalá que Schiaretti entienda que hay que hacer cambios. Nos tiene que ayudar, no tiene que estar con el kirchnerismo", expresó Bullrich ante los medios.

El testimonio llegó a oidos de la senadora, Alejandra Vigo, lo que desencadenó en la respuesta de la misma via redes: "Seguiré votando en contra de leyes que perjudiquen a Córdoba y a nuestra gente, como el veto que quita derechos a la discapacidad, el veto al financiamiento de la universidad pública y del Hospital Garrahan"

Además de defender a las leyes mencionadas, la senadora también apunto contra los vetos que tuvieron la intención de cerrar organismos, como el INTA y el CONICET. Por último, Vigo concluyó su mensaje diciendole a la ministra que, "si sos senadora, nos encontraremos en el recinto debatiendo estos temas".

Por otro lado, Bullrich opinó sobre el caso Espert, la misma aseguró que el exdiputado fue inocente pero que el Gobierno actuó como tenía que hacer. "Nosotros tomamos una decisión. Espert sin ser culpable, solo por una sospecha, renunció y esa es una conducta ética que tomamos nosotros también”, indicó.