Bullrich acompañó a Roca en Córdoba y criticó a Vigo

La ministra de Seguridad llegó a Córdoba a menos de una semana para las elecciones legislativas y habló del exgobernador cordobés, Juan Schiaretti.

Nacional20 de octubre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
720
Imagen de: Roberto Figueroa (SRT)

Por Redacción Alfil

A menos de una semana de las elecciones legislativas, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich llegó a Córdoba para respaldar al candidato libertario, Gonzalo Roca. En sus declaraciones, la funcionaria criticó al candidato de Provincias Unidas, Juan Schiaretti.

"Yo lo respeto a Schiaretti. A los cordobeses les digo: fíjense como votó su mujer (Alejandra Vigo). Ojalá que Schiaretti entienda que hay que hacer cambios. Nos tiene que ayudar, no tiene que estar con el kirchnerismo", expresó Bullrich ante los medios.

El testimonio llegó a oidos de la senadora, Alejandra Vigo, lo que desencadenó en la respuesta de la misma via redes: "Seguiré votando en contra de leyes que perjudiquen a Córdoba y a nuestra gente, como el veto que quita derechos a la discapacidad, el veto al financiamiento de la universidad pública y del Hospital Garrahan"

Además de defender a las leyes mencionadas, la senadora también apunto contra los vetos que tuvieron la intención de cerrar organismos, como el INTA y el CONICET. Por último, Vigo concluyó su mensaje diciendole a la ministra que, "si sos senadora, nos encontraremos en el recinto debatiendo estos temas".

Por otro lado, Bullrich opinó sobre el caso Espert, la misma aseguró que el exdiputado fue inocente pero que el Gobierno actuó como tenía que hacer. "Nosotros tomamos una decisión. Espert sin ser culpable, solo por una sospecha, renunció y esa es una conducta ética que tomamos nosotros también”, indicó.

Te puede interesar
973506-32-0

A 10 días de las elecciones, una nueva encuesta sacude el tablero político

Redacción Alfil
Nacional17 de octubre de 2025

El último sondeo de la encuestadora In Foucus determinó casi 10 puntos de diferencia en intención de voto entre Provincias Unidas y La Libertad Avanza, marcando un contundente triunfo para Schiaretti. La encuesta fue realizada entre el 1 al 8 de octubre, con 800 encuestados en toda la provincia.

peronista-radical

¡Adelante, compañeros!

Javier Boher
Nacional17 de octubre de 2025

Radicales y peronistas ya no representan a nadie como partidos, aunque sus identidades estén todavía dando vueltas en la sociedad

Lo más visto
p-2

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto20 de octubre de 2025

A días de la elección, Soledad Carrizo se sumó a la campaña libertaria | 17-O, tercer acto | Baldassi en la recta final