“Juntos por el Cambio” propone mayor inversión en educación y salud para el presupuesto 2026 de Accastello

Carolina BiedermannProvincial20 de octubre de 2025
El Presidente y sus funcionarios desembarcarán en Córdoba para afrontar el último tramo previo al 26-O. Lo harán a cuenta gotas, desde el lunes hasta el miércoles.
Redacción AlfilEnroque Corto20 de octubre de 2025
A días de la elección, Soledad Carrizo se sumó a la campaña libertaria | 17-O, tercer acto | Baldassi en la recta final
Bettina MarengoProvincial20 de octubre de 2025
Hay encuestas para todos los gustos, pero en general Provincias Unidas creen que tendrán un domingo triunfal. La posición del juecismo y el discreto encanto de Natalia de la Sota.
Yanina SoriaProvincial20 de octubre de 2025
La cosecha electoral de la diputada podría resultar, para adelante, un aporte más que útil en el escenario nacional del ´27. Confianza en el debut como solista y aviso de que habrá Defendamos Córdoba para rato.