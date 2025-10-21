“Juntos por el Cambio” propone mayor inversión en educación y salud para el presupuesto 2026 de Accastello

El presupuesto 2026 que presentó el intendente Accastello hace una semana ante el Concejo Deliberante no solo despierta expectativa en la administración. Desde “Juntos por el Cambio”, el concejal Felipe Botta también analiza la propuesta presupuestaria y, desde su perspectiva opositora, plantea consideraciones sobre cómo distribuir los recursos municipales para potenciar algunos sectores clave.

Con un presupuesto que ronda los 105 mil millones (un incremento de casi 30% respecto al año anterior) y aumentos en tarifas cercanos al 20%, Botta señala que es necesario profundizar en los detalles. “Creemos que nos debemos hacer un estudio acabado respecto a lo que se ha presentado a través de nuestros cuerpos técnicos”, expresó el concejal, enfatizando que la revisión apenas comienza.

Prioridades para sectores clave

Desde la oposición ven oportunidad en este presupuesto expandido para reforzar áreas que consideran estratégicas. “Entendemos que hay sectores como la educación, como la salud, como obra e infraestructura que podrían tener una partida presupuestaria mayor para que el servicio sea más eficiente”, señaló Botta, sin cuestionamiento, pero sí con una propuesta clara de dónde podrían destinarse recursos adicionales.

Para el concejal, el objetivo es que los servicios que ofrece la municipalidad correspondan con lo que los vecinos aportan en tasas. “Se trata de que la ciudad brinde servicios que estén a la altura de lo que se le cobra”, expresó de manera directa.

Lo que ya está en la propuesta

Vale destacar que Accastello incluyó en su presupuesto elementos significativos. Durante la presentación ante el Concejo Deliberante, el intendente arrancó diciendo que “Villa María es una ciudad que no para de crecer”, y los números presupuestarios parecen respaldarlo. El proyecto contempla incrementos en obra pública del 60%, con promesas de entre 430 y 500 cuadras de pavimento. Al respecto, Accastello precisó: “Un tercio de las calles de la ciudad que hoy son camino de tierra van a quedar pavimentadas”.

La iluminación LED es otra de las apuestas fuertes del plan 2026. El intendente enfatizó: “Vamos al 100% LED”, destacando que Villa María será una de las pocas ciudades del país con cobertura total en todos los barrios. También continuarán las obras de infraestructura básica. Durante su presentación señaló: “Tenemos el 100% de agua, ya empezó la obra en Villa del Sur, terminamos la de Los Olmos, se van a Las Acacias”.

Respecto a beneficios para sectores productivos, Accastello indicó: “El que quiera invertir y desarrollar un negocio en Villa María, en todo el ámbito de la ciudad, no solo en el centro, va a tener un régimen de incentivo”. También anunció la eliminación de la Tasa de Inscripción Comercial, reducciones de alícuotas para actividades como hotelería y gastronomía. Para el sector agropecuario, señaló: “Como es una zona lechera, para nosotros es muy importante eliminar esta tasa” de Guías de Hacienda, atendiendo un histórico reclamo de productores tamberos.

El diálogo como herramienta

Botta insistió en la importancia de que se retome la práctica del año pasado, donde funcionarios del Ejecutivo se reunieron con concejales para dialogar sobre presupuestos. “Estamos expectantes de que se cumpla con lo que el año pasado se realizó, que es que los funcionarios del Ejecutivo vayan al Poder Legislativo a charlar respecto de estos temas”, planteó como una necesidad, no como un reclamo confrontacional.

“Nos gustaría que el intendente se siente con nosotros para que le demos nuestro punto de vista respecto de dónde creemos que deberían ir las partidas presupuestarias”, agregó, abriendo claramente la puerta a la colaboración. Para Botta, este diálogo es fundamental para mejorar el presupuesto final de manera conjunta.

Reconociendo roles y responsabilidades

El concejal fue explícito en reconocer el rol del Ejecutivo. “Sabemos que la gestión es de ellos, que son ellos los que dictan el curso de gobierno. Eso está claro”, admitió Botta. Sin embargo, también reivindicó la función de la oposición: “A nosotros nos ha elegido la gente también para ser un controlador de la gestión, y creemos que es importante cumplir con ese mandato de forma responsable”.

Para Botta, existe una expectativa social de que todos los actores políticos trabajen en función del bienestar común. "La sociedad espera que la política dé un salto cualitativo y que los representantes del vecino piensen y trabajen en pos de un mejor servicio, de una mejor ciudad. Es lo que quiere la gente: una calidad de vida en condiciones estables", expresó.

La importancia de Villa María como polo regional

Botta marcó especial énfasis en la posición de Villa María en el contexto provincial y regional. “Es una ciudad donde hay universidades, donde están los jóvenes, y está ubicada estratégicamente en una zona donde la metalmecánica, el sector lácteo y el productivo son muy importantes”, detalló.

“Entonces, tenemos que ser cuidadosos respecto de cómo asignamos partidas en cada sector, porque el Estado debe crear las herramientas que estos sectores necesitan para desenvolverse”, agregó, plantando una reflexión sobre prioridades más que sobre críticas directas a la administración.

Un punto que Botta tocó fue la importancia de que lo presupuestado se ejecute efectivamente. “Necesitamos que los servicios sean eficientes y que las partidas presupuestarias se ejecuten realmente para que la vida cotidiana en todos los sectores de la ciudad sea viable”, señaló. Esta es su preocupación central: que los números se traduzcan en obras y servicios concretos para los villamarienses.

Trabajar por la ciudad

Botta cerró su análisis con un mensaje conciliador. “Si nos sentamos a trabajar pensando que debemos hacerlo por Villa María, independientemente de qué bancada ocupamos cada uno, creo que vamos a poder llegar a un presupuesto y una tarifaria que responda a las expectativas del ciudadano villamariense”, concluyó.

Mientras el Concejo Deliberante inicia su etapa de análisis y debate, queda por verse cómo el Ejecutivo responde a los planteos de la oposición. Lo cierto es que “Juntos por el Cambio” abre la puerta a la colaboración, siempre que exista diálogo genuino sobre cómo invertir los más de 104 mil millones que la ciudad administrará durante 2026.