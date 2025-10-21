Delfina Rossi cruzó a Luis Caputo por la recompra de deuda y el ministro respondió: "Trabajás por acomodo y para chorear un sueldo que no te merecés"

Milei ya está en Córdoba y se prepara para dar su acto
El presidente ya arribó a la provincia y ahora espera con ansias impulsar al candidato, Gonzalo Roca, en las aguas danzantes del Buen Pastor.
La hija de Agustín Rossi y exdirectora del Banco Nación acusó al ministro de Economía de beneficiar al JP Morgan. El funcionario no se quedó atrás y respondió que "representan exactamente lo opuesto".Nacional21 de octubre de 2025Redacción Alfil
Este martes, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió al cruce con Delfina Rossi, la exdirectora del Banco Nacion e hija del exministro kirchnerista, Agustín Rossi, luego de que la misma acusara al funcionario de beneficiar al banco JP Morgan, por la medida de recompra de deuda pública anunciada por el Gobierno.
La discusión en redes comenzó luego de que el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunciara que el gobierno de Javier Milei negocia un plan de recompra de deuda con la participación de organismos multilaterales. "La Secretaría de Finanzas anuncia que ha comenzado las tratativas para llevar adelante una operación de recompra de deuda soberana destinada a reducir el costo de financiamiento del país y fortalecer la inversión en educación", publicó Quirno en su cuenta de X.
En ese marco, Delfina Rossi aprovechó para chicanear al titular del Palacio de Hacienda. "1° acto: Caputo trabaja en el JP Morgan 2° acto: Caputo, ya ministro, toma una deuda impagable 3° acto: Caputo, ministro nuevamente, anuncia que recompra esa deuda, con "asistencia "del JP Morgan y organismos internacionales ¿Qué nombre le ponemos a esta obra?" escribió en X la hija del exjefe de Gabinete de Alberto Fernández.
En tanto, Caputo se demoró unas horas pero recogió el guante: "Delfina, somos y representamos exactamente lo opuesto. Yo podría trabajar en el sector privado por más de 10 veces de lo que gano en el sector público. Lo hago por la patria".
"También tengo dos hijos que trabajan conmigo y sabes cuánto cobran? Nada. Trabajan gratis para el Estado, solo para ayudarme a tratar de sacar este país adelante", subrayó.
Luego de levantarle el precio a su gestión en el Ministerio de Economía, el funcionario nacional apuntó: "Trabajás por acomodo y para chorear un sueldo que no te merecés. Como siempre lo hizo tu padre. Ojalá los argentinos no tengamos que mantener a tus hijos también".
"Trabajas en el sector público porque en el sector privado no te pagarían ni la décima parte de lo que te pagan en el sector público", disparó Caputo.
Unos minutos más tarde, Milei se sumó a la discusión. “Masterclass de Toto”, arengó el Presidente a su ministro de Economía, a través de X.
Ante las respuesta del titular del Palacio de Hacienda, la actual titular del Banco Ciudad respondió: "Caputo, como no tenés argumentos para defender tu (segunda) pésima gestión, entonces elegís atacarme personalmente. El directorio del Banco Ciudad está conformado según las bancas en la Legislatura de la Ciudad, por lo que un lugar le corresponde a la oposición, lugar que ocupo con la mayor responsabilidad y orgullo. En cambio, vos tenés que agradecer cada día que este grandísimo país te dio la oportunidad de ser alguien".
En eso, acusó al funcionario de operar "de los dos lados del mostrador" y de multiplicar su fortuna "a costa del hambre de millones y de futuras generaciones".
"Tanto que hablás de la Patria, si tan buena es tu gestión, ¿cuándo vas a traer la guita que tenes afuera?", le preguntó a Caputo y siguió: "Pero, ¿sabés qué? La Argentina es mucho más grande que todos ustedes juntos y vas a pasar al basurero de la historia por endeudarnos cómo nadie, por entregar nuestra soberanía nacional y por ser el principal partícipe del peor gobierno de la historia. Y ni hablar de tus oscuras relaciones con el intento de asesinato a Cristina".
Para cerrar, Delfina Rossi marcó, en clave electoral: "En fin, Caputo, mientras vos seguís canchereando desde Twitter, la gente se sigue endeudando porque no llega a fin de mes. Tu única preocupación es darle salida del quilombo que armaste a tus amigos timberos. Quedate tranquilo, que somos millones que les vamos a dar salida a todos ustedes a partir del domingo".
