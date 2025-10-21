Llaryora en el cierre de campaña de Provincias Unidas: "Votar a Schiaretti, es votar por Córdoba"

El gobernador Martín Llaryora encabezó este lunes un acto en la ciudad de San Francisco, donde realizó un enfático apoyo a la candidatura a diputado nacional de Juan Schiarett

El Gobernador definió al candidato como "el dirigente con más experiencia y sentido común para defender a Córdoba y mejorar la Argentina".

en ese sentido, el gobernador marcó que "Votar a Schiaretti es votar por Córdoba" y subrayó que el próximo Congreso Nacional será el ámbito donde se definan "el rumbo del país y los presupuestos que determinarán qué provincias crecen y cuáles se quedan atrás".

Llaryora enmarcó la elección del próximo domingo como una decisión "remendamente importante" para garantizar que Córdoba tenga representación firme en el Parlamento y pueda defender los intereses de los cordobeses frente a un Gobierno Nacional que —según denunció— "desatiende las necesidades de infraestructura del interior".

"El estado de las rutas nacionales 19 y 158 es una muestra clara. Nosotros pagamos el impuesto a los combustibles, pero no nos arreglan un bache. Las obras que hacemos en Córdoba dependen de un presupuesto que se vota en el Congreso", señaló.

En ese contexto, insistió: "Cualquier voto que no sea a Schiaretti termina favoreciendo al libertario. Tengámoslo claro: el único que puede ganarle a Milei se llama Juan Schiaretti".

El gobernador también destacó la trayectoria y capacidad de gestión de Schiaretti, especialmente en el desarrollo productivo del este provincial.

"Tu paso por la gobernación fue histórico para esta región: gas natural, electricidad, parques industriales e infraestructura que generaron trabajo y producción. ¿Alguien duda de que llevamos al mejor diputado que puede tener Córdoba?", expresó.

Por su parte, Juan Schiaretti señaló que "mientras la Nación recauda miles de millones en retenciones, es la Provincia la que invierte para garantizar más conectividad, desarrollo y trabajo en el interior".

El exgobernador mencionó como ejemplo el reinicio de los trabajos en la Autopista Ruta 19, una obra clave para la producción y la seguridad vial del corredor central del país: "El progreso no se promete: se hace. Córdoba, de la mano del gobernador Llaryora, lo demuestra cada día, haciendo lo que otros abandonan. Una vez más, Córdoba se pone al frente, con recursos propios, con mano de obra cordobesa y con una gestión que no se queda esperando".