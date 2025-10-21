Llaryora en el cierre de campaña de Provincias Unidas: "Votar a Schiaretti, es votar por Córdoba"

Milei ya está en Córdoba y se prepara para dar su acto
El presidente ya arribó a la provincia y ahora espera con ansias impulsar al candidato, Gonzalo Roca, en las aguas danzantes del Buen Pastor.
El gobernador brindó un fuerte respaldo a la candidatura de Juan Schiaretti y convocó a expresar en las urnas el federalismo cordobés.Nacional21 de octubre de 2025Redacción Alfil
El gobernador Martín Llaryora encabezó este lunes un acto en la ciudad de San Francisco, donde realizó un enfático apoyo a la candidatura a diputado nacional de Juan Schiarett
El Gobernador definió al candidato como "el dirigente con más experiencia y sentido común para defender a Córdoba y mejorar la Argentina".
en ese sentido, el gobernador marcó que "Votar a Schiaretti es votar por Córdoba" y subrayó que el próximo Congreso Nacional será el ámbito donde se definan "el rumbo del país y los presupuestos que determinarán qué provincias crecen y cuáles se quedan atrás".
Llaryora enmarcó la elección del próximo domingo como una decisión "remendamente importante" para garantizar que Córdoba tenga representación firme en el Parlamento y pueda defender los intereses de los cordobeses frente a un Gobierno Nacional que —según denunció— "desatiende las necesidades de infraestructura del interior".
"El estado de las rutas nacionales 19 y 158 es una muestra clara. Nosotros pagamos el impuesto a los combustibles, pero no nos arreglan un bache. Las obras que hacemos en Córdoba dependen de un presupuesto que se vota en el Congreso", señaló.
En ese contexto, insistió: "Cualquier voto que no sea a Schiaretti termina favoreciendo al libertario. Tengámoslo claro: el único que puede ganarle a Milei se llama Juan Schiaretti".
El gobernador también destacó la trayectoria y capacidad de gestión de Schiaretti, especialmente en el desarrollo productivo del este provincial.
"Tu paso por la gobernación fue histórico para esta región: gas natural, electricidad, parques industriales e infraestructura que generaron trabajo y producción. ¿Alguien duda de que llevamos al mejor diputado que puede tener Córdoba?", expresó.
Por su parte, Juan Schiaretti señaló que "mientras la Nación recauda miles de millones en retenciones, es la Provincia la que invierte para garantizar más conectividad, desarrollo y trabajo en el interior".
El exgobernador mencionó como ejemplo el reinicio de los trabajos en la Autopista Ruta 19, una obra clave para la producción y la seguridad vial del corredor central del país: "El progreso no se promete: se hace. Córdoba, de la mano del gobernador Llaryora, lo demuestra cada día, haciendo lo que otros abandonan. Una vez más, Córdoba se pone al frente, con recursos propios, con mano de obra cordobesa y con una gestión que no se queda esperando".
El presidente ya arribó a la provincia y ahora espera con ansias impulsar al candidato, Gonzalo Roca, en las aguas danzantes del Buen Pastor.
A raíz de un planteo de Fuerza Patria, la Cámara Nacional Electoral dictaminó que los resultados del escrutinio provisorio se difundan por provincia.
La hija de Agustín Rossi y exdirectora del Banco Nación acusó al ministro de Economía de beneficiar al JP Morgan. El funcionario no se quedó atrás y respondió que "representan exactamente lo opuesto".
La polémica por la subasta del predio de FORJA se mete en un absurdo debate teórico que no puede contra la evidencia empírica concreta
La ministra de Seguridad llegó a Córdoba a menos de una semana para las elecciones legislativas y habló del exgobernador cordobés, Juan Schiaretti.
Los mercados argentinos reaccionaron con optimismo a la nueva operación de swap de USD 20.000 millones entre el Banco Central (BCRA) y el Tesoro de los Estados Unidos.
“Ya no nos extraña nada”, dijeron en el entorno del candidato a diputado de la UCR y cerca de la parlamentaria respondieron: “no podemos quedar detrás del 4% de Mestre”. La interna no cesa.
En una visita relámpago, la ministra de Seguridad encadenó un raid mediático, cruces tuiteros, recorrido por el centro y partió a CABA, donde juega por su candidatura. Hoy será el turno de Milei, que también hará un vuelo rasante por la ciudad, con recorrida en el Buen Pastor, megáfono, y retirada.
Acto de Natalia de la Sota | ¿Bornoroni no entendió la consigna nacional? | Schiaretti hasta en la sopa | La UCR denunció “deterioro ambiental” del Canal Maestro Sur