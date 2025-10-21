El Gobierno deberá publicar los resultados de las elecciones por distrito

Milei ya está en Córdoba y se prepara para dar su acto
El presidente ya arribó a la provincia y ahora espera con ansias impulsar al candidato, Gonzalo Roca, en las aguas danzantes del Buen Pastor.
A raíz de un planteo de Fuerza Patria, la Cámara Nacional Electoral dictaminó que los resultados del escrutinio provisorio se difundan por provincia.Nacional21 de octubre de 2025Redacción Alfil
La Cámara Nacional Electoral (CNE) dictaminó que la publicación de los resultados provisorios deberán realizarse exclusivamente por distrito electoral, en línea con lo que establece la Constitución Nacional y la legislación vigente.
El planteo administrativo a la Justicia fue realizado por el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical y el Frente de Izquierda. A raíz de un simulacro realizado el fin de semana en la Dirección Nacional Electoral (DINE), en el que por primera vez se unificó el resultado por alianzas políticas en vez de mostrar los datos por provincias.
Por su parte, Fuerza Patria planteó en su presentación que "los resultados deben informarse distrito por distrito, sin acumular" y señalaron que la metodología propuesta por el Gobierno "excede las responsabilidades de la Dirección Nacional Electoral". Consideraron que "la consolidación de un resultado nacional es incorrecta y cualquier agrupamiento de alianzas que se realice es arbitrario".
El fallo fue dispuesto por los jueces Daniel Bejas, Alberto Ricardo Dalla Via y Santiago Hernán Corcuera. La Cámara mencionó que "los artículos 156 y 158 del Código Electoral Nacional expresamente disponen que, para la elección de Senadores y Diputados nacionales –respectivamente- las provincias y la Ciudad de Buenos Aires ‘se considerarán […] como distritos electorales’".
La resolución planteó que "en el mismo sentido, las agrupaciones políticas (partidos, alianzas y confederaciones) que postulan las candidaturas en un distrito son entidades con reconocimiento jurídico político para cada jurisdicción, que pueden o no tener afinidad, identidad u homónimos con agrupaciones que participan en los demás distritos".
Destacó que se acuerdo a la Constitución Nacional y la legislación electoral aplicable "no hay margen de interpretación alguno que permita llevar adelante un escrutinio global de todo el territorio nacional, como el previsto para la elección presidencial".
Mencionó que "los resultados para cada categoría de cargo se computan necesariamente por cada uno de los distritos electorales en los que se divide el territorio nacional, y por lo tanto, del mismo modo deben ser publicados los resultados provisorios por la Dirección Nacional Electoral".
El presidente ya arribó a la provincia y ahora espera con ansias impulsar al candidato, Gonzalo Roca, en las aguas danzantes del Buen Pastor.
El gobernador brindó un fuerte respaldo a la candidatura de Juan Schiaretti y convocó a expresar en las urnas el federalismo cordobés.
La hija de Agustín Rossi y exdirectora del Banco Nación acusó al ministro de Economía de beneficiar al JP Morgan. El funcionario no se quedó atrás y respondió que "representan exactamente lo opuesto".
La polémica por la subasta del predio de FORJA se mete en un absurdo debate teórico que no puede contra la evidencia empírica concreta
La ministra de Seguridad llegó a Córdoba a menos de una semana para las elecciones legislativas y habló del exgobernador cordobés, Juan Schiaretti.
Los mercados argentinos reaccionaron con optimismo a la nueva operación de swap de USD 20.000 millones entre el Banco Central (BCRA) y el Tesoro de los Estados Unidos.
“Ya no nos extraña nada”, dijeron en el entorno del candidato a diputado de la UCR y cerca de la parlamentaria respondieron: “no podemos quedar detrás del 4% de Mestre”. La interna no cesa.
En una visita relámpago, la ministra de Seguridad encadenó un raid mediático, cruces tuiteros, recorrido por el centro y partió a CABA, donde juega por su candidatura. Hoy será el turno de Milei, que también hará un vuelo rasante por la ciudad, con recorrida en el Buen Pastor, megáfono, y retirada.
Acto de Natalia de la Sota | ¿Bornoroni no entendió la consigna nacional? | Schiaretti hasta en la sopa | La UCR denunció “deterioro ambiental” del Canal Maestro Sur