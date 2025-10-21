El Gobierno deberá publicar los resultados de las elecciones por distrito

La Cámara Nacional Electoral (CNE) dictaminó que la publicación de los resultados provisorios deberán realizarse exclusivamente por distrito electoral, en línea con lo que establece la Constitución Nacional y la legislación vigente.

El planteo administrativo a la Justicia fue realizado por el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical y el Frente de Izquierda. A raíz de un simulacro realizado el fin de semana en la Dirección Nacional Electoral (DINE), en el que por primera vez se unificó el resultado por alianzas políticas en vez de mostrar los datos por provincias.

Por su parte, Fuerza Patria planteó en su presentación que "los resultados deben informarse distrito por distrito, sin acumular" y señalaron que la metodología propuesta por el Gobierno "excede las responsabilidades de la Dirección Nacional Electoral". Consideraron que "la consolidación de un resultado nacional es incorrecta y cualquier agrupamiento de alianzas que se realice es arbitrario".

El fallo fue dispuesto por los jueces Daniel Bejas, Alberto Ricardo Dalla Via y Santiago Hernán Corcuera. La Cámara mencionó que "los artículos 156 y 158 del Código Electoral Nacional expresamente disponen que, para la elección de Senadores y Diputados nacionales –respectivamente- las provincias y la Ciudad de Buenos Aires ‘se considerarán […] como distritos electorales’".

La resolución planteó que "en el mismo sentido, las agrupaciones políticas (partidos, alianzas y confederaciones) que postulan las candidaturas en un distrito son entidades con reconocimiento jurídico político para cada jurisdicción, que pueden o no tener afinidad, identidad u homónimos con agrupaciones que participan en los demás distritos".

Destacó que se acuerdo a la Constitución Nacional y la legislación electoral aplicable "no hay margen de interpretación alguno que permita llevar adelante un escrutinio global de todo el territorio nacional, como el previsto para la elección presidencial".

Mencionó que "los resultados para cada categoría de cargo se computan necesariamente por cada uno de los distritos electorales en los que se divide el territorio nacional, y por lo tanto, del mismo modo deben ser publicados los resultados provisorios por la Dirección Nacional Electoral".