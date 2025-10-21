Milei ya está en Córdoba y se prepara para dar su acto

El presidente ya arribó a la provincia y ahora espera con ansias impulsar al candidato, Gonzalo Roca, en las aguas danzantes del Buen Pastor.

21 de octubre de 2025
Redacción Alfil

Esta tarde el presidente de la Nación, Javier Milei, llegó a Córdoba para acompañar a su candidato Gonzalo Roca a pocos días de las elecciones legislativas. El mandatario nacional buscará realizar una caminata por el barrio de Nueva Córdoba acompañado por sus seguidores.

El acto presidencial dará su comienzo a las 17:30 en San Lorenzo e Ituzaingó, tanto la avenida Hipólito Yrigoyen como la bulevar San Juan se encontrarán cerradas. El presidente se movilizará hasta las aguas danzantes del Buen Pastor, lugar donde emitirá su discurso final.

Se tiene previsto que el líder de La Libertad Avanza utilice durante su caminata un megáfono, para alentar a la tropa libertaria, a dicho elemento ya lo había utilizado en las provincias de Tucumán y Santiago del Estero. Además, se especula que lo acompañarán autos con banderas amarillas y un operativo de seguridad especial.

El presidente, además de contar con la presencia de Roca, será acompañado por otros dirigentes libertarios como: Laura Soldano, Marcos Brizuela Patiño, Laura Rodríguez Machado y Evelin Barroso. Y a su vez, el recorrido libertario estará bajo la coordinación del diputado Gabriel Bornoroni.

En contraparte, en la Plaza San Martín se dará lugar a familiares de personas con discapacidad que reclamarán contra los recortes en pensiones y prestaciones. También, el candidato a diputado Facundo Armella instauró una campaña para que la gente desde sus balcones coloquen carteles con el mensaje "Milei culiadazo".

