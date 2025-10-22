Siciliano: "Votar la lista de Provincias Unidas es votar por Córdoba"

A tan solo días de las elecciones legislativas, el candidato a diputado de Provincias Unidas continuá su agenda de encuentros con vecinos de Córdoba

Nacional22 de octubre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
WhatsApp Image 2025-10-21 at 6.54.32 PM

En la recta final rumbo a las elecciones de este domingo 26, el candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, Miguel Siciliano, continúa con su agenda de encuentros con vecinas y vecinos, instituciones y organizaciones.

En cada encuentro, el jefe del bloque Hacemos Unidos por Córdoba resalta la importancia que tienen estos comicios legislativos. "Votar la lista de Provincias Unidas es votar por Córdoba, es votar por la sensatez y por un proyecto federal que promueve la producción, el desarrollo y la generación de empleo", sostuvo Siciliano. 

"El contacto permanente con todos los sectores, el diálogo, la escucha, el respeto y el trabajo articulado entre lo público y lo privado son la base del modelo cordobés que queremos proponer para el país", agregó. 

En un acto desarrollado en el predio de Agec, en Villa Parque Santa Ana, Silciliano agradeció el acompañamiento de vecinas y vecinos de la región. "Gracias por el apoyo y por confiar en el proyecto de Provincias Unidas, estamos comprometidos a llevar al Congreso de la Nación propuestas que mejoren la calidad de vida de los argentinos", sostuvo Siciliano. 

 En el Club Hindú, ubicado en la ciudad de Córdoba, Siciliano encabezó un encuentro con jóvenes. Allí, el candidato remarcó la necesidad de generar desde el Congreso de la Nación programas de formación académica e inserción laboral que faciliten la inserción de los jóvenes en el mundo del trabajo.

"Esto es parte del modelo cordobés, con iniciativas como el Programa Primer Paso, el Boleto Educativo y la construcción de 15 sedes de la Universidad Provincial en el interior para acercar la formación académica de calidad a cada rincón de la provincia", agregó. 

