Siciliano: "Votar la lista de Provincias Unidas es votar por Córdoba"

La asistencia el domingo premia la moderación
Aunque nadie esté plenamente informado, el conocimiento somero de qué y cómo se vota alcanza para tener un impacto positivo
A tan solo días de las elecciones legislativas, el candidato a diputado de Provincias Unidas continuá su agenda de encuentros con vecinos de CórdobaNacional22 de octubre de 2025Redacción Alfil
En la recta final rumbo a las elecciones de este domingo 26, el candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, Miguel Siciliano, continúa con su agenda de encuentros con vecinas y vecinos, instituciones y organizaciones.
En cada encuentro, el jefe del bloque Hacemos Unidos por Córdoba resalta la importancia que tienen estos comicios legislativos. "Votar la lista de Provincias Unidas es votar por Córdoba, es votar por la sensatez y por un proyecto federal que promueve la producción, el desarrollo y la generación de empleo", sostuvo Siciliano.
"El contacto permanente con todos los sectores, el diálogo, la escucha, el respeto y el trabajo articulado entre lo público y lo privado son la base del modelo cordobés que queremos proponer para el país", agregó.
En un acto desarrollado en el predio de Agec, en Villa Parque Santa Ana, Silciliano agradeció el acompañamiento de vecinas y vecinos de la región. "Gracias por el apoyo y por confiar en el proyecto de Provincias Unidas, estamos comprometidos a llevar al Congreso de la Nación propuestas que mejoren la calidad de vida de los argentinos", sostuvo Siciliano.
En el Club Hindú, ubicado en la ciudad de Córdoba, Siciliano encabezó un encuentro con jóvenes. Allí, el candidato remarcó la necesidad de generar desde el Congreso de la Nación programas de formación académica e inserción laboral que faciliten la inserción de los jóvenes en el mundo del trabajo.
"Esto es parte del modelo cordobés, con iniciativas como el Programa Primer Paso, el Boleto Educativo y la construcción de 15 sedes de la Universidad Provincial en el interior para acercar la formación académica de calidad a cada rincón de la provincia", agregó.
Aunque nadie esté plenamente informado, el conocimiento somero de qué y cómo se vota alcanza para tener un impacto positivo
El presidente ya arribó a la provincia y ahora espera con ansias impulsar al candidato, Gonzalo Roca, en las aguas danzantes del Buen Pastor.
A raíz de un planteo de Fuerza Patria, la Cámara Nacional Electoral dictaminó que los resultados del escrutinio provisorio se difundan por provincia.
El gobernador brindó un fuerte respaldo a la candidatura de Juan Schiaretti y convocó a expresar en las urnas el federalismo cordobés.
La hija de Agustín Rossi y exdirectora del Banco Nación acusó al ministro de Economía de beneficiar al JP Morgan. El funcionario no se quedó atrás y respondió que "representan exactamente lo opuesto".
La polémica por la subasta del predio de FORJA se mete en un absurdo debate teórico que no puede contra la evidencia empírica concreta
“Ya no nos extraña nada”, dijeron en el entorno del candidato a diputado de la UCR y cerca de la parlamentaria respondieron: “no podemos quedar detrás del 4% de Mestre”. La interna no cesa.
En una visita relámpago, la ministra de Seguridad encadenó un raid mediático, cruces tuiteros, recorrido por el centro y partió a CABA, donde juega por su candidatura. Hoy será el turno de Milei, que también hará un vuelo rasante por la ciudad, con recorrida en el Buen Pastor, megáfono, y retirada.
Acto de Natalia de la Sota | ¿Bornoroni no entendió la consigna nacional? | Schiaretti hasta en la sopa | La UCR denunció “deterioro ambiental” del Canal Maestro Sur
El gobernador brindó un fuerte respaldo a la candidatura de Juan Schiaretti y convocó a expresar en las urnas el federalismo cordobés.