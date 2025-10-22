CFK saludó a Estela de Carlotto por su cumpleaños: "una de esas personas imprescindibles en la historia de nuestro país"

El canciller Gerardo Werthein presentó su renuncia a Javier Milei
La dimisión del ministro se da luego de una crisis interna en el Poder Ejecutivo en el marco de un recambio en el gabinete.
La expresidente dio a conocer que fue visitada por la activista de Derechos Humanos en el departamento donde cumple su condena por la Causa Vialidad.Nacional22 de octubre de 2025Felipe Osman
En el marco del cumpleaños número 95 de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, la expresidenta y convicta, Cristina Fernández de Kirchner dedicó un mensaje a la activista en sus redes sociales.
En su publicación, Kirchner confirmó que la activista por los derechos humanos la visitó en San José 1111, donde actualmente cumple la condena por la Causa Vialidad.
"Ayer por la tarde estuvo en San José 1111. Vino a visitarme. La serenidad y calidez que trasmite siempre fue algo que me llamó la atención. Supo transformar su pérdida y su dolor en obra colectiva y reparadora", escribió la exmandataria.
Finalmente, la expresidenta calificó a Carlotto como "una de esas personas imprescindibles en la historia de nuestro país" y cerró su mensaje con un afectuoso saludo: "Feliz cumpleaños... Estela de Carlotto". (NA)
Hoy, Estela cumple 95 jóvenes años.— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 22, 2025
Ayer por la tarde estuvo en San José 1111. Vino a visitarme. La serenidad y calidez que trasmite siempre fue algo que me llamó la atención. Supo transformar su pérdida y su dolor en obra colectiva y reparadora.
Sin lugar a dudas, Estela es… pic.twitter.com/TRcMhEzMHz
A tan solo días de las elecciones legislativas, el candidato a diputado de Provincias Unidas continuá su agenda de encuentros con vecinos de Córdoba
Aunque nadie esté plenamente informado, el conocimiento somero de qué y cómo se vota alcanza para tener un impacto positivo
El presidente ya arribó a la provincia y ahora espera con ansias impulsar al candidato, Gonzalo Roca, en las aguas danzantes del Buen Pastor.
A raíz de un planteo de Fuerza Patria, la Cámara Nacional Electoral dictaminó que los resultados del escrutinio provisorio se difundan por provincia.
El gobernador brindó un fuerte respaldo a la candidatura de Juan Schiaretti y convocó a expresar en las urnas el federalismo cordobés.
Acto de Natalia de la Sota | ¿Bornoroni no entendió la consigna nacional? | Schiaretti hasta en la sopa | La UCR denunció “deterioro ambiental” del Canal Maestro Sur
La hija de Agustín Rossi y exdirectora del Banco Nación acusó al ministro de Economía de beneficiar al JP Morgan. El funcionario no se quedó atrás y respondió que "representan exactamente lo opuesto".
El gobernador brindó un fuerte respaldo a la candidatura de Juan Schiaretti y convocó a expresar en las urnas el federalismo cordobés.
“Jugate por Córdoba” | Se sigue hablando de la reunión en Art Decó… | Pretto dice que la gestión le trajo problemas con el peso | Se puso tóxico
El espacio que lleva a Juan Schiaretti como primer candidato cierra el jueves en la Plaza de la Música. Expectativa por intendentes e inicio del call center para captar indecisos.