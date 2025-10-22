CFK saludó a Estela de Carlotto por su cumpleaños: "una de esas personas imprescindibles en la historia de nuestro país"

La expresidente dio a conocer que fue visitada por la activista de Derechos Humanos en el departamento donde cumple su condena por la Causa Vialidad.

Nacional22 de octubre de 2025Felipe OsmanFelipe Osman
En el marco del cumpleaños número 95 de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, la expresidenta y convicta, Cristina Fernández de Kirchner dedicó un mensaje a la activista en sus redes sociales.

En su publicación, Kirchner confirmó que la activista por los derechos humanos la visitó en San José 1111, donde actualmente cumple la condena por la Causa Vialidad.

"Ayer por la tarde estuvo en San José 1111. Vino a visitarme. La serenidad y calidez que trasmite siempre fue algo que me llamó la atención. Supo transformar su pérdida y su dolor en obra colectiva y reparadora", escribió la exmandataria. 

Finalmente, la expresidenta calificó a Carlotto como "una de esas personas imprescindibles en la historia de nuestro país" y cerró su mensaje con un afectuoso saludo: "Feliz cumpleaños... Estela de Carlotto". (NA)

