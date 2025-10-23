Cuneo Libarona abandonará el gabinete de Milei después de las elecciones

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confirmó ser el próximo funcionario en renunciar a su cargo en el Poder Ejecutivo. Su dimisión ocurre en el marco de una renovación en el gabinete de Javier Milei.

Cúneo libarona reveló que la renuncia a su cargo se oficializará el lunes, despues de las elecciones legislativas, según informó Infobae. "Me voy muy feliz. Dejé la vida en la gestión. Más que por la salud, es por la necesidad de recuperar mis afectos. De acá en adelante voy a ayudar gratis en lo que el Gobierno precise", aseguró el ex-ministro al mismo medio

Por el momento, se confirmaron cinco salidas en la cúpula de la administración pública. En el marco de sus candidaturas electorales, se irán los ministros Luis Petri (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad) y el vocero presidencial Manuel Adorni.

Además del ministro de Justicia, ayer también se confirmó la renuncia intempestiva del canciller Gerardo Werthein producto de diferencias con parte del entorno presidencial.

Ante la renuncia de Cúneo Libarona - junto a la salida de Patricia Bullrich en el ministerio de Seguridad quien asumirá como senadora por CABA -, el Gobierno avanza en el plan de unificar los Ministerios de Justicia y Seguridad. A su vez, se estima que su sucesor natural será Sebastián Amerio, hombre de confianza de Santiago Caputo.