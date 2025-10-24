"¿Vos te pensas que a todos vas a tratar como a Luis Juez?": Diputado libertario tuvo un cruce con "El Gordo Dan"

Cuneo Libarona abandonará el gabinete de Milei después de las elecciones
El ministro de Justicia ya habría comunicado su dimisión a la Casa Rosada semanas atrás. El lunes formalizará su renuncia despúes de las elecciones legislativas.
A tan solo horas antes del comienzo de la veda electoral, el legislador nacional, Ramón Vera, respondió a críticas del influencer libertario y referenció en conflicto que el influencer generó en referencia al Senador Nacional.Política24 de octubre de 2025Redacción Alfil
A pocas horas del comienzo de la veda electoral, y tras el cierre de la campaña en la provincia de Buenos Aires, el diputado bonaerense Ramón “el Nene” Vera cruzó a uno
“Estamos en la calle donde los gordos guapos de los teclados no están”, escribió Vera en referencia al espacio digital que encabeza Santiago Cabuto, reabriendo, una vez más, la interna libertaria.
Che Ramón de onda te lo digo, los chicos que fueron al acto hoy apoyan al presidente Milei desde la época en la que vos le vendías sanguches de pollo podrido a los comedores infantiles del conurbano con los kukas. Tené un poco de decoro y cerrá el orto hasta el domingo, cabecita.— DAN (@GordoDan_) October 24, 2025
Che Ramón, de onda te lo digo, los chicos que fueron al acto hoy apoyan al presidente Milei desde la época en la que vos le vendías sanguches de pollo podrido a los comedores infantiles del conurbano con los kukas. Tené un poco de decoro y cerrá el... hasta el domingo, cabecita", lanzó el tuitero y conductor del programa de streaming La Misa.
Vera no hizo tardar su respuesta y volvió a cargar contra Parisini. "No te vi en ningún lado a vos en el 2021, 2022 ni 2023. Gordo mugriento. O vos te pensás que a todos vas a tratar como a Luis Juez", exclamó en referencia a los insultos que el influencer lanzó hacia el senador luego de que haya votado contra el veto a la emergencia en discapacidad, lo que generó tensión con el Poder Ejecutivo.
No te vi en ningún lado a vos en el 2021.2022 ni 2013. Gordo mugriento. O vos te pensas q a todos vas a tratar como a Luis Juez pedazo de sorete.— Ramon Vera (@_RamonVera) October 24, 2025
Ramón "Nene" Vera posee una extensa trayectoria en la provincia de Buenos Aires, particularmente en el partido de Moreno. Actualmente se desempeña como diputado provincial por la Primera Sección Electoral, representando al bloque de La Libertad Avanza (LLA).
Históricamente, Vera fue un dirigente y militante del peronismo en Moreno, donde se lo conoció como un "puntero" y un referente territorial, incluso llegando a ser candidato del kirchnerismo. Su transición hacia la militancia libertaria comienza con un distanciamiento del kirchnerismo. Vera había hablado sobre sentirse "decepcionado" por los hechos de corrupción que llevó a cabo los gobiernos de los Kirchner y Alberto Fernández.
Las diferencias entre Las Fuerzas del Cielo, el grupo digital libertario que lidera Santiago Caputo, y el puntero libertario se profundizaron con el cierre de listas para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. Tras la contundente derrota de LLA, las Fuerzas del Cielo atribuyeron la responsabilidad del bajo rendimiento del partido violeta en el histórico bastión del Partido Justicialista a ambos armadores, quienes son cercanos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Esto no se puede permitir nunca más pic.twitter.com/x5xWvZzz3S— DAN (@GordoDan_) September 8, 2025
La noche de la elección, Parisini compartió una foto de los dos armadores con un contundente mensaje: "Esto no se puede permitir nunca más", donde compartió una foto de Ramón Vera con Sebastián Pareja, este último siendo candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista de LLA, que también integra Andrea Vera, hija del puntero de Moreno.
El legislador solicitó que los cordobeses que integran la Cámara Baja, voten a favor de la moción de censura planteada contra el Jefe de Gabinete “Ningún funcionario puede estar por encima de la ley”, afirmó el radical.
El presidente estadounidense defendió respaldar a su homólogo, Javier Milei, frente a las críticas que enfrenta su propia administración: “No tienen dinero; están peleando con todas sus fuerzas para sobrevivir”. Además, afirmó que podría abrir la economía para facilitar la compra de carne vacuna.
Ante la vinculación con el acusado de doble femicidio, Laje repudió energicamente el accionar del mismo y criticó que "ciertos sectores del periodismo y la partidocracia pretendan aprovechar un crimen tan atroz para hacer política sucia".
La diputada del bloque Unión por la Patria, Gabriela Estevez, señaló en su cuenta de X el supuesto vínculo entre el politólogo con el presidente de "Varones Unidos": " ¿Quién hubiera dicho que detrás de toda esa misoginia se encuentre un femicida, no?".
Este martes se reunió el cuerpo que investiga la causa relacionada con las criptomonedas. El Diputado confirmó que se apelará la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que rechazó el auxilio de la fuerza pública para que comparezcan los funcionarios citados.
Reeditando la acción del ´23, el oficialismo montó el “call center” peronista. Cuatro horas de bombardeo digital en redes, grupos de WhatsApp y llamados a la agenda personal de cada funcionario. Hubo ministros, directores, secretarios y asesores. Hoy, capacitación final para 3500 fiscales.
El senador del Frente Cívico destacó la importancia del voto y criticó la gestión de ciertos sectores políticos, "es un momento complejo", dijo.
El cierre de la izquierda en Plaza de la Intendencia | El lado B de los radicales | La Coneja cerró en la 14 | Las internas por venir
El exintendente colmó la Casa Radical en un acto donde se respiró radicalismo puro y reivindicación. Con su jugada electoral volvió del destierro político y reposicionó al mestrismo frente a una conducción que, por estas horas, toma nota de los resultados del domingo.
El que quede segundo condicionará sus planes, mientras que, para la hija del exgobernador repetir mandato en la Cámara baja le significará más que eso: línea abierta con un sector del peronismo cordobesista y directa con el PJ nacional. Las incomodidades en la oposición.