"¿Vos te pensas que a todos vas a tratar como a Luis Juez?": Diputado libertario tuvo un cruce con "El Gordo Dan"

A pocas horas del comienzo de la veda electoral, y tras el cierre de la campaña en la provincia de Buenos Aires, el diputado bonaerense Ramón “el Nene” Vera cruzó a uno

“Estamos en la calle donde los gordos guapos de los teclados no están”, escribió Vera en referencia al espacio digital que encabeza Santiago Cabuto, reabriendo, una vez más, la interna libertaria.

Che Ramón de onda te lo digo, los chicos que fueron al acto hoy apoyan al presidente Milei desde la época en la que vos le vendías sanguches de pollo podrido a los comedores infantiles del conurbano con los kukas. Tené un poco de decoro y cerrá el orto hasta el domingo, cabecita. — DAN (@GordoDan_) October 24, 2025

Che Ramón, de onda te lo digo, los chicos que fueron al acto hoy apoyan al presidente Milei desde la época en la que vos le vendías sanguches de pollo podrido a los comedores infantiles del conurbano con los kukas. Tené un poco de decoro y cerrá el... hasta el domingo, cabecita", lanzó el tuitero y conductor del programa de streaming La Misa.

Vera no hizo tardar su respuesta y volvió a cargar contra Parisini. "No te vi en ningún lado a vos en el 2021, 2022 ni 2023. Gordo mugriento. O vos te pensás que a todos vas a tratar como a Luis Juez", exclamó en referencia a los insultos que el influencer lanzó hacia el senador luego de que haya votado contra el veto a la emergencia en discapacidad, lo que generó tensión con el Poder Ejecutivo.

No te vi en ningún lado a vos en el 2021.2022 ni 2013. Gordo mugriento. O vos te pensas q a todos vas a tratar como a Luis Juez pedazo de sorete. — Ramon Vera (@_RamonVera) October 24, 2025

Ramón "Nene" Vera posee una extensa trayectoria en la provincia de Buenos Aires, particularmente en el partido de Moreno. Actualmente se desempeña como diputado provincial por la Primera Sección Electoral, representando al bloque de La Libertad Avanza (LLA).

Históricamente, Vera fue un dirigente y militante del peronismo en Moreno, donde se lo conoció como un "puntero" y un referente territorial, incluso llegando a ser candidato del kirchnerismo. Su transición hacia la militancia libertaria comienza con un distanciamiento del kirchnerismo. Vera había hablado sobre sentirse "decepcionado" por los hechos de corrupción que llevó a cabo los gobiernos de los Kirchner y Alberto Fernández.

Las diferencias entre Las Fuerzas del Cielo, el grupo digital libertario que lidera Santiago Caputo, y el puntero libertario se profundizaron con el cierre de listas para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. Tras la contundente derrota de LLA, las Fuerzas del Cielo atribuyeron la responsabilidad del bajo rendimiento del partido violeta en el histórico bastión del Partido Justicialista a ambos armadores, quienes son cercanos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Esto no se puede permitir nunca más pic.twitter.com/x5xWvZzz3S — DAN (@GordoDan_) September 8, 2025

La noche de la elección, Parisini compartió una foto de los dos armadores con un contundente mensaje: "Esto no se puede permitir nunca más", donde compartió una foto de Ramón Vera con Sebastián Pareja, este último siendo candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista de LLA, que también integra Andrea Vera, hija del puntero de Moreno.