Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández









Bruno destacó su performance en Canals

La periodista recibía un mensaje del informante, previo a que se conozcan los resultados oficiales.

Informante: Mientras esperamos los resultados oficiales, le paso una perlita. Bruno compartiendo los resultados de Canals. Claramente su municipio no escapó a la tendencia de pintarse de violeta, pero el partido PAIS tuvo una buena perfo. 38 puntos los libertarios y 32 la lista encabezada por Edgar.

Periodista: Era esperable que le fuera bien en su localidad. La última elección municipal la ganó con más del 70%.

I: Sí, un conocido me dijo que “quizás quieren que el Edgar siga gestionando, por eso no ganó” (risas). Puede que haya influido la baja participación en general. Pero si el intendente compartió esos resultados en sus redes es porque creo que quiso evidenciar que estuvo cerquita de ganar en Canals. Un casi algo.

P: Yo creo que también quería exponer que en su localidad no le fue bien a Provincias Unidas. Vi que sacaron apenas un 10%.

I: También. Me parece que los intendentes tienen un plus en este tipo de instancias. Por ejemplo, Gian Lucchesi de Las Higueras. Una de las pocas localidades en las que ganó Provincias Unidas. Es inevitable no pensar en un respaldo a su gestión municipal. Bueno, en el caso de Bruno, aunque PAIS no ganó, también hizo una buena elección. No sé cómo vendrá todo el tema de la sucesión en Canals. Intuyo que Edgar ya tiene pensado quién puede llegar a ser el candidato de su espacio. En fin, estas elecciones le dieron un pantallazo interesante a algunos intendentes.

Mal desempeño radical en el sur

El dirigente radical de Río Cuarto se comunicaba con el periodista después de conocerse los resultados electorales del último domingo.

Dirigente Radical: Impresionante lo de este domingo.

Periodista: ¿No se la esperaba?

D R: Nadie, yo creo. Las encuestas, lo que uno veía del voto bronca, todo hacía pensar en otro resultado.

P: ¿Para ustedes también?

D.R: ¡Nah! Nosotros ya la veíamos desde antes. Había correligionarios que hablaban de 4 puntos desde que arrancó el año. Los más optimistas tiraban siete, ocho. Pero era muy difícil, más sin candidatos que militar acá en la ciudad. Por eso la desesperación de algunos por irse para otro lado.

P: ¿Había que saltar del barco antes que se hunda?

D R: Hundidos no estamos. Al menos nosotros. Vamos a tener que reconstruir, eso seguro. Pero quedó demostrado que irse por desesperación tampoco sirve y que seguramente deberán cambiar los liderazgos. Hay casos de intendentes que dijeron militar para Provincias Unidas, pero que después nos garantizaron que iban a apoyar a Ramón, pero no hicieron ni una ni otra.

P: ¿Qué caso?

D.R: Mire Roberto Casari en Mackenna. Presidente del Foro de intendentes radicales y la lista nuestra sacó 2 puntos. No pudieron contener a los intendentes que se fueron a PU, pero tampoco son capaces de convencer a la gente de sus pueblos, la misma que votó un intendente radical.

P: No es lo mismo nacional que municipal. Usted sabe…

D.R: Está bien, pero de ahí a hacer dos puntos nomás…es triste. Pero no es el único…mire en Coronel Moldes, con Ezequiel Moiso yendo a Provincias Unidas. Los libertarios los doblaron en votos. El único que bancó los trapos fue (Walter) Perrone, que le ganó con lo justo a los libertarios en Baigorria. Ojalá jugara así para nosotros (risas).

¿Tiempo de cambio?

El día después de las urnas, el periodista le sacaba charla a un militante del peronismo sobre el resultado electoral del domingo y los efectos territoriales de la victoria de La Libertad Avanza.

Periodista: Che, ¿y ahora?

Militante: Y ahora…hay que seguir. No queda otra. No estamos comprometidos con cargos ni roscas, sino con una idea de país.

P: Igual, yo le pregunto porque siempre pasa algo después de estos temblores. En todos los órdenes…

M: Está dando rodeos, pero entiendo que me quiere decir. Es cierto que las últimas veces que se dieron resultados así, siempre hubo algún cambio.

P: ¿Entonces?

M: Habrá que esperar a ver qué ocurre en estos días. Este lunes no pasó nada. Claro, está caliente el tomuer todavía. Pero seguramente habrá una reunión para compartir sensaciones, diagnósticos, planes a futuro…

P: ¿Y decisiones?

M: Seguro. Ya se venía hablando desde hace tiempo de que a la Municipalidad se le podían venir algunos cambios de gabinete. Creo que lo estaban postergando para ver qué pasaba en estas elecciones, como si hubiera sido la última oportunidad de aprobar el examen. Fíjese, mire a su alrededor y dígame si ve alguna cara que falte acá.

P: No están todos. Está difícil.

M: Bueno, pero después vaya a redes sociales y fíjese quiénes vienen jugándosela, llamando a que voten a Juan (Schiaretti), movilizando en los barrios. El que no lo haya hecho, lamento decirlo, pero tiene los días contados en el Gobierno.

P: O sea, todo depende de una prueba de performance…

M: Todo no. Es más, lo de esta elección le diría que era un 30 de la nota final. Algunos ya vienen desaprobados desde hace rato. Espere unos días y lo verá…

Deja vu de fiscalización

La cronista recibía un mensaje del informante radical sobre una situación que generó malestar en algunos grupos de la UCR local.

Informante radical: Tengo para contarle algunas cositas que dejó la jornada electoral.

Periodista: Mucha tristeza para ustedes, imagino.

I R: Cuanta maldad (risas). Hay muchísimo para replantearnos hacia delante pero sigo sosteniendo que era mejor ir así que terminar en una alianza que no nos representa. Obvio que hay que hacer una autocrítica profunda que no tiene que ver sólo con esta última elección sino con varias cosas que vienen pasando y que venimos haciendo mal hace rato. ¡Pero déjeme contarle un chisme! Después habrá tiempo para debatir cosas más solemnes.

P: ¿Qué pasó?

I: Problemas por gente que se comprometió con más de lo que podía…

P: ¿Quién?

I R: Mario Álvarez. Ya ha pasado otras veces que algunos correligionarios llaman la atención por falta de fiscales. Dicen que el dirigente se habría comprometido con más de lo que podía.

P: La última vez me contaron algo parecido. No recuerdo si fue en el 2023 o 2024 pero él también negó esas acusaciones.

I R: Obvio que lo va a negar. Pero yo sé que en la última hora de la jornada hubo enojos porque faltaban fiscales en algunos colegios y se generó polémica en los grupos de Whatsapp. A veces es mejor no vender humo y ahorrarse el disgusto.





