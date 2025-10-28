Bullrich: "las organizaciones feministas cuentan mal los casos"

La ministra de Seguridad de la Nación estuvo presente la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y diferenció a los casos de femicidios de los de asesinato.

Nacional28 de octubre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
el-sector-del-pro-identificado-con-patricia-bullrich-se-reune-este-jueves-para-definir-los-pasos-a-seguir-foto-afpluis-robayo-D2RSJYUJPFHL5H2YEGVCNJA3L4

Por Redacción Alfil

Este martes en márgen a la discusión del Presupuesto 2026, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, estuvo presente para defender los fondos asignados a su ministerio. "Queremos orden. Cuando hay orden, hay tranquilidad y cuando tiran piedras vamos a actuar una y otra vez”, expresó la exdiputada.

Tras una gran victoria libertaria el pasado domingo en las elecciones legislativas, Bullrich habló con tranquilidad en la Comisión de Presupuesto de Diputados y anticipó que tratará una ley "contra la violencia de género, violencia relacionada y violencia intrafamiliar".

En base a este proyecto, la ministra criticó a las organizaciones feministas por "contar mal los casos de femicidio", y además resaltó que la actual tasa de femicidios es la más baja en la historia de Argentina. Según lo especificado por la funcionaria, "hay que separar lo asesinatos de mujeres de los casos de femicidio".
 

