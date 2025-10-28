Bullrich: "las organizaciones feministas cuentan mal los casos"

El peronismo en su laberinto
El peronismo no encuentra su rumbo, en parte porque no puede dejar de pedirle a Cristina que les diga para dónde deben ir.
La ministra de Seguridad de la Nación estuvo presente la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y diferenció a los casos de femicidios de los de asesinato.Nacional28 de octubre de 2025Redacción Alfil
Por Redacción Alfil
Este martes en márgen a la discusión del Presupuesto 2026, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, estuvo presente para defender los fondos asignados a su ministerio. "Queremos orden. Cuando hay orden, hay tranquilidad y cuando tiran piedras vamos a actuar una y otra vez”, expresó la exdiputada.
Tras una gran victoria libertaria el pasado domingo en las elecciones legislativas, Bullrich habló con tranquilidad en la Comisión de Presupuesto de Diputados y anticipó que tratará una ley "contra la violencia de género, violencia relacionada y violencia intrafamiliar".
En base a este proyecto, la ministra criticó a las organizaciones feministas por "contar mal los casos de femicidio", y además resaltó que la actual tasa de femicidios es la más baja en la historia de Argentina. Según lo especificado por la funcionaria, "hay que separar lo asesinatos de mujeres de los casos de femicidio".
Otra vez volvieron a errar los que predecían un dura derrota del gobierno que no es tan suelto de mano para pautar y pagar consultorías
Tras un aplastante triunfo por parte de LLA, el coordinador de ministros habló sobre el apoyo que obtuvo este 26 de octubre y adelantó las reformas que se presentarán en diciembre.
Sin la posibilidad de hacer mucho análisis, algunos apuntes dispersos sobre lo que pasó ayer
Votar cada dos años está muy bien y no cuesta tanta plata. Lo caro son las políticas públicas cuyo único objetivo es ganar elecciones.
La lista que patrocinó el presidente Javier Milei se impuso en 19 de los 26 departamentos de la provincia y pintó de violeta 234 localidades. Qué municipios resistieron la ola libertaria y le dieron (micro) triunfos a Provincias Unidas.
Hacemos con presidente sin banca | Córdoba en el ranking mileista | El libertario que observó a Prunotto y a Paredes | Maqueda amplía denuncia
Milei deglutió los rezagos de Juntos por el Cambio y ganó en todas las seccionales. El aparato PJ no alcanzó para parar la avalancha. La división del peronismo incidió, pero ni la sumatoria hubiera bastado. La transversalidad del Centro Cívico mostró sus limitaciones, y empiezan los reproches.
Quieren consolidar el espacio en Diputados y llegar a una treintena de miembros con aliados para ejercer poder de arbitraje entre Milei y la oposición dura. El llaryorismo niega cambios en el Gabinete por efecto elecciones.
En la noche del domingo arrancó la cacería en la UCR y la catarata de reproches se observó con nitidez en las redes. De Loredo mandó la tropa a liquidar a Mestre, pero ya hay radicales que hablan con los libertarios sin el actual diputado como intermediario.