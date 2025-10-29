La Corte dejó firme las condenas de Guillermo Moreno y quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos

Discapacidad: las prestaciones aumentaron un 35% en tres tramos
Lo confirmó la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con esta suba esperan garantizar previsibilidad y sostener la calidad de atención en el sistema.
La Corte Suprema de Justicia dejó firme las condenas de Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio de Cristina Fernández de Kirchner, por la compra de cotillón anti-Clarín y por amenazas en una asamblea de Papel Prensa.
El martes por la tarde, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron los recursos de queja presentados por la defensa del exfuncionario en ambas causas. Las sentencias de Moreno implican penas de dos años y dos años y medio de prisión en suspenso y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
La primer causa se centra en los hechos transcurridos en 2010, durante una asamblea de accionistas de Papel Prensa SAICF, empresa que en ese momento estaba bajo intervención. Moreno protagonizó un momento que derivó, años más tarde, en su condena por amenazas coactivas.
Según el expediente, durante dicha reunión el exfuncionario asistió representando los intereses del Estado. En medio de una discusión sobre la elección de autoridades de la comisión fiscalizadora, Moreno exhibió unos guantes de boxeo y un casco de sparring, colocándolos sobre la mesa; allí desafió a los presentes con frases como: "Acá no se vota nada. Las mujeres para atrás y demos la pelea que hay que dar".
Después de un cuarto intermedio, Moreno también advirtió que una moción no se iba a votar, que la asamblea iba a terminar mal y que "sus muchachos estaban para bancársela". Acto seguido, se apagaron las lúces y se tapó la cámara que filmaba la reunión.
En 2022, jueces del Tribunal Oral Federal 8, Nicolás Toselli y Sabrina Namer, condenaron a dos años de prisión en suspenso y seis meses de inhabilitación para cargos públicos. En tanto, la jueza Gabriela López Iñiguez votó por la absolución.
Pese a la apelación de la defensa en 2023, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el fallo, debido a la "minuciosa reconstrucción" de los hechos y la solidez de las pruebas.
La segunda condena está vinculada a la compra de cotillón partidario con consignas contra Grupo Clarín entre 2011 y 2013, donde se utilizó la famosa frase "Clarín miente". En esa causa también resultaron condenados Fabián Dragone y Guillermo Cosentino, exdirectivos del Mercado Central.
El Tribunal Oral Federal 7 lo condenó en octubre de 2017 a dos años y seis meses de prisión en suspenso y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por el delito de peculado en concurso real con incitación a la violencia colectiva.
La condena fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal en 2019, quedando ahora definitivamente firme tras el rechazo de los recursos de la defensa por parte de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
