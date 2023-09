Misa por De la Sota del PJ: custodia de votos y puja por la figura

Por Bettina Marengo

El PJ Capital y la diputada Natalia de la Sota convocaron para este viernes a una misa para recordar al fallecido exgobernador José Manuel de la Sota, en el quinto aniversario de su muerte en un accidente automovilístico sobre la autovía Córdoba-Río Cuarto. Desde la oficina de Prensa de la Provincia confirmaron la asistencia del gobernador Juan Schiaretti, que está en medio de su campaña presidencial para el 22 de octubre e intentando que el voto peronista que lo acompañó en las PASO de septiembre no migre a la fórmula que encabeza Sergio Massa en el peronismo nacional. Desde el Palacio 6 de Julio no indicaron si el gobernador electo Martín Llaryora asistirá, pero off the record indicaron que sí. Quienes están en la convocatoria son la diputada De solta, hija del exmandatario fallecido, y el intendente electo de Córdoba, el actual viceintendente Daniel Passerini, que proviene de las filas delasotistas del oficialismo. La misa será a las 20 horas en la iglesia Santo Domingo, tradicional sede católica del peronismo cordobés. “Estaremos todos” dijeron en el PJ Capital, incluyendo a la senadora nacional Alejandra Vigo.

El evento da en un contexto político no tan diferente a aquella misa del 2019, cuando en el primer aniversario de la muerte de De la Sota la hoy diputada nacional logró reunir a Schiaretti y al entonces candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, en un oficio en la Catedral, ambos bajo la figura de su padre pero sin que el cordobés accediera a un acuerdo con el PJ nacional. Ahora, Schiaretti es candidato presidencial y está enfrentado a Massa, el hombre que acompañaba como jefe del Frente Renovador a Fernández, que viene a Córdoba enarbolando la figura de De la Sota en búsqueda del “voto útil” del sector que que no acuerda con las ofertas de derecha y centro derecha.

En ese escenario, la misa se inscribe en la puja por la herencia política del líder muerto, y la discusión sobre qué decisiones hubiera tomado en la actual coyuntura del país.

En cada bajada a la Provincia, el tigrense se encarga de resaltar el recuerdo de De la Sota. Su negocio es acercar posiciones con el voto histórico del peronismo en el interior provincial y darle sostén narrativo a los intendentes y dirigentes del PJ que militaron bajo el mando del ausente. Lo hizo Llaryora en su campaña provincial, cuando salió a granjearse las simpatías y la militancia de un PJ del interior que lo miraba de reojo y lo está haciendo ahora cada vez que habla del proceso político de Córdoba de los últimos 24 años.

Una de las llaves del candidato de Unión por la Patria para mostrarse como el intérprete natural de De la Sota es la alianza UNA que formaron en 2015, por fuera del PJ nacional, y que se convirtió en la tercera fuerza electoral del país con casi 6 millones de votos. La otra llave es la diputada De la Sota, que aunque tuvo gestos con Massa, como viajar junto a su comitiva al Brasil de Lula da Silva, sigue bajo el paraguas schiarettisa y, según aseguró, ahí se mantendrá hasta que pase el 22 de octubre y el gobernador, según indican las encuestas, ya no sea presidenciable. No es tan mala para el massismo, que entiende que Córdoba es importante para descontar diferencias con Javier Milei, pero se convertirá en clave para UP solo si hay segunda vuelta electoral.

Más allá de las disputas de sentido, el hecho de que la misa del viernes esté convocada oficialmente por el PJ Distrito Córdoba y organizada por la Capital, cierra desde el oficialismo la discusión sobre de quién es el halo de De la Sota en el mundo peronista cordobés. Del lado massista de la mecha también habrá un acto-homenaje en el Cementerio San Jerónimo, a las 15 horas. Organizan el Frente Renovador Córdoba y agrupaciones delasotistas.