Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

CECIS, conforme con el resultado electoral

La cronista recibía un mensaje del informante sobre lo que planteó el gerente del Centro Empresario Comercial y de Servicios, Diego Cambría, a LV16 en alusión al resultado de las elecciones de medio término.

Informante: No le va a sorprender a nadie seguramente pero el CECIS parece estar conforme con que haya ganado La Libertad Avanza. Al menos así lo han planteado algunos de sus directivos.

Periodista: El ex presidente del centro, Atilio Lunardi, se mostraba entusiasmado con este gobierno. Eso es lo que más recuerdo.

I: Por lo que dijo Cambría, están de acuerdo con las reformas políticas que se vienen. Dicen que “es necesaria” una reforma laboral pero sin pérdida de derechos para los empleados. Ahí, la verdad, la veo difícil. Pero noto que, más allá de la situación económica, que afecta a gran parte de las pymes y comercios locales, aseguran que ahora hay “cierta certeza”. Y la “calma” de los mercados el lunes fue clave. Yo respeto el pensamiento de todos pero también me hace ruido cuando ellos mismos tienen números que evidencian que a muchos rubros les ha ido muy mal en el último tiempo, como con la caída de ventas.

P: Creo que, en general, ellos siempre tuvieron esta mirada y el actual gobierno probablemente encarne un poco el mensaje que ellos venían dando. Hasta me parece similar a lo que ocurre con la Rural.

I: Es cierto. Son instituciones con buen vínculo con el Municipio o la Provincia pero que, si se la tienen que jugar hoy mismo, ya sabemos por dónde irían.

“Podría haber sido peor”

El dirigente peronista se comunicaba con el periodista para hacerle un comentario sobre la elección del domingo en el departamento Roque Sáenz Peña.

Dirigente: Leí por ahí que la elección en Laboulaye no fue buena porque se perdió…

Periodista: ¿Se viene reclamo? (Risas)

D: Nada de reclamos, todo aporte. Pasa que a veces hay gente que dice una cosa que termina siendo totalmente otra. No todo es blanco o negro. Sí, se perdió, pero hay matices porque no todos los distritos pesan igual y por ahí se mira lo que pasó en una ciudad, pero no lo que pasó en los pueblos. En fín, lo que quiero decirle es que la derrota podría haber sido peor.

P: O sea, fue malo, pero no tan malo, ¿no?

D: No me gustan las derrotas dignas, pero no contar lo que pasó es no reconocer el esfuerzo que se hizo. Si no hubieran trabajado bien en Laboulaye, la diferencia era de dos dígitos y no de uno. A eso lo saben todos.

P: Por supuesto que no es lo mismo perder por mucho que por no tanto…

D: Es que ese no es el único punto. Quiero decirle que el trabajo de los intendentes fue muy fuerte y que la “Vicky” (Victoria Busso) se puso al hombro la campaña más allá de su ciudad. Por eso da un poco de bronca: quedó la sensación de que se podía ganar con un poco más.

P: Tres puntos es poco, la verdad.

D: Totalmente. Espero que ahora reconozcan el esfuerzo que hicieron todos.

P: ¿Quién los tiene que reconocer?

D: Los que toman las decisiones en Córdoba, los que dicen una cosa y después hacen otra.

P: Largue lo que tiene para decir. No se lo guarde…

D: Capaz el candidato de la lista tenía que salir de Roque Sáenz Peña.

P: ¡Ajá! Así lo quería agarrar…

D: Son días de decir las cosas como son.