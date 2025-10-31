Gobernadores alineados

Por Javier Boher

Pasado el baño de legitimidad el presidente va a empezar a sacarle el jugo de a poco. Para eso decidió convocar a los gobernadores a una reunión en la Casa Rosada, de la que también participaron los ministros del gabinete nacional. La foto es elocuente, porque gobernadores y ministros están enfrentados a cada lado de la mesa. Las expresiones faciales son muy distintas en uno y otro bando.

La convocatoria tenía como excusa empezar a hablar de las reformas que vienen, aunque en realidad es una demostración del poder presidencial, el mismo que algunos de los asistentes ya daban por extinguido y que empezará a redefinir la relación entre gobernadores y gobierno nacional. El video del saludo al ingresar el presidente es elocuente, porque saluda más afectuosamente a los aliados, sin ningún protocolo, y se pone seco con aquellos a los que lo une una relación institucional. Disfruta de ese momento casi como el emperador Cómodo, relamiéndose en la primera pelea en el Coliseo de Gladiador.

Quizás no sea apropiado hacer una clasificación de las caras de los gobernadores, pero en algunos de ellos se nota que esperaban otro resultado en las urnas, particularmente los que creían que podían armar un nuevo proyecto de poder y quedaron terceros. Ahora tienen que volver a alinearse hasta que escampe.

La sociedad habló y trató de aislar al kirchnerismo, lo que terminó pegando más fuerte en los que querían un estatismo moderado. La gente prefiere un determinado rumbo, distinto al de los gobernadores, pero además dijo que no le importan las formas, la corrupción, el arribismo o ninguna de todas esas cosas negativas que se señalan desde afuera, al menos en la medida en la que se presenten soluciones para el día a día. Algunos aprendimos eso por las malas en la elección presidencial de 2011, en las que arrasó Cristina por su modelo de tarifas pisadas y atraso cambiario que permitía mayor consumo. A nadie le importa si es sostenible, sólo que dure lo suficiente como para aprovecharlo.

Lo difícil para esos gobernadores va a ser reinventarse para acompañar el rumbo presidencial, pero sabiendo que en algún momento hay que empezar a frenar para evitar que las reformas se pasen al lado de lo insostenible (por eso en el timing para la diferenciación está la clave).

En 2003 la ciudadanía le pidió a los políticos que haya más Estado para contener a una población golpeada por el modelo económico, pero jamás pensó en socialización de los medios de producción, 30 tipos de cambio o prohibición de importaciones, pero si el kirchnerismo llegó a eso fue porque los gobernadores no supieron poner el freno a tiempo (algunos, de hecho, siguen sin poder hacerlo). Cuando un cuerpo agarra envión después es difícil pararlo.

La reunión en Casa Rosada expuso que el presidente sabe quiénes son sus aliados, quiénes los que deben apoyar por necesidad y quiénes los que siempre van a estar del otro lado; con todos debe negociar para alcanzar sus objetivos económicos, la clave para después llegar a sus objetivos políticos. A pesar de que no puede resolverle los problemas a todos ellos ni a todos los ciudadanos, la compensación de los perdedores será un aspecto que le permita avanzar con su agenda. Es importante que ninguno se vaya con las manos vacías.

Milei es un personaje inescrutable y con un proceder contraintuitivo. No sigue los carriles tradicionales de la política ni respeta sus tradiciones, lo que desorienta a los profesionales de la misma. Quizás acá vuelvan el látigo y la chequera para controlar a los gobernadores, la estrategia predominante durante el siglo XXI, pero parece poco probable. Hasta ahora parece haberle bastado con tratarlos como adultos que se deben hacer cargo de cómo gestionan sus provincias. Veremos si puede sostenerlo en el tiempo.

