Gobernadores alineados

Redacción AlfilEnroque Corto30 de octubre de 2025
Felpeto contra Curvino | Fabre propone una Oficina de Presupuesto en el Concejo | Las 62-O desembarcarán en San Justo | Sin filtro | Pases de factura
Yanina SoriaProvincial30 de octubre de 2025
Los enroques que se barajan para reemplazar al presidente de la bancada de legisladores oficialistas. ¿Ruptura delasotista en puerta?
Bettina MarengoProvincial30 de octubre de 2025
Guillermo Francos llamó ayer al gobernador cordobés para iniciar la ronda de diálogo post elecciones. La call con Provincias Unidas, el nuevo chiche del cordobesismo. Objetivo escucha atenta frente a empoderado Milei.
Felipe OsmanMunicipal30 de octubre de 2025
El intendente atravesará hoy una cirugía programada y se reintegrará en diez días a sus funciones. Mientras tanto, el viceintendente asumirá el cargo. La ciudad, bajo la mirada atenta de la Provincia.
Gabriel SilvaProvincial30 de octubre de 2025
Después de la paliza que LLA le propinó al cordobesismo el domingo pasado, los libertarios se envalentonaron para el 2027. Sin embargo, Juez insistirá con su apuesta personal y De Loredo negocia en varios despachos su futuro y el de tropa UCR. Mestre irá por la interna.