Milei reconoció esfuerzo de las provincias y municipios: "bajaron el gasto público, estamos todos en la misma línea"

Vuelos: habrán paros de controladores en noviembre
La ATEPSA anunció este viernes que en el onceavo mes del año los vuelos nacionales se verán afectados con franjas de hasta 8 horas entre el 3 y el 30 del mencionado mes.
Tras reunirse con los gobernadores, el presidente reconoció el ajuste que realizaron en las provincias, tal como había solicitado en el pacto de Mayo: "estamos todos laburando en la misma línea", aseguró.Nacional31 de octubre de 2025Redacción Alfil
Tras la reunión que el presidente mantuvo en la Casa Rosada con los gobernadores, elogió el trabajo de los mandatarios provinciales en el recorte del gasto público.
Durante una entrevista en A24, el presidente reconoció la labor de los gobernadores "dialoguistas" por respetar lo pactado en julio de 2024.
"El pacto de mayo dice de llevar a 25 puntos del PBI el gasto público, para poder bajar la carga fiscal. nosotros alcanzamos el déficit cero", recordó el presidente, marcando que "el esfuerzo fiscal" que realizó la Nación "fue una caída del gasto público en términos reales 31,38%".
Sin embargo, reconoció la labor de los gobiernos provinciales en realizar recortes. "Las provincias también hicieron un ajuste de tres puntos y poco más de tres puntos y los municipios hicieron 0.54", aseguró. señalando su sintpnía política y económica entre las provincias: "estamos todos laburando en la misma línea", marco.
En la misma entrevista, el Presidente le agradeció a "cada uno de los gobernadores por respetar lo que pidieron más de dos tercios de los argentinos de no volver al pasado, de ir al camino de la libertad", y destacó que participar de la reunión convocada es "un gesto que habla bien de ellos".
Marcando un gesto de acercamiento federal, el Presidente anunció que viajará a dos provincias por mes. "Me parece que le hace bien a la gente que yo visite el territorio. Estamos pensando en hacer una reunión de gabinete por mes en el interior", reveló el mandatario y afirmó que necesita "a la mayor cantidad de argentinos posibles arriba de este proyecto".
Y agregó que "con los que coincide con el rumbo, pero tiene matices, hay que abrir una ventana de diálogo". Luego de ese intercambio, planteó que "vamos a tener mejores leyes, no tengo dudas".
Más allá de los matices, las diferencias que tenemos, más allá de lo que fue la pirotecnia queremos que la Argentina sea grande nuevamente", completó.
La ATEPSA anunció este viernes que en el onceavo mes del año los vuelos nacionales se verán afectados con franjas de hasta 8 horas entre el 3 y el 30 del mencionado mes.
En su extenso documento, la expresidenta señaló al gobernador bonaerense por desdoblar las elecciones en Buenos Aires y mantuvo que se trató de "un error político".
La convocatoria del presidente a los mandatarios provinciales refleja un balance del domingo y un escenario para los meses futuros
Durante un seminario en Chile, el expresidente aseguró que su partido “está más vivo que nunca”. Sin embargo, reconoció que Javier Milei está haciendo "lo necesario" en materia de reformas y la prioridad es apoyarlo.
El presidente recibirá a los mandatarios provinciales en el marco de la discusión sobre la reforma laboral y tributaria que impulsará el Gobierno en la próxima etapa.
Los cambios en las leyes laborales son urgentes y están más a la mano que las transformaciones previsional y tributaria-
Buenas nuevas | El “elijo creer” del delasotismo | Polideportivos en recesión | Radicales con los tapones de punta
La oposición acusa que la transmutación de siete agencias en cuatro Entes Autárquicos busca mantenerlas ajenas a mayores controles del Tribunal de Cuentas y sostener la duplicación de estructuras orgánicas. Su creación debe atravesar el recinto, y allí preparan una nueva ofensiva.
El Kily insiste | Mesas misteriosas
La posible alianza entre Mauricio Macri y Javier Milei reconfigurará el tablero en la Cámara alta. Se empieza a esbozar el armado de un interbloque entre el PRO y LLA. Juez aguarda definiciones para configurar su futuro.
El gobernador participó de la reunión convocada por el Presidente en la Casa Rosada junto a sus pares no K y casi todo el esquema político libertario. El presidente pidió colaboración pero no especificó detalles de las reformas. El cordobés habló para solicitar que se incluya la producción y el trabajo en la agenda nacional.