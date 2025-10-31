Milei reconoció esfuerzo de las provincias y municipios: "bajaron el gasto público, estamos todos en la misma línea"

Tras la reunión que el presidente mantuvo en la Casa Rosada con los gobernadores, elogió el trabajo de los mandatarios provinciales en el recorte del gasto público.

Durante una entrevista en A24, el presidente reconoció la labor de los gobernadores "dialoguistas" por respetar lo pactado en julio de 2024.

"El pacto de mayo dice de llevar a 25 puntos del PBI el gasto público, para poder bajar la carga fiscal. nosotros alcanzamos el déficit cero", recordó el presidente, marcando que "el esfuerzo fiscal" que realizó la Nación "fue una caída del gasto público en términos reales 31,38%".

Sin embargo, reconoció la labor de los gobiernos provinciales en realizar recortes. "Las provincias también hicieron un ajuste de tres puntos y poco más de tres puntos y los municipios hicieron 0.54", aseguró. señalando su sintpnía política y económica entre las provincias: "estamos todos laburando en la misma línea", marco.

La reunión con gobernadores en Olivos

En la misma entrevista, el Presidente le agradeció a "cada uno de los gobernadores por respetar lo que pidieron más de dos tercios de los argentinos de no volver al pasado, de ir al camino de la libertad", y destacó que participar de la reunión convocada es "un gesto que habla bien de ellos".

Marcando un gesto de acercamiento federal, el Presidente anunció que viajará a dos provincias por mes. "Me parece que le hace bien a la gente que yo visite el territorio. Estamos pensando en hacer una reunión de gabinete por mes en el interior", reveló el mandatario y afirmó que necesita "a la mayor cantidad de argentinos posibles arriba de este proyecto".

Y agregó que "con los que coincide con el rumbo, pero tiene matices, hay que abrir una ventana de diálogo". Luego de ese intercambio, planteó que "vamos a tener mejores leyes, no tengo dudas".

Más allá de los matices, las diferencias que tenemos, más allá de lo que fue la pirotecnia queremos que la Argentina sea grande nuevamente", completó.