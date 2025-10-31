Se fue Francos, asume Adorni

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó este viernes su renuncia indeclinable al cargo. Tras la confirmación, la Casa Rosada informó que el vocero presidencial y legislador porteño electo, Manuel Adorni, asumirá en su lugar, lo que consolida un gabinete con funcionarios violeta.

El propio Francos confirmó su dimisión a través de una carta pública dirigida al presidente Javier Milei, en la que atribuyó su decisión a los "persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional". La salida de Francos, que se produce tras las elecciones legislativas del 26 de octubre, era un hecho inminente. Las versiones indican que Santiago Caputo también se sumará al gabinete nacional.