Se fue Francos, asume Adorni

Vuelos: habrán paros de controladores en noviembre
La ATEPSA anunció este viernes que en el onceavo mes del año los vuelos nacionales se verán afectados con franjas de hasta 8 horas entre el 3 y el 30 del mencionado mes.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó este viernes su renuncia indeclinable al cargo.Nacional31 de octubre de 2025Redacción Alfil
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó este viernes su renuncia indeclinable al cargo. Tras la confirmación, la Casa Rosada informó que el vocero presidencial y legislador porteño electo, Manuel Adorni, asumirá en su lugar, lo que consolida un gabinete con funcionarios violeta.
El propio Francos confirmó su dimisión a través de una carta pública dirigida al presidente Javier Milei, en la que atribuyó su decisión a los "persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional". La salida de Francos, que se produce tras las elecciones legislativas del 26 de octubre, era un hecho inminente. Las versiones indican que Santiago Caputo también se sumará al gabinete nacional.
La ATEPSA anunció este viernes que en el onceavo mes del año los vuelos nacionales se verán afectados con franjas de hasta 8 horas entre el 3 y el 30 del mencionado mes.
Tras reunirse con los gobernadores, el presidente reconoció el ajuste que realizaron en las provincias, tal como había solicitado en el pacto de Mayo: "estamos todos laburando en la misma línea", aseguró.
En su extenso documento, la expresidenta señaló al gobernador bonaerense por desdoblar las elecciones en Buenos Aires y mantuvo que se trató de "un error político".
La convocatoria del presidente a los mandatarios provinciales refleja un balance del domingo y un escenario para los meses futuros
Durante un seminario en Chile, el expresidente aseguró que su partido “está más vivo que nunca”. Sin embargo, reconoció que Javier Milei está haciendo "lo necesario" en materia de reformas y la prioridad es apoyarlo.
El presidente recibirá a los mandatarios provinciales en el marco de la discusión sobre la reforma laboral y tributaria que impulsará el Gobierno en la próxima etapa.
Buenas nuevas | El “elijo creer” del delasotismo | Polideportivos en recesión | Radicales con los tapones de punta
La oposición acusa que la transmutación de siete agencias en cuatro Entes Autárquicos busca mantenerlas ajenas a mayores controles del Tribunal de Cuentas y sostener la duplicación de estructuras orgánicas. Su creación debe atravesar el recinto, y allí preparan una nueva ofensiva.
El Kily insiste | Mesas misteriosas
La posible alianza entre Mauricio Macri y Javier Milei reconfigurará el tablero en la Cámara alta. Se empieza a esbozar el armado de un interbloque entre el PRO y LLA. Juez aguarda definiciones para configurar su futuro.
El gobernador participó de la reunión convocada por el Presidente en la Casa Rosada junto a sus pares no K y casi todo el esquema político libertario. El presidente pidió colaboración pero no especificó detalles de las reformas. El cordobés habló para solicitar que se incluya la producción y el trabajo en la agenda nacional.