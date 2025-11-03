Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández









Roca y Bornoroni agradecieron a Río Cuarto

El informante, cercano a las filas de La Libertad Avanza, le compartió a la periodista el video en el que Gonzalo Roca y Gabriel Bornoroni agradecen a la diputada electa, Laura Soldano y a su equipo por el proceso de fiscalización en la ciudad.

Informante: Llegó el saludito de Roca y Bornoroni para Río Cuarto. Al fin. No se puede negar que acá se hizo una excelente elección.

Periodista: Le cuento que algunos de Provincias Unidas sintieron que acá no les fue ma. O por lo menos “no tan mal” como a nivel provincial o en otros departamentos.

I: Já. Bueno, si a ellos les hace sentir bien eso, que lo piensen. Sin aparato y sin la cantidad de recursos que tenía el peronismo, nosotros ganamos en dos de los circuitos y en el que perdimos, tuvimos un buen caudal de votos. ¿Se acuerda cuándo le dije que en Alberdi seguro no ganábamos pero aún así me imaginaba un buen acompañamiento? Y sacamos unos 30 puntos ahí, que no es poco.

P: Sí, me acuerdo. Bueno, veo que en el saludo se mencionó mucho a Soldano. Efectivamente, Bornoroni logró posicionarla como la referente de LLA en el sur. Incluso antes de que fuera candidata a diputada.

I: Eso sin dudas. Yo sé que mucha gente, incluso de los propios, tuvieron cierto rechazo al principio. Pero habrá notado que, con el correr del tiempo, se fueron sumando a la campaña de alguna u otra forma. No se puede negar que el equipo de Soldano se movió bastante en el interior y se puso la campaña al hombro en esta zona.

P: Lo que decían desde el PJ es que quizás recorrieron muchos otros lugares pero no tanto la propia ciudad. ¿Qué dice usted?

Charlas preliminares

El periodista dialogaba con su informante en el peronismo.

Periodista: Che, pasó una semana desde las urnas. Le soy sincero, esperaba que hubiera un poco más de movimiento…

Informante: ¿De qué tipo?

P: Movimiento, en general. Como que noté todo menos dramático de lo que algunos decían…

I: Cero drama. Bah, al menos de lo que yo puedo ver todos los días. Lo que puede pasar es que haya alguna que otra charla hacia dentro del partido para ver qué se hace.

P: ¿Cambio de mando?

I: Me parece que es lo lógico. Si el gobernador es presidente del PJ en la provincia, debería ocurrir lo mismo en la ciudad. Hace rato se viene hablando del intendente (Guillermo De Rivas) para que asuma ese rol. Capaz no quieren hacerlo tan pegado a las elecciones para que no se especule de más.

P: Pero, ¿es un hecho?

I: Yo creo que sí. Tengo entendido que en la parte del sindicalismo se están teniendo las charlas preliminares al pedido para que suceda esto. Como lo hicieron en algún momento de manera más cerrada, ahora me parece que pueden salir con algo más público.

P: ¿Y qué puede cambiar con ese movimiento de fichas?

I: Me parece que está claro. Que se le da al intendente la potestad de liderar y organizar al partido para lo que viene.

P: ¿Cuándo asumió Llamosas la presidencia del partido? Me suena que no fue durante el primer mandato.

I: Déjeme pensar, pero me parece lo mismo.

P: Entonces, ¿por qué el apuro?

I: No sé, pregúnteselo a los que están metiendo bulla y apurando esa cuestión. Ni siquiera creo que el intendente esté pendiente de ese cargo. La prioridad está en la gestión y estos cargos suelen tener significado cuando hay elecciones. Si le daban la presidencia capaz era antes, durante la campaña, pero a Llamosas no le iban a sacar el cargo mientras era candidato.

P: ¿Entonces?

I: Si me pregunta a mí, falta mucho para que haya nuevo presidente del PJ Río Cuarto. Hay momentos para eso y ahora no parece ser uno de esos.

Esperando el presupuesto

La periodista consultaba con el informante del Concejo Deliberante sobre la presentación del presupuesto 2026 que estaría prevista para este lunes.

Periodista: ¿Qué se sabe del presupuesto? No me gusta insistir tanto pero no estoy pudiendo conseguir mucha data.

Informante. Calma. Entiendo que hoy se estaría presentando. Si, lo ideal hubiese sido que se presente durante octubre pero todavía rige un plazo de un par de horas en las que se puede presentar.

Periodista: Hay margen todavía…

I: Escaso margen pero sí. Sino se estaría incumpliendo con la Carta Orgánica.Además, el tiempo no está de nuestro lado porque se tiene que estudiar bien y tratar en doble lectura. Lo otro que le puedo comentar, que seguramente ya lo escuchó, es que se habla mucho de bajar el gasto y ordenar lo más que se pueda. Va a ser un año muy difícil después del 2025 que atravesamos con caída en la recaudación y un golpe duro en materia económica. Obviamente, va a haber partidas que se tendrán que reforzar fuerte pero habrá que establecer prioridades.

P: El año pasado, apenas se presentó, parecía que podía haber acompañamiento de la oposición. Pero al final no fue así.

Sobre la reforma laboral

La cronista se encontraba con el informante, cercano al ámbito sindical.

Periodista: Vi que hace unos días se reunió la CGT por todo el tema de la reforma laboral que se podría venir. ¿Qué se está barajando?

Informante: Es fuerte lo que se viene. Habrá que esperar a conocer bien el proyecto pero, como ya habrá visto, el panorama no pinta nada bien y ya se conocen algunos puntos que significarían un tremendo retroceso para los trabajadores. Lo que me parece que va a ser clave es que el sindicalismo de Río Cuarto adopte una postura fuerte, como pasó con la Ley Bases.

P: Sí. Hubo un duro comunicado contra los diputados de Hacemos por Córdoba. Salvo Natalia, que ahora ya no está más en ese bloque. Con ella, algunos hasta se juntaron para agradecerle por haber votado en contra.

I: Eso mismo. Aún así, la gran mayoría de los dirigentes sindicales de Río Cuarto acompañó a Provincias Unidas. Apostando, obviamente, a que no acompañen ningún proyecto en desmedro de los trabajadores. Esperemos que así sea. Y otra cosa: aunque la mayoría haya acompañado al “Gringo”, no crea que hay una mala relación con Natalia. Al contrario. En esa lista estuvo la compañera Cristina Fernández de ATSA y creo que, por lo menos por esa banca, muchos están tranquilos de que no va a haber un acompañamiento a esta reforma laboral.