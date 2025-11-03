Alejandro Lew fue designado como secretario de Finanzas

El electo por Caputo reemplazó a Pablo Quirno dentro del Ministerio de Economía, el mismo fue director y vicepresidente 2° del BCRA.

Los cambios dentro del gobierno libertario siguen, esta vez el protagonista fue Alejandro Lew, que previamente había sido director y vicepresidente II del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El mismo fue elegido como secretario de Finanzas por el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.

Otros de los roles que cumplió anteriormente fue como CFO de YPF y de otras compañías energéticas, también tuvo una extensa trayectoria en bancos internacionales, algo que recordó el ministro cuando anunció su llegada mediante sus redes.

La incorporación llega como reemplazo del antiguo secretario en su lugar, Pablo Quirno, quien ahora ocupa el rol de Canciller tras la renuncia de Gerardo Werthein

El nuevo miembro del gobierno fue criticado por el exministro de Economía, Sergio Massa, a fines de la presidencia de Alberto Fernández. Luego de que el exintendente de Tigre haya pedido su renuncia en YPF, por tacharlo como culpable de la crisis de combustible en medio de las elecciones. 

