Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández



¿Invitación tardía?

La cronista se encontraba con el informante opositor en la tarde de ayer.

Periodista: ¿Me parece o no vi a ningún concejal opositor en la presentación del presupuesto?

Informante: Al parecer no. Nos llegó la invitación medio sobre la hora.

P: Bueno, pero un poco ya se sabía que la presentación era el lunes. De todos modos, entiendo que no es el mismo momento político que el año pasado.

I: Claramente. No existe esa voluntad de diálogo que se vio apenas empezó la gestión. Además, ¿qué pensarías si te invitan a un asado sobre la hora? Que evidentemente no tienen muchas ganas de que vayas…



Resquemor post campaña

La periodista recibía un mensaje del informante sobre el accionar de un funcionario en relación a la campaña electoral.

Informante: Tengo una cosa para comentarle. Quizás medio fuera de timing pero no me parece mal señalarlo. Es por un tema electoral. Se dijo que había gente en la gestión que no jugó tan fuerte como la mayor parte de la estructura municipal. Que no se pusieron del todo la camiseta por Provincias Unidas…

Periodista: Sí, me dijeron que era un grupo minoritario de empleados pero sí.

I: Le cuento que hay una situación que me parece aún más reprochable.. ¿Se imagina a gente del gabinete jugando para Natalia?

P: No. Al menos no abiertamente. Aunque también es cierto que cada persona tiene derecho de apoyar a quien quiera.

I: Sí pero, cuando uno forma parte de un equipo de gestión, se juega para ese equipo siempre. Y eso que muchos de nosotros respetamos a Natalia y hasta creemos que hizo una buena elección. De ahí a dejar de ser orgánicos, hay un largo trecho.

P: ¿Y por quién lo dice?

I: Franco Castaldi, coordinador del área de Economía Social.

P: ¿Se enojaron mucho?

I: No sé en la mesa chica del intendente. Pero en los pasillos de la Muni hubo varios comentarios. Le deben haber ardido las orejas un par de veces.