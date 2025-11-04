Diputados: el oficialismo celebró el doble voto de Benegas Lynch

Caso LIBRA: la Comisión Investigadora realizará un último encuentro
Luego de una reunión en Diputados, encabezada por el diputado Maximiliano Ferraro, se estableció que tendrán una reunión previa al informe final.
El encargado de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados colaboró con el triunfo de LLA, ahora el oficialismo buscará tratar la ley luego del 10 de diciembre.
Este martes se llevó a cabo la votación para el tratado del proyecto de Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, con la expectativa oficialista de lograr la mayoría de votos por encima de la oposición.
Para la comodidad del Gobierno Nacional, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara Baja, Bertie Benegas Lynch, desempató la votación que dividía al oficialismo de Unión por la Patria con el uso de su doble voto.
Tanto el PRO como la UCR salieron al apoyo del oficialismo, cabe destacar que los dictámenes de Unión por la Patria, Encuentro Federal, el rechazo de Frente de Izquierda y los Trabajadores fueron firmados.
Ahora el bloque de La Libertad Avanza espera tratar la famosa Ley de Leyes, después del 10 de diciembre con una notable ventaja de bancas en el Congreso tras su victoria electoral.
El nuevo jefe de Gabinete confirmó que convocará una sesión especial con la nueva conformación de la Cámara baja. A su vez, afirmó que su rol como vocero continuará pero con un formato "menos formal y más flexible"
Antes de emprender su viaje a la ciudad de Miami para participar del American Business Forum, el presidente se reunirá con el flamante embajador estadounidense. En la misma ceremonia, también se encontrará con los representantes diplomáticos de Suiza, Austria, la Unión Europea, Reino Unido y Bélgica.
La movida de Adorni, Santilli y los que pasaron del bloque del Pro de La Libertad Avanza traen de vuelta un tema bastante gastado
El electo por Caputo reemplazó a Pablo Quirno dentro del Ministerio de Economía, el mismo fue director y vicepresidente 2° del BCRA.
El presidente Javier Milei reunió a su nuevo gabinete para definir la agenda legislativa de noviembre, con foco en el presupuesto 2026 y próximas medidas económicas
Por primera vez no se eligió por asamblea sino por voto secreto el representante del fuero penal en el estamento de los jueces y magistrados en el organismo constitucional. Ganó la fiscal Batistelli, y perdió la lista donde estaba Gavier. El entorno chico de Llaryora miró de cerca el proceso. Una mujer para presidir el TSJ en 2026.
Oficialmente libertarios | Prunotto llamó a cuidar la institucionalidad de la Legislatura | Avilés y el ensayo histórico que presentó en la Feria del Libro | Plan municipal para deudores
Dicen que no han hablado de la banca de Bernardo Knipscheer, que si deja el bloque de Hacemos Unidos podría poner en jaque los ajustados números del llaryorismo, sobre todo si Agost Carreño no cumple las expectativas de alineación. La diputada dijo que todo está “en evaluación” tras convertirse en tercera fuerza provincial.
El líder de Cita con la Vida y suegro de la excandidata libertaria estuvo en la Rosada. El voto evangelico tira.
La derrota electoral no desalentó la lógica de construcción política del cordobesismo que quire nuevos aliados. El gobernador participó junto al intendente radical del acto homenaje a las víctimas del atentado en la Fábrica Militar de Río Tercero. Luego, recorrieron obras.