Diputados: el oficialismo celebró el doble voto de Benegas Lynch

Por Redacción Alfil

Este martes se llevó a cabo la votación para el tratado del proyecto de Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, con la expectativa oficialista de lograr la mayoría de votos por encima de la oposición.

Para la comodidad del Gobierno Nacional, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara Baja, Bertie Benegas Lynch, desempató la votación que dividía al oficialismo de Unión por la Patria con el uso de su doble voto.

Tanto el PRO como la UCR salieron al apoyo del oficialismo, cabe destacar que los dictámenes de Unión por la Patria, Encuentro Federal, el rechazo de Frente de Izquierda y los Trabajadores fueron firmados.

Ahora el bloque de La Libertad Avanza espera tratar la famosa Ley de Leyes, después del 10 de diciembre con una notable ventaja de bancas en el Congreso tras su victoria electoral.