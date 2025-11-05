Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

La masterclass de Hernández Maqueda

El informante llegaba a la periodista para comentarle sobre la visita del legislador provincial Gregorio Hernández Maqueda en el marco de una charla organizada por la agrupación estudiantil Nuevas Bases.

Informante: Hay una actividad interesante que se va a hacer esta semana. Viene Hernández Maqueda a dar una charla organizada por Nuevas Bases.

P: ¿Vinculada a alguna lectura electoral de las legislativas?

I: No creo. Recuerde que no es una organización partidaria. Más allá de que una gran parte de sus integrantes está alineado al actual gobierno, esta es una actividad más institucional, de formación política. Maqueda es alguien muy formado y viene a hablar del rol legislativo pero obvio, seguramente habrá algún análisis del presente político. Al menos en el marco de su función como legislador.

P: Ahí estaba viendo el flyer. La invitación es a una “masterclass”.

I: Así es. Una instancia de formación para quienes estén interesados en la política, el derecho y el funcionamiento de las instituciones.

P: Sobre eso último, convengamos que el gobierno nacional no ha sido muy respetuoso de la voluntad del Congreso con algunas leyes. De todos modos, siempre suman estas instancias de formación.

I: Esto está pensado para cualquiera que esté interesado en el tema. La agrupación la organizó pero la idea es sumar herramientas para entender el rol de nuestros legisladores y sus desafíos en esta coyuntura. Y obvio que, si se genera alguna instancia de intercambio y debate, mucho mejor. Es parte necesaria de la formación política de cualquier militante. Es más, le diría que varios de esos jóvenes van a terminar más formados que muchos de los diputados que fueron electos hace poco.



Traspaso rápido

Sobre el cierre de la edición, el periodista recibía un mensaje de su informante en el peronismo sobre un episodio que tuvo lugar en Alpa Corral.

Informante: Me contaron que hubo movimientos raros en Alpa Corral, ¿se enteró de algo?

Periodista: No sé de lo que me habla. Contexto, por favor.

I: Es sobre las elecciones legislativas y algo sobre la fiscalización en esa localidad. Dicen que un concejal oficialista cambió de sombra política y no cumplió con lo que le pidieron en el día de elecciones. Ese es el chisme…

P: ¿Cómo?

I: Así parece. Me apuntaron que es alguien del oficialismo.

P: ¿Nombre?

I: No sé si quiero quemarlo, pero me tiraron el nombre de Hilario Rossaroli. Parece que se dejó ver en una actividad de Laura Soldano. Si es cierto el chisme, se trataría del traspaso más rápido de la historia…

P: Pero Soldano no es de Provincias Unidas…

I: Exacto. Y por eso el murmullo creció. La intendenta Vanina González, que se supone forma parte del grupo de intendentes de Provincias Unidas, ahora tiene que explicar por qué uno de los suyos anda coqueteando con La Libertad Avanza.

P: Ah, los encantos del 40% en las urnas. ¿Cómo fueron los números en Alpa Corral?

I: 12 puntos de diferencia a favor de los libertarios, unos 100 votos menos de los que sacó Juan Schiaretti. Pueblo chico…

P: ¿Sugieren que la fiscalización no estuvo a punto?

I: Y…no. En el momento que los propios se van para el bando ganador, quedan dudas. Sospechoso movimiento. No digo que haya hecho mal su laburo, sino que esa maniobra da a entender que no lo hizo.

P: Que tema la fiscalización…

I: Nos mataron a goles, esa es la verdad. Pero hay que entender que un puntito más o uno menos a veces hace la diferencia. No puede ser que los libertarios nos hayan copado la parada y hoy sean los dueños del “cuidar los votos”. Pareciera que algunos están demasiado acostumbrados al celular y la compu, pero hacen agua con el lápiz y papel.



Ruido interno

El informante le aportaba al periodista un dato vinculado a las actividades del municipio en estos días.

Informante: Parece que hubo un ruido interno dentro de la Muni en medio del conflicto que se generó con la Higiene Urbana.

Periodista: ¿Por qué?

I: Porque mientras están todos rompiéndose la cabeza por la licitación y ver si llegan con los tiempos, desde la subsecretaría de Ambiente anduvieron compartiendo flyers sobre una jornada de plantación de árboles.

P: No entiendo. ¿Por dónde viene el ruido?

I: No sé si se acuerda de los primeros días de esta gestión y las razones por las que se creó la subsecretaría. Lo que se decía era que esta cartera iba a encargarse de diseñar un programa acorde para el tratamiento de la basura. ¿Entiende?

P: Entiendo. ¿Hay reproches?

I: Por ahora no he visto eso tan claro, pero escuché algunos comentarios. Capaz es momento de enfocarse en lo importante…



Faltan medidores

El periodista consultaba con el funcionario municipal sobre una situación denunciada desde el EMOS.

Periodista: Che, ¿es verdad que se están robando los medidores?

Funcionario: Y mucho. ¿Lo escuchó a (Juan) Oses? Contó que fueron unos 360 en este tiempo. Cuestan entre 300 y 500 dólares cada uno, así que imagínese el impacto que tiene.

P: Es un montón. ¿Están pensando en un operativo especial para esto?

F: Se refuerza la seguridad, pero no se puede hacer mucho más.

P: Escuché por la oposición que salen a contar esto para bajarle el impacto al aumento del agua que anunciaron con el Presupuesto 2026.

F: Que hagan lo suyo. Nosotros estamos más preocupados por gestionar.



“No hubo mesas misteriosas”

El dirigente llegaba a la periodista para aclarar una cuestión vinculada a dos mesas del colegio Lanteriano La Merced durante el domingo electoral.

Dirigente: El otro día le iba a escribir y se me pasó pero, ya que la encuentro, le aclaro algo que las propias autoridades del PJ Alberdi ya advirtieron. No hubo mesas en el Lanteriano La Merced en las que Provincias Unidas no haya tenido ni un voto. Lo digo por eso de las mesas misteriosas que salió publicado hace unos días.

Periodista: ¿Niegan esa versión entonces?

D: Absolutamente. No me consta tampoco lo de la lista de Saillen (partido Fe) teniendo más de 70 votos en una de esas mesas. En general, le puedo asegurar que en todas las mesas del Alberdi no bajábamos de los 80 o 90 votos. Me gustaría dejar en claro eso.

P: Perfecto. ¿Por qué cree entonces que se anduvo diciendo eso?

D: Sinceramente no sé. Porque encima es en un circuito donde nuestro espacio es fuerte y donde ganamos, como ya lo habíamos proyectado. Capaz es para seguir tirándonos tierra pero los que estábamos ahí sabemos que no fue así.