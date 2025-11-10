Adorni quiere potenciar la comunicación entre ministros

Por Redacción Alfil

En el transcurso de sus primeros días como jefe de Gabinete, Manuel Adorni planea mejorar la comunicación dentro del propio Poder Ejecutivo. El exvocero presidencial ha estado pensando acerca de la posibilidad de tener reuniones con los nueve ministros de manera presencial.

La primera visita en la agenda del flamante ministro coordinador fue con Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, la reunión aconteció este lunes y estuvo situada en el histórico edificio que corresponde justamente al ministerio de Pettovello.

Lo que le deparará a Adorni el próximo martes será un encuentro clave con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. A su vez, el exvocero ya comenzó a establecer vínculos con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, Mario Lugones, ministro de Salud y Luis Petri, ministro de Defensa.

Este movimiento comunicativo se produjo luego de que la Jefatura de Gabinete detectarán inconvenientes en el diálogo interministerial, justamente tras la salida de Guillermo Francos.