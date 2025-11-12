Enroque corto en Río Cuarto

Río Cuarto12 de noviembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
FotoJet---2025-11-11T201356.024

Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández


Los saludos por el Día de la Ciudad

La periodista recibía un mensaje de militante radical, quien compartió el video publicado por el bloque Primero Río Cuarto en el que distintas personalidades de Río Cuarto enviaron su saludo por el cumpleaños de la ciudad. 

Militante radical: Imagino que ya vio los videos que publicó el bloque. Hay varios personajes interesantes y uno en particular que es extraordinario. 

Periodista: No había visto el último. Tremendo conseguir el saludo de Pablo Aimar. 

M R: Siempre muy perfil bajo Pablo y fue un saludo breve pero muy sentido. Él siempre tiene mucho cariño por su ciudad y es un lujo que haya estado entre los saludos. Ahora, no me niegue que es una figura difícil. Dificilísima.

P: Muy difícil. Pero insisto, por su perfil bajo más que nada. 

M R: Tal cual. Al punto tal que, después del Mundial, no quiso una gran caravana como había querido hacer la Muni en aquel entonces, ¿se acuerda? Se ve que fuimos más hábiles. 

P: Ay, esas chicanas no descansan ni en el Día de la Ciudad (risas). 

M R: Una chicana muy piadosa. Déjela pasar. Ahora le cuento algo bizarro,  como para equilibrar un poco: la diputada Belén Avico, que ahora está en La Libertad Avanza, se mandó un furcio en el saludo y dijo que Río Cuarto cumple 238 años. Ay, ay, ay… 


Presentes… y ausentes

El informante dialogaba con el periodista sobre el acto protocolar del Gobierno municipal en Plaza Roca por el Día de la Ciudad.

Informante: ¿Estuvo en el acto en la Plaza? No lo ví.

Periodista: No pude. Tenía otro compromiso laboral. ¿Cómo estuvo?

I: Lindo. Diferente al de otros años. Más festivo, mucho más que izar una bandera.

P: ¿Alguna presencia llamativa?

I: No, más allá de dirigentes de la oposición. Gabriel Abrile estuvo bien cerca del intendente (Guillermo De Rivas). También creo haber visto a Mario Lamberghini (Partido Libertario) y a la gente del nazarismo.

P: Estas fechas unen.

I: (Risas) Si usted dice…

P: ¿Del oficialismo estuvieron todos?

I: Sí. Funcionarios y concejales, casi todos. Hubo algún ausente con justificación. Karin Bogni, por ejemplo, que está por Paraguay en un Congreso Internacional. 

