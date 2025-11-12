Julieta FernandezRío Cuarto10 de noviembre de 2025
Otro caso de corrupción salpica al PAMI durante la era libertaria. El pasado viernes se llevaron a cabo más de 10 allanamientos en Río Cuarto y la región. Además, el titular de un hospital de día se encuentra detenido en Bouwer. La mira en los ex directores del Pami y un nuevo escándalo que involucra a la obra social.
Redacción AlfilEnroque Corto11 de noviembre de 2025
Los que se quedan | Teléfono para los peronistas | Sin festejo por el Día del empleado Municipal | Por la rendición de cuentas | Sin Uber, empezó la inscripción de las Apps de transporte | Pensar Córdoba a diez años
Yanina SoriaProvincial11 de noviembre de 2025
El gobernador, dispuesto a ocupar todos los espacios de poder para revalidar su liderazgo. Próxima parada del partido: convocatoria para renovar autoridades. Última elección interna, 2022 bajo la conducción de Juan Schiaretti.
Gabriel MarcléRío Cuarto11 de noviembre de 2025
Según trascendió en las últimas horas, el presidente encabezará el acto oficial por la llegada de los cazas daneses al Área de Material Río Cuarto. La visita, que tendrá fuerte carga simbólica, también será un gesto político hacia Córdoba, donde el libertario consolidó su base más firme en el interior.
Carolina BiedermannMunicipal11 de noviembre de 2025
Mientras Sergio Piguillem y Juan Negri comienzan a mostrar sus cartas dentro de los doce núcleos que dividen al radicalismo, la figura de Rodrigo de Loredo sigue agitando la escena. Aunque ya lanzó su candidatura a gobernador, en la UCR muchos creen que podría volver a mirar a la Ciudad si el mapa provincial se tiñe de liberal en 2027, con verdaderas chances de desplazar al peronismo.