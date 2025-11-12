Juez salió a responderle a De Loredo: "No hay que poner el carro delante del burro"

Con Rodríguez Machado, la abducción violeta entra en la fase final.
Laura Rodríguez Machado formalizó su salida del Consejo Directivo del PRO y se alinea con Milei. Macri pone en marcha el rearme y Soher junto a Arning viajan para reunirse.
Luego de que el diputado nacional haya anunciado su candidatura a gobernador, el senador responde con ironía, priorizando la unidad y el "equipo" antes que las ambiciones personales.Provincial12 de noviembre de 2025Redacción Alfil
Luego de que el diputado nacional, Rodrigo De Loredo, haya anunciado su candidatura a gobernador en el 2027, Luis Juez tiró un palito al radical y afirmó que "nunca voy a anteponer una misión personal por delante de la gente".
En el marco de la interna por sostener el mando no peronista en Córdoba, De Loredo había tenido la "responsabilidad" de "dar un paso al costado", en referencia a la baja de su candidatura a diputado nacional. A su vez, también había afirmado que "es momento de que otros hagan lo mismo", en referencia a Luis Juez.
Sin embargo, al ser consultado si se refería a el senador con quién se había postulado en 2023 con Cambiemos, el legislador fue cauto: “A todas las opciones. Tenemos que estar unidos. Con Luis mantengo una excelente relación”, aclaró.
Ante lo dicho por el diputado radical, Juez respondió: "No hay que poner el carro delante del burro. Hay que hacer lo que necesita la gente, hay que juntarse, hay que estar, hay que definir. Nadie cree en serio que lo que viene va a ser mejor. Para eso coincido en que hay que estar juntos. Primero hay que armar el equipo y después vemos quién va a ser capitán. Nunca voy a ser un obstáculo para que los cordobeses recuperen la calidad que teníamos tiempo atrás".
El viernes ingresa el Presupuesto que será espejado en Milei. Si hay crecimiento, habrá expansión (y obra pública en Córdoba). El sanfrancisqueño se adapta al estado de gracia. Versiones de todo tipo en torno a los ministros de Llaryora. Calvo parece firme en Gobierno y Dellarosa, al menos hasta marzo. El ente unificado ya tendría jefe.
El referente de Encuentro Vecinal no descarta apelar a otras jurisdicciones para que investiguen la obra pública en Córdoba. También se refirió a la posibilidad de un convite del juecismo para un gran frente opositor y del papel que tendrá Rodrigo Agrelo tras dejar su banca en la Legislatura.
El intendente Sebastián Demarchi de Morteros dio apertura al cronograma de festivales de la Región Ansenuza, con la 2° Edición de la Fiesta de la Tierra y la Tradición
El gobernador habló sobre su reunión con el ministro del Interior y el jefe de Gabinete y expresó que la reunión fue "fructífera" y "positiva", pero que si el Gobierno busca "ir en contra de los derechos laborales, no cuenten con nosotros".
“Cordial” dijo el gobernador sobre el encuentro de hora y cuarto en Casa Rosada. La Caja sigue estando lejos y el Presupuesto 2026 necesita cambios, especificó el jefe del Panal, que se encargó de ponderar la nueva etapa de diálogo con el gobierno de Javier Milei.
Otro caso de corrupción salpica al PAMI durante la era libertaria. El pasado viernes se llevaron a cabo más de 10 allanamientos en Río Cuarto y la región. Además, el titular de un hospital de día se encuentra detenido en Bouwer. La mira en los ex directores del Pami y un nuevo escándalo que involucra a la obra social.
Los docentes universitarios realizarán un paro nacional de 72 horas desde este miércoles en rechazo al ajuste previsto en el Presupuesto 2026. La medida, impulsada por CONADU y ADIUC, tendrá fuerte impacto en la Universidad Nacional de Córdoba, que advierte un escenario crítico de financiamiento.
Córdoba Turismo lanza la temporada teatral | Mestre, activo | La Municipalidad colocó deuda por 70.000 millones | Presupuesto con sensibilidad social
La decisión de reordenar el partido tendrá un capítulo especial en la ciudad, donde la carrera sucesoria está abierta. Además de quedar alcanzada por esas tensiones, la reconfiguración obligará a encontrar un nuevo balance entre llaryorismo y viguismo, en un distrito en que el gobernador jamás germinó tropa propia.
