Juez salió a responderle a De Loredo: "No hay que poner el carro delante del burro"

Luego de que el diputado nacional, Rodrigo De Loredo, haya anunciado su candidatura a gobernador en el 2027, Luis Juez tiró un palito al radical y afirmó que "nunca voy a anteponer una misión personal por delante de la gente".

En el marco de la interna por sostener el mando no peronista en Córdoba, De Loredo había tenido la "responsabilidad" de "dar un paso al costado", en referencia a la baja de su candidatura a diputado nacional. A su vez, también había afirmado que "es momento de que otros hagan lo mismo", en referencia a Luis Juez.

Sin embargo, al ser consultado si se refería a el senador con quién se había postulado en 2023 con Cambiemos, el legislador fue cauto: “A todas las opciones. Tenemos que estar unidos. Con Luis mantengo una excelente relación”, aclaró.

Ante lo dicho por el diputado radical, Juez respondió: "No hay que poner el carro delante del burro. Hay que hacer lo que necesita la gente, hay que juntarse, hay que estar, hay que definir. Nadie cree en serio que lo que viene va a ser mejor. Para eso coincido en que hay que estar juntos. Primero hay que armar el equipo y después vemos quién va a ser capitán. Nunca voy a ser un obstáculo para que los cordobeses recuperen la calidad que teníamos tiempo atrás".