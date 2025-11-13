Julieta FernandezRío Cuarto10 de noviembre de 2025
Otro caso de corrupción salpica al PAMI durante la era libertaria. El pasado viernes se llevaron a cabo más de 10 allanamientos en Río Cuarto y la región. Además, el titular de un hospital de día se encuentra detenido en Bouwer. La mira en los ex directores del Pami y un nuevo escándalo que involucra a la obra social.
Francisco Lopez GiorcelliUniversidad12 de noviembre de 2025
Los docentes universitarios realizarán un paro nacional de 72 horas desde este miércoles en rechazo al ajuste previsto en el Presupuesto 2026. La medida, impulsada por CONADU y ADIUC, tendrá fuerte impacto en la Universidad Nacional de Córdoba, que advierte un escenario crítico de financiamiento.
Felipe OsmanMunicipal12 de noviembre de 2025
La decisión de reordenar el partido tendrá un capítulo especial en la ciudad, donde la carrera sucesoria está abierta. Además de quedar alcanzada por esas tensiones, la reconfiguración obligará a encontrar un nuevo balance entre llaryorismo y viguismo, en un distrito en que el gobernador jamás germinó tropa propia.
Gabriela YalangozianProvincial12 de noviembre de 2025
El referente de Encuentro Vecinal no descarta apelar a otras jurisdicciones para que investiguen la obra pública en Córdoba. También se refirió a la posibilidad de un convite del juecismo para un gran frente opositor y del papel que tendrá Rodrigo Agrelo tras dejar su banca en la Legislatura.
Bettina MarengoProvincial12 de noviembre de 2025
El viernes ingresa el Presupuesto que será espejado en Milei. Si hay crecimiento, habrá expansión (y obra pública en Córdoba). El sanfrancisqueño se adapta al estado de gracia. Versiones de todo tipo en torno a los ministros de Llaryora. Calvo parece firme en Gobierno y Dellarosa, al menos hasta marzo. El ente unificado ya tendría jefe.