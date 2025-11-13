Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Salir de la zona de comfort

La periodista dialogaba con el dirigente opositor tras la confirmación de que Juan Manuel Llamosas será el próximo presidente provisorio de la Legislatura provincial.

Dirigente opositor: Vi que Llamosas iría como presidente provisorio de la Legis. Siendo honesto, sabía que se barajaba esa posibilidad. Pero dudaba que él lo aceptara. Me sorprendió.

Periodista: ¿Para bien o para mal?

D O: Ni una ni la otra, solo me sorprendió. Casi que lo notaba cómodo como vicepresidente del Bancor. Me dio la impresión de que antes le fue un poco esquivo al rol legislativo. También hay que decirlo: lo mudaron bastante después de que dejó la intendencia y ahora lo vuelven a sacar un poco de la zona de comfort.

P: Este sería el tercer cargo en poco más de un año. Primero fue asesor para los departamentos del sur…

D O: Con rango de ministro, lo recuerdo.

P: Claro. Y después le dieron la vicepresidencia del Bancor.

D O: Reconozco que cuando me enteré de eso, lo imaginé casi que desapareciendo del mapa político. Pero creo que aprovechó ese lugar para tratar de tener una impronta más regional. Se lo vio laburando con muchos municipios. E incluso fue candidato a diputado, aunque no haya sido en un lugar expectable. Y ahora va, finalmente, a la Legislatura. Varias mudanzas de cargo en el último tiempo.

Del llavero al celular

El periodista consultaba con su informante en la Municipalidad sobre un anuncio vinculado al estacionamiento medido.

Periodista: Me dijeron que se viene el final de los parquímetros en Río Cuarto. ¿Es posta o es una de esas modernizaciones que quedan a mitad de camino?

Informante: Esta vez parece que va en serio. Desarrollo del Sur ya avisó que antes de fin de año los tótems van a desaparecer y que el estacionamiento medido va a funcionar solo desde el celular.

P: ¿Y los llaveros? Porque todavía hay gente que los usa.

I: Van al museo, literalmente. La idea es que todos se pasen a la app SEM Río. Dicen que más de la mitad de los usuarios ya la usan, pero quieren llegar al 100% antes del 31 de diciembre.

P: ¿Y cómo piensan lograrlo?

I: Con una campaña comunicacional para que nadie se quede afuera. Esto es sencillo: hay que agilizar el sistema y liberar veredas. Esto caracteriza a nuestra gestión, un buen uso de la tecnología y “orden” en el tránsito.

P: En resumen: menos tótems, más teléfonos.

I: Sí, pero guarde el teléfono si va a manejar (risas). El estacionamiento medido se pone 100% digital… y el llavero, a colección.

¿Realidad o caja?

El dirigente radical dialogaba con el periodista sobre un dato que se conoció en las últimas horas.

Dirigente Radical: Me compartieron un informe que mandó la Municipalidad con el tema de los controles de tránsito. Leo que hicieron casi 500 multas en menos de una semana. ¿Estarán bien esos números?

Periodista: Con la cantidad de controles que se ven, no me sorprende. ¿Por qué duda?

D.R: No dudo. Pero me llama la atención. A ver, hay dos posibilidades: o somos un desastre manejando y cumpliendo con las normas o están haciendo caja para salvar las cuentas a fin de año. Yo me inclino más por la segunda, pero es cierto que a veces es muy difícil circular tranquilo.

P: Me da la sensación que solo quería decirme lo de la recaudación…

D.R: Ni lo dude (risas).