FMI: el organismo internacional le exige la acumulación de reservas al país

Luego del salvataje deliberado por Trump, la organización monetaria le remarcó al país la importancia de acelerar los activos para llegar a la meta.

Nacional13 de noviembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
deuda-FMI-1024x576

Por Redacción Alfil

Este jueves la vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, apuró a Argentina con la acumulación de reservas tras afirmar que es casi "prematuro" asegurar que el swap cumpla con la meta de reservas del Banco Central, la cual fue acordada en el programa vigente con el organismo multilateral de crédito.

"En nuestras conversaciones con las autoridades, hemos hecho hincapié en la necesidad de acelerar los esfuerzos de acumulación de reservas para ayudar a gestionar mejor la volatilidad y reforzar aún más la confianza del mercado. En este sentido, sigue siendo esencial mantener un marco monetario y cambiario coherente y sólido”, sentenció Kozack.

Otro aspecto positivo que remarcó la vocera fue que, "la reciente mejora en las condiciones del mercado", permite que haya una ventana de oportunidad para que las autoridades fortalezcan las políticas macroeconómicas, consoliden la estabilidad y aceleren la acumulación de reservas.

Además afirmó que, el hecho de que se haya logrado el swap de 20.000 millones de dólares refuerza a los objetivos de reforma y estabilización de Argentina. "Seguimos comprometidos en apoyar los esfuerzos de estabilización y reforma de Argentina", declararon desde Washintong.

