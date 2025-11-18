En plena revisión de liderazgos, Llaryora define quién manda en el sur

Por Gabriel Marclé

El capítulo de la revisión de liderazgos regionales —uno de los seis frentes que describió ayer Alfil— empieza a tomar volumen propio en el mapa del sur cordobés. El gobernador Martín Llaryora se recuesta en su mesa chica para ordenar un peronismo que viene de una elección legislativa con señales contradictorias: triunfos locales, dispersiones internas y varios intendentes golpeando la puerta del Centro Cívico para pedir oxígeno fiscal. En ese marco, la disputa por “quién queda mejor parado” en la región promete ser el primer round serio de la poslegislativa, una tarea en la que el ministro Manuel Calvo ya juega un rol central.

La discusión en esta región clave se ve atravesada por una realidad incómoda: el sur fue uno de los territorios más relegados en la última elección. En la lista de Provincias Unidas, apenas llegó al séptimo puesto con la candidatura del exintendente riocuartense Juan Manuel Llamosas, un lugar marcado por su carácter testimonial. Sin embargo, con el correr de las semanas la dirigencia sureña empezó a recalibrar la interpretación del resultado. No fue tan malo como se temía y, para algunos, incluso terminó revalorizando el empuje del sur en la disputa con La Libertad Avanza.

Esa lectura no pasó desapercibida en Córdoba. El Panal ya incorporó al sur dentro del esquema territorial como un sector de alta demanda y proyección: camino a 2027, varios intendentes deberán revalidar mandatos y otros tantos dirigentes aspiran a disputar intendencias hoy en manos radicales. El “quién” que encabece el proceso será decisivo para que esos planes se concreten sin sobresaltos. En el listado preliminar, varios nombres asoman para ocupar lugares clave en la renovación.

Los nombres

En tiempos más cómodos para el cordobesismo, la discusión de liderazgos solía reducirse a la trayectoria y al recorrido territorial. Ese escenario permitió que, durante años, las mismas figuras —intendentes, diputados, legisladores— se encargaran de ordenar al partido sin grandes desafíos internos y con la bendición del gobernador de turno, ya fuera José Manuel de la Sota o Juan Schiaretti. A dos años del inicio de la era Llaryora y con las complejidades de un escenario en constante cambio, la renovación aparece como el paso inevitable y “la vieja escuela” comienza a ceder espacio ante nuevas generaciones.

En Río Cuarto, capital alterna y cuna de dirigentes con proyección, todo indica que Juan Manuel Llamosas tendrá un peso mayor en el armado regional. Más aún si se confirma su desembarco en la Legislatura, donde la presidencia provisoria lo convertiría en uno de los referentes más influyentes del sur. No obstante, los intendentes en funciones podrían ocupar un rol más territorial, similar al que él desempeñó entre 2016 y 2024, período que cimentó su actual posicionamiento.

Por eso el nombre de Guillermo De Rivas también figura entre los responsables de conducir la estrategia sureña. El intendente del Imperio es uno de los dirigentes más valorados por Calvo —articulador del recambio— y gobierna el municipio más populoso y complejo de la región. Aunque es el más novato del lote (lleva menos de un año y medio de gestión), ya cosechó titulares bien recibidos en el Panal. Aun así, tiene una cuenta pendiente: asumir la presidencia del PJ Río Cuarto, cargo que todavía ostenta Llamosas. Ese último tramo de transición condiciona por ahora su ascenso inmediato dentro del esquema político del sur.

En paralelo, un grupo de intendentes empuja —sin estridencias— la figura de Gianfranco Lucchesi para integrarlo al nuevo esquema de conducción. El jefe municipal de Las Higueras ganó terreno tras conducir la última campaña en su departamento: su municipio fue el único del sur donde Provincias Unidas superó a La Libertad Avanza. Aunque la diferencia fue mínima, alcanzó para instalar su nombre en la mesa donde se discutirán las próximas representaciones territoriales y hasta hubo felicitación del gobernador Llaryora. También es de los más valorados por Calvo y su CV tiene carta de recomendación del diputado electo Miguel Siciliano.

Pero la renovación no se limita al departamento Río Cuarto. En Roque Sáenz Peña, Sergio Busso no resigna influencia y su entorno insiste en que se reconozca el desempeño de su terminal política. Allí, su hija, la legisladora Victoria Busso, logró sostener el capital acumulado y posicionó al departamento como el mejor resultado para PU en todo el sur.

El reordenamiento está en marcha, pero en el Panal admiten que la foto final dependerá menos de los nombres que del equilibrio entre alineamiento, gestión y resultados en un contexto económico adverso. Si el sur consigue articular esas variables, podría recuperar el protagonismo perdido. Si no, la reconfiguración corre el riesgo de diluirse en una disputa interna sin ganador claro.